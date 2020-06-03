freeze написав:Средний показатель летальности показывает сколько заболевших умрет от некоей болезни.
и тут я как налогоплательщик интересуюсь: сколько денег и на какие именно мероприятия государство выделяет на основании этого ключевого показателя?
В ВР Украины подан законопроект № 3509 который предлагает из т.н. "Фонда борьбы с Covid-фонду 19 и его последствиями" добавит направление "Строительство и реконструкцию дорог" выделив на это 35 млрд. гривен. При этом данные средства предлагают потратить вовсе не на строительство дорог, а на материалы, механизмы, зарплату, уплату налогов, и на обеспечение прибыли дорожных предприятий (в размере 291.7 млн. грн). Старая идея Зеленского и К о дерибане дорожных денег в новых условиях будет считаться борьбой с эпидемией.
ЛАД написав:ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ! Уже как-то задавал вопрос - капча это инициатива форума? Сначала задалбывали картинками, только что выскочило новое: "введите слова, изображенные на картинке". Слова чомусь не на державній мові і навіть не по-русски, а на английском. Да ещё написано так, что глаза сломать можно. Особенно на телефоне. Вы поставили задачу резко уменьшить количество пишущих? Учтите, что троллей и тех, для кого это работа, вы капчами не отпугнёте, они продолжат писать. А нормальные люди могут и плюнуть. Вы этого добиваетесь?
И модераторы капчу проходят. Пока везет, удается убедить, что я человек.
сложная капча ...ввожу верно но она тормозит и с первого раза ввести не могу пишет не корректная капча введена
Puente написав:В деяких фірмах , які перейшли на віддалений режим вже говорять - можете орієнтуватися на таку роботу до Нового Року ...
В моей головной конторе - оффпредставительстве западной фирме в Украине, решили не заморачиваться и продлили удалёнку для всех сотрудников еще до 1 июля.
хоть один плюс от карантина , начинают понемногу понимать что тратить каждый день по 2 часа на стояние в пробках что бы приехать в офис ...глупое занятие ну разве что за бесплатным кофе у кого кофемашина ..и то ради этого 2 часа пробок и деньги на бензин или проезд транспорте в день ... плюс одежду стирать ...так одел халат и усе ...никаких тебе рубашек чистки башмаков и тому подобного
Если кому то интересно как выглядит вторая волна, то можете посмотреть на статистику Ирана. Называется классика жанра )))
По Украине у меня единственная неясность, когда количество заболевших перейдет из разряда сотен в день в разряд тысяч. Дадут ли на это разрешение в офисе Зеленского ? Или дальше будем рисовать от фонаря ?
В Мексике как то народец совсем слабоват к коронавирусу, по полтыщи за день мрут, никакого иммунитета. Вообще латиносы по сравнению со славянами хлипкие какие то.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Практически у нас нет показателей, привязанных хоть к какой-нибудь зарплате
Неверно. Пособие по безработице идёт от средней з.п. по предыдущему месту работы. И эти деньги люди реально получают. Это что сразу вспомнилось, наверняка есть и другие примеры.
Неверно. Подмена понятий. Речь шла не о личной зарплате, а о показателях по стране. От личной зарплаты зависит ещё, например, больничный и, как отметил Faceless, пенсия. Ну и у меня стоял смайлик.
А если говорить об общественных показателях, то, простите, когда Президент говорит о том, что зарплата 5-6 тыс., т.е. примерно 200 долл. или 7 долл. в день, у нас это не бедность (и он прав), а Госстат показывает практически отсутствие инфляции при подорожании гречки в 2,5 раза(ну это ж мелочи) ... Говорить при этом о привязке каких-то показателей к зарплате несколько смешно.
А вообще, я так понимаю, что это у Вас профессиональное, кодекс Юстиниана и всё такое ( ), но у Вас частенько проявляется склонность к буквоедству. Безусловно, хорошо бы знать ситуацию во всех подробностях (с короной, например, - заразность, летальность, распределение по возрастам, последствия для выздоровевших...). Но в жизни (и в политике) очень часто приходится принимать решения в условиях неопределённости и нехватки данных. И хорошо, если есть хотя бы средние значения. Конечно, можно сказать: "Данных не хватает. Ничего пока не предпринимаем. Ждём до прояснения". Чем может закончиться такой подход, что в политике, что в жизни, расписывать не буду. Думаю, Вы и сами понимаете.
Заодно отвечу Трактористу. Правда, его, к сожалению, надолго заблокировали. Да, по продолжительности жизни и по смертности мы не на передовых позициях. Но речь была не об этом. Сафонов доказывал, что нам не страшен коронавирус, потому что у нас нет стариков. Во-первых, всё же есть, а, во-вторых, наши 60-летние по состоянию здоровья, возможно, соответствуют "их" 75-летним. И о средней зарплате. Достаточно сильное расслоение общества по уровню доходов есть практически во всех странах. Небольшое расслоение было в Союзе, но его уже давно нет. Возможно, медианная зарплата лучший показатель, но Госстат его почему-то не даёт. По-видимому, пережиток социализма. Так что приходится пользоваться средней. Это хуже, но, тем не менее, приемлемо. И уж точно лучше, чем ничего. Хотя юрист Костя считает иначе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Если кому то интересно как выглядит вторая волна, то можете посмотреть на статистику Ирана. Называется классика жанра )))
По Украине у меня единственная неясность, когда количество заболевших перейдет из разряда сотен в день в разряд тысяч. Дадут ли на это разрешение в офисе Зеленского ? Или дальше будем рисовать от фонаря ?
В Мексике как то народец совсем слабоват к коронавирусу, по полтыщи за день мрут, никакого иммунитета. Вообще латиносы по сравнению со славянами хлипкие какие то.
По Ирану странновато. По новым случаям, по активным случаям - явная вторая волна началась практически месяц назад. А по смертям рост почти не заметен. В Мексике неизвестно сколько заболевших. Тестов у них на 1 млн. почти вчетверо меньше, чем у нас. А у нас их не много. В слабом ли иммунитете причина у латиносов неизвестно. Возможно, условия жизни. А с Вост. Европой вопрос интересный. Будет серьёзная тема для учёных.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.