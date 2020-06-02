То есть, сбор статистики в разрезе сотен показателей вообще не имеет смысла Спасибо, разобрались.
С чем разобрались ? Метод продвижение от общего к частному изучали ? Сначала смотрятся самые общие показатели, затем в зависимости от поставленных целей и значений общих показателей производится уточнение до необходимого уровня. Никак не пойму в чем проблема с очевидностью у вас ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
То есть, сбор статистики в разрезе сотен показателей вообще не имеет смысла Спасибо, разобрались.
С чем разобрались ? Метод продвижение от общего к частному изучали ? Сначала смотрятся самые общие показатели, затем в зависимости от поставленных целей и значений общих показателей производится уточнение до необходимого уровня. Никак не пойму в чем проблема с очевидностью у вас ?
у меня никаких проблем. Я совершенно точно знаю, что некий показатель "на всё население" не имеет практического смысла. Летальность короновируса не исключение.
Отмечу, также, что метод "от общего к частному" не имеет к статистике реального отношения. Статистику надо изначально собирать в разрезе практически-значимых детализирующих показателей. Именно так государство и поступает, поскольку сбор статистики сам по себе требует ресурсов, и никто не заинтересован выбрасывать деньги дважды.
Востаннє редагувалось juristkostya в Сер 03 чер, 2020 17:56, всього редагувалось 3 разів.
safonovstanislav написав:..... Бабушки и дедушки уже давно поумирали. Это же Украина. Тут долго не живут.
Старикан приводил недавно цифру - 3,5 млн. старше 65 лет (если правильно помню). Мало? "Тут долго не живут"? Ну, если Вам 20, а маме 40 тогда конечно.
что бы реально оценить насколько долго живут в Украине нужно сравнить показатели средней продолжительности жизни и количество смертей в год на 1000 жителей с другими европейскими странами (если лозунг о том что Украина это Европа ещё актуален) - по обоим показателям мы не на лучших позициях...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист написав:что бы реально оценить насколько долго живут в Украине нужно сравнить показатели средней продолжительности жизни и количество смертей в год на 1000 жителей с другими европейскими странами (если лозунг о том что Украина это Европа ещё актуален) - по обоим показателям мы не на лучших позициях...
Вам сейчас Юрист Костя объяснит, что показатель средняя продолжительность жизни не имеет никакого практического назначения )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
adeges написав:послезавтра карантину скажут последнее суровое прости и полетим вверх стремительным домкратом
Львівська область вже стає на жаль на шлях такого домкрата
... Це рекордна кількість хворих, яких виявляли за добу з часу оголошення карантину. Досі найбільшу кількість хворих на коронавірусну інфекцію було виявлено 27 травня – 70. Серед 96 мешканців області, у яких вчора підтвердили коронавірус, є 64 львів’ян.
juristkostya написав:Практически, в стране нет показателей, привязанных к средней зарплате.
Практически у нас нет показателей, привязанных хоть к какой-нибудь зарплате.
налог на недвижимость привязан к минимальной заработной плата, судебный сбор, некоторые виды штрафов, порог уголовной ответственности и т.д...
это всё привязка к величине, которые императивно устанавливает государство. В законе о бюджете на год. А мы здесь обсуждаем привязку к статистическим показателям - то есть, к величинам, которые заранее неизвестны.