freeze написав:Средний показатель летальности показывает сколько заболевших умрет от некоей болезни.
и тут я как налогоплательщик интересуюсь: сколько денег и на какие именно мероприятия государство выделяет на основании этого ключевого показателя?
В ВР Украины подан законопроект № 3509 который предлагает из т.н. "Фонда борьбы с Covid-фонду 19 и его последствиями" добавит направление "Строительство и реконструкцию дорог" выделив на это 35 млрд. гривен. При этом данные средства предлагают потратить вовсе не на строительство дорог, а на материалы, механизмы, зарплату, уплату налогов, и на обеспечение прибыли дорожных предприятий (в размере 291.7 млн. грн). Старая идея Зеленского и К о дерибане дорожных денег в новых условиях будет считаться борьбой с эпидемией.
ЛАД написав:ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ! Уже как-то задавал вопрос - капча это инициатива форума? Сначала задалбывали картинками, только что выскочило новое: "введите слова, изображенные на картинке". Слова чомусь не на державній мові і навіть не по-русски, а на английском. Да ещё написано так, что глаза сломать можно. Особенно на телефоне. Вы поставили задачу резко уменьшить количество пишущих? Учтите, что троллей и тех, для кого это работа, вы капчами не отпугнёте, они продолжат писать. А нормальные люди могут и плюнуть. Вы этого добиваетесь?
И модераторы капчу проходят. Пока везет, удается убедить, что я человек.
сложная капча ...ввожу верно но она тормозит и с первого раза ввести не могу пишет не корректная капча введена
Puente написав:В деяких фірмах , які перейшли на віддалений режим вже говорять - можете орієнтуватися на таку роботу до Нового Року ...
В моей головной конторе - оффпредставительстве западной фирме в Украине, решили не заморачиваться и продлили удалёнку для всех сотрудников еще до 1 июля.
хоть один плюс от карантина , начинают понемногу понимать что тратить каждый день по 2 часа на стояние в пробках что бы приехать в офис ...глупое занятие ну разве что за бесплатным кофе у кого кофемашина ..и то ради этого 2 часа пробок и деньги на бензин или проезд транспорте в день ... плюс одежду стирать ...так одел халат и усе ...никаких тебе рубашек чистки башмаков и тому подобного