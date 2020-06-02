Додано: Сер 03 чер, 2020 18:27

В Катаре официально переболело 2,2 % населения. Рекордсмены. Будет базовая страна, чтобы посмотреть на график коллективного иммунитета, если он есть.

Судя по количеству заболевших у них за сегодня + 1901 при населении меньше Киева с коллективным иммунитетом пока не складывается.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.