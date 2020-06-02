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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1344134513461347>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 229
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:
  freeze написав:какому государству что нравится

То есть, сбор статистики в разрезе сотен показателей вообще не имеет смысла :-)
Спасибо, разобрались.


С чем разобрались ?
Метод продвижение от общего к частному изучали ?
Сначала смотрятся самые общие показатели, затем в зависимости от поставленных целей и значений общих показателей производится уточнение до необходимого уровня.
Никак не пойму в чем проблема с очевидностью у вас ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:50

  Тракторист написав:
  safonovstanislav написав:Черногория, например, вообще победила коронавирус, и, думаю, даже толпы туристов не изменят ситуацию

черногория для нас пока не актуальна - украинцы пока в чёрном списке и не вьездные...

С чего бы? Венгрия допускает транзит, Хорватия и Сербия уже полностью открыты для туристов. Это если на авто.
На счёт прямых рейсов в Подгорицу не выяснял, но обычно в сезон их достаточно.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:51

  freeze написав:
juristkostya написав:
  freeze написав:какому государству что нравится

То есть, сбор статистики в разрезе сотен показателей вообще не имеет смысла :-)
Спасибо, разобрались.


С чем разобрались ?
Метод продвижение от общего к частному изучали ?
Сначала смотрятся самые общие показатели, затем в зависимости от поставленных целей и значений общих показателей производится уточнение до необходимого уровня.
Никак не пойму в чем проблема с очевидностью у вас ?

у меня никаких проблем. Я совершенно точно знаю, что некий показатель "на всё население" не имеет практического смысла. Летальность короновируса не исключение.

Отмечу, также, что метод "от общего к частному" не имеет к статистике реального отношения. Статистику надо изначально собирать в разрезе практически-значимых детализирующих показателей. Именно так государство и поступает, поскольку сбор статистики сам по себе требует ресурсов, и никто не заинтересован выбрасывать деньги дважды.
Востаннє редагувалось juristkostya в Сер 03 чер, 2020 17:56, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 17:54

  ЛАД написав:
  safonovstanislav написав:.....
Бабушки и дедушки уже давно поумирали. Это же Украина. Тут долго не живут.

Старикан приводил недавно цифру - 3,5 млн. старше 65 лет (если правильно помню).
Мало?
"Тут долго не живут"?
Ну, если Вам 20, а маме 40 тогда конечно.

что бы реально оценить насколько долго живут в Украине нужно сравнить показатели средней продолжительности жизни и количество смертей в год на 1000 жителей с другими европейскими странами (если лозунг о том что Украина это Европа ещё актуален) - по обоим показателям мы не на лучших позициях...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:00

  juristkostya написав:у меня никаких проблем. Я совершенно точно знаю, что некий показатель "на всё население" не имеет практического смысла. Летальность короновируса не исключение.


Всё имеет смысл, если кто-то не понимает смысла чего-то, то это совсем не означает, что смысла нет.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:02

  ЛАД написав:Средняя зарплата тоже бесполезный показатель?

средняя зарплата может быть очень показательной для стран с не очень сильным расслоением общества по уровню доходов. для Украины лучше было бы использовать медианную зарплату вместо средней...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:02

  Тракторист написав:что бы реально оценить насколько долго живут в Украине нужно сравнить показатели средней продолжительности жизни и количество смертей в год на 1000 жителей с другими европейскими странами (если лозунг о том что Украина это Европа ещё актуален) - по обоим показателям мы не на лучших позициях...


Вам сейчас Юрист Костя объяснит, что показатель средняя продолжительность жизни не имеет никакого практического назначения )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:04

  adeges написав:послезавтра карантину скажут последнее суровое прости и полетим вверх стремительным домкратом

Львівська область вже стає на жаль на шлях такого домкрата

...
Це рекордна кількість хворих, яких виявляли за добу з часу оголошення карантину. Досі найбільшу кількість хворих на коронавірусну інфекцію було виявлено 27 травня – 70. Серед 96 мешканців області, у яких вчора підтвердили коронавірус, є 64 львів’ян.

Станом на ранок 3 червня на Львівщині коронавірусну інфекцію підтверджено вже у 1830 мешканців області. З них 457 вже одужали, 60 померли.
https://zaxid.net/za_minulu_dobu_na_lvi ... 9_n1503089
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:09

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:Практически, в стране нет показателей, привязанных к средней зарплате.

Практически у нас нет показателей, привязанных хоть к какой-нибудь зарплате. :)

налог на недвижимость привязан к минимальной заработной плата, судебный сбор, некоторые виды штрафов, порог уголовной ответственности и т.д...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:14

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:Практически, в стране нет показателей, привязанных к средней зарплате.

Практически у нас нет показателей, привязанных хоть к какой-нибудь зарплате. :)

налог на недвижимость привязан к минимальной заработной плата, судебный сбор, некоторые виды штрафов, порог уголовной ответственности и т.д...

это всё привязка к величине, которые императивно устанавливает государство. В законе о бюджете на год.
А мы здесь обсуждаем привязку к статистическим показателям - то есть, к величинам, которые заранее неизвестны.
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