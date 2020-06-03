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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1345134613471348

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 229
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
34
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Т.е. стоимость жилья настолько в частном не принципиальна, что разница в 10-20%. Воистину )))))

если разобрать структуру бюджета поездки, это становится очевидным.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:17

  juristkostya написав:
  stm написав:Т.е. стоимость жилья настолько в частном не принципиальна, что разница в 10-20%. Воистину )))))

если разобрать структуру бюджета поездки, это становится очевидным.

Давайте разберем ))) и чувствую выйдет от 30% разница минимум.
Это как с Швецией: задумка неплохая, а при реализации что-то пошло не так... )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:31

"Всё уже украдено до нас!" (с)

  juristkostya написав:
  freeze написав:Средний показатель летальности показывает сколько заболевших умрет от некоей болезни.

и тут я как налогоплательщик интересуюсь: сколько денег и на какие именно мероприятия государство выделяет на основании этого ключевого показателя?

В ВР Украины подан законопроект № 3509 который предлагает из т.н. "Фонда борьбы с Covid-фонду 19 и его последствиями" добавит направление "Строительство и реконструкцию дорог" выделив на это 35 млрд. гривен. При этом данные средства предлагают потратить вовсе не на строительство дорог, а на материалы, механизмы, зарплату, уплату налогов, и на обеспечение прибыли дорожных предприятий (в размере 291.7 млн. грн). Старая идея Зеленского и К о дерибане дорожных денег в новых условиях будет считаться борьбой с эпидемией.
Ser Fil
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