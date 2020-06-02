и тут я как налогоплательщик интересуюсь: сколько денег и на какие именно мероприятия государство выделяет на основании этого ключевого показателя?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 чер, 2020 17:01
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 03 чер, 2020 17:11
Re: Эпидемия коронавируса в мире
послезавтра карантину скажут последнее суровое прости и полетим вверх стремительным домкратом
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 03 чер, 2020 17:16
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Это вопрос к вашему депутату от вашего округа.
Америка выделила несколько триллионов долларов, Туркмения ничего не выделила.
Выделяют не от показателей, а от наличия денег. Можно поставить десяток памятников в мраморе, можно эти же деньги пустить на повышение зарплаты врачам, можно какую то дорогу построить, какому государству что нравится, оно то и делает.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 03 чер, 2020 17:28
это вы о всём мире, но в Украине от реальной эпидемии туберкулёза умирает больше чем от коронавируса, и эпидемии туберкулёза уже больше 10 лет, а государство при этом начинает закрывать тубдиспансеры...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 03 чер, 2020 17:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 03 чер, 2020 17:33
Главный эпидемиолог Швеции признал ошибкой отказ от жесткого карантина
Он отметил, что с самого начала Швеции следовало бы принять более масштабные меры против распространения вируса. Сейчас, на основе имеющихся знаний о SARS-CoV-2 и COVID-19, по его словам было правильно следовать стратегии других стран во время пандемии.
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