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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 чер, 2020 19:28
stm написав:
Т.е. стоимость жилья настолько в частном не принципиальна, что разница в 10-20%. Воистину )))))
если разобрать структуру бюджета поездки, это становится очевидным.
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juristkostya
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:17
juristkostya написав: stm написав:
Т.е. стоимость жилья настолько в частном не принципиальна, что разница в 10-20%. Воистину )))))
если разобрать структуру бюджета поездки, это становится очевидным.
Давайте разберем ))) и чувствую выйдет от 30% разница минимум.
Это как с Швецией: задумка неплохая, а при реализации что-то пошло не так... )))
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stm
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:31
juristkostya написав: freeze написав:
Средний показатель летальности показывает сколько заболевших умрет от некоей болезни.
и тут я как налогоплательщик интересуюсь: сколько денег и на какие именно мероприятия
государство выделяет на основании этого ключевого показателя?
В ВР Украины подан законопроект № 3509 который предлагает из т.н. "Фонда борьбы с Covid-фонду 19 и его последствиями" добавит направление "Строительство и реконструкцию дорог" выделив на это 35 млрд. гривен. При этом данные средства предлагают потратить вовсе не на строительство дорог, а на материалы, механизмы, зарплату, уплату налогов, и на обеспечение прибыли дорожных предприятий (в размере 291.7 млн. грн). Старая идея Зеленского и К о дерибане дорожных денег в новых условиях будет считаться борьбой с эпидемией.
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