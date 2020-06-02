RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1344134513461347

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 229
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Всё имеет смысл, если кто-то не понимает смысла чего-то, то это совсем не означает, что смысла нет.
есть понятие "академический интерес". Это такой вежливый эвфемизм сбора фактов от нечего делать.
juristkostya
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:20

  juristkostya написав:
  Тракторист написав:
  safonovstanislav написав:Черногория, например, вообще победила коронавирус, и, думаю, даже толпы туристов не изменят ситуацию

черногория для нас пока не актуальна - украинцы пока в чёрном списке и не вьездные...

С чего бы? Венгрия допускает транзит, Хорватия и Сербия уже полностью открыты для туристов. Это если на авто.
На счёт прямых рейсов в Подгорицу не выяснял, но обычно в сезон их достаточно.

Черногория полностью открыта для европейских стран, но жителей Украины, России, США и Великобритании пока не впускают...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4656
З нами з: 06.08.08
Подякував: 244 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:24

Тракторист
судя по динамике последних пары недель, остатки ограничений будут сниматься быстро. В конце концов, Хорватия на замену Черногории ни капельки не хуже.
juristkostya
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:27

В Катаре официально переболело 2,2 % населения. Рекордсмены. Будет базовая страна, чтобы посмотреть на график коллективного иммунитета, если он есть.
Судя по количеству заболевших у них за сегодня + 1901 при населении меньше Киева с коллективным иммунитетом пока не складывается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17078
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4210 раз.
Подякували: 6751 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:В Катаре официально переболело 2,2 % населения.
...
с коллективным иммунитетом пока не складывается.

даже если оф статистика ошибается в 10 раз, и реально переболело 22%, то коллективного иммунитета быть не может, он требует от 70 и выше.
juristkostya
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Шведи тепер ображаються, що їх не впускають в Данію й Норвегію.

"Слишком много смертей. В Швеции признали, что нужен был более жесткий карантин

В понедельник правительство Швеции, под давлением оппозиционных политиков, заявило, что создаст комиссию, которая изучит меры по борьбе с коронавирусом, введенные до начала лета.

Настроения в стране начали меняться после того, как ее соседи, Норвегия и Дания, на прошлой неделе открыли границы друг для друга, но не для Швеции. Ранее общественное мнение поддерживало подход Тегнелла, но в последние дни политики и дипломаты говорят о переменах."
https://news.liga.net/world/news/slishk ... 9Kd9HzLuvs
stryzhko
 
Повідомлень: 1140
З нами з: 04.10.16
Подякував: 263 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:37

  juristkostya написав:Тракторист
судя по динамике последних пары недель, остатки ограничений будут сниматься быстро. В конце концов, Хорватия на замену Черногории ни капельки не хуже.


То, что не хуже - да. Только дороже там отдых раза в 1,5 минимум.
И ни Хорватия, ни Сербия на сегодня не пускает к себе туристов из Украины.
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33
З нами з: 05.04.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:45

TUR
Хорватия разъяснила, что туризм - это разновидность "поездки с экономическими целями" :-))) Так что, пустят :-)

На счёт в 1,5 раза, то это касается разве что стоимости жилья. А еда в сетевых маркетах, и все расходы по дороге (платные дороги, топливо, транзитные ночлеги) одинаковы. Расходы на дорогу до Хорватии даже поменьше ввиду километража.

Поэтому, суммарная стоимость 2-недельного отдыха выйдет если и дороже, то процентов на 10, макс 20. Учитывая, что Хорватия в целом получше в плане чистоты и благоустроенности - наценка вполне адекватная.
juristkostya
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

​Премьер-министр Молдовы намерен вновь закрыть Центральный рынок в Кишиневе из-за беспечности посетителей рынка, которые не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. В связи с этим открывшийся 1 июня Центральный рынок Кишинева закроют в трехдневный срок, если ситуация не изменится.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17078
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4210 раз.
Подякували: 6751 раз.
 
Профіль
21
3
5
  #<1 ... 1344134513461347
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 696, 697, 698
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6977 1567152
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 09:58
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1528)
03.06.2020 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.