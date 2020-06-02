есть понятие "академический интерес". Это такой вежливый эвфемизм сбора фактов от нечего делать.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:20
Черногория полностью открыта для европейских стран, но жителей Украины, России, США и Великобритании пока не впускают...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:24
Тракторист
судя по динамике последних пары недель, остатки ограничений будут сниматься быстро. В конце концов, Хорватия на замену Черногории ни капельки не хуже.
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:27
В Катаре официально переболело 2,2 % населения. Рекордсмены. Будет базовая страна, чтобы посмотреть на график коллективного иммунитета, если он есть.
Судя по количеству заболевших у них за сегодня + 1901 при населении меньше Киева с коллективным иммунитетом пока не складывается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Шведи тепер ображаються, що їх не впускають в Данію й Норвегію.
"Слишком много смертей. В Швеции признали, что нужен был более жесткий карантин
В понедельник правительство Швеции, под давлением оппозиционных политиков, заявило, что создаст комиссию, которая изучит меры по борьбе с коронавирусом, введенные до начала лета.
Настроения в стране начали меняться после того, как ее соседи, Норвегия и Дания, на прошлой неделе открыли границы друг для друга, но не для Швеции. Ранее общественное мнение поддерживало подход Тегнелла, но в последние дни политики и дипломаты говорят о переменах."
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:37
То, что не хуже - да. Только дороже там отдых раза в 1,5 минимум.
И ни Хорватия, ни Сербия на сегодня не пускает к себе туристов из Украины.
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:45
TUR
Хорватия разъяснила, что туризм - это разновидность "поездки с экономическими целями" )) Так что, пустят
На счёт в 1,5 раза, то это касается разве что стоимости жилья. А еда в сетевых маркетах, и все расходы по дороге (платные дороги, топливо, транзитные ночлеги) одинаковы. Расходы на дорогу до Хорватии даже поменьше ввиду километража.
Поэтому, суммарная стоимость 2-недельного отдыха выйдет если и дороже, то процентов на 10, макс 20. Учитывая, что Хорватия в целом получше в плане чистоты и благоустроенности - наценка вполне адекватная.
Додано: Сер 03 чер, 2020 18:53
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Премьер-министр Молдовы намерен вновь закрыть Центральный рынок в Кишиневе из-за беспечности посетителей рынка, которые не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. В связи с этим открывшийся 1 июня Центральный рынок Кишинева закроют в трехдневный срок, если ситуация не изменится.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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