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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1345134613471348

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 230
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
35
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 230
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:31

"Всё уже украдено до нас!" (с)

  juristkostya написав:
  freeze написав:Средний показатель летальности показывает сколько заболевших умрет от некоей болезни.

и тут я как налогоплательщик интересуюсь: сколько денег и на какие именно мероприятия государство выделяет на основании этого ключевого показателя?

В ВР Украины подан законопроект № 3509 который предлагает из т.н. "Фонда борьбы с Covid-фонду 19 и его последствиями" добавит направление "Строительство и реконструкцию дорог" выделив на это 35 млрд. гривен. При этом данные средства предлагают потратить вовсе не на строительство дорог, а на материалы, механизмы, зарплату, уплату налогов, и на обеспечение прибыли дорожных предприятий (в размере 291.7 млн. грн). Старая идея Зеленского и К о дерибане дорожных денег в новых условиях будет считаться борьбой с эпидемией.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:17

Знаменательное событие.
Индия по числу заболевших за сутки опередила Россию, и ворвалась в тройку лидеров.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:17

  Faceless написав:
  ЛАД написав:ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ!
Уже как-то задавал вопрос - капча это инициатива форума?
Сначала задалбывали картинками, только что выскочило новое: "введите слова, изображенные на картинке". Слова чомусь не на державній мові і навіть не по-русски, а на английском. Да ещё написано так, что глаза сломать можно. Особенно на телефоне.
Вы поставили задачу резко уменьшить количество пишущих?
Учтите, что троллей и тех, для кого это работа, вы капчами не отпугнёте, они продолжат писать. А нормальные люди могут и плюнуть.
Вы этого добиваетесь?

И модераторы капчу проходят. Пока везет, удается убедить, что я человек. :mrgreen:
сложная капча ...ввожу верно но она тормозит и с первого раза ввести не могу пишет не корректная капча введена
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:26

  varlo написав:В Синево можно сдать на антитела - 1230 грн стоит.
https://www.synevo.ua/ua/order?utm_sour ... gn=covid19

пошел в аптеку купил за 400 грн и получил еще 16 грн кешбека от монобанка
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:29

  freeze написав:
  Puente написав:В деяких фірмах , які перейшли на віддалений режим вже говорять - можете орієнтуватися на таку роботу до Нового Року ...


В моей головной конторе - оффпредставительстве западной фирме в Украине, решили не заморачиваться и продлили удалёнку для всех сотрудников еще до 1 июля.
хоть один плюс от карантина , начинают понемногу понимать что тратить каждый день по 2 часа на стояние в пробках что бы приехать в офис ...глупое занятие ну разве что за бесплатным кофе у кого кофемашина ..и то ради этого 2 часа пробок и деньги на бензин или проезд транспорте в день ... плюс одежду стирать ...так одел халат и усе ...никаких тебе рубашек чистки башмаков и тому подобного
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:31

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Puente написав:А вірус "підняли на прапор" через можливості ( нехай вони тільки частково збуваються ) ...

Я понял о каких "можливостях" Вы говорите.

А я думаю, что корону подняли через "можливості" пилить бюджет, и ограничивать права граждан аналогично АТО, ССО,и т.д.

Эти моменты очень актуальны для Германии, Франции и пр. Европы и особенно для Китая?

как раз для развитых стран не могли придумать другого обоснования кроме страха что бы "загнать б_ы_д_л_о в стойло " и ограничить людей в правах что бы при этом не протестовали особо .
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 00:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Если кому то интересно как выглядит вторая волна, то можете посмотреть на статистику Ирана.
Называется классика жанра )))

По Украине у меня единственная неясность, когда количество заболевших перейдет из разряда сотен в день в разряд тысяч. Дадут ли на это разрешение в офисе Зеленского ? Или дальше будем рисовать от фонаря ?

В Мексике как то народец совсем слабоват к коронавирусу, по полтыщи за день мрут, никакого иммунитета. Вообще латиносы по сравнению со славянами хлипкие какие то.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 01:20

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Практически у нас нет показателей, привязанных хоть к какой-нибудь зарплате

Неверно.
Пособие по безработице идёт от средней з.п. по предыдущему месту работы. И эти деньги люди реально получают.
Это что сразу вспомнилось, наверняка есть и другие примеры.

Неверно. Подмена понятий.
Речь шла не о личной зарплате, а о показателях по стране.
От личной зарплаты зависит ещё, например, больничный и, как отметил Faceless, пенсия.
Ну и у меня стоял смайлик.

А если говорить об общественных показателях, то, простите, когда Президент говорит о том, что зарплата 5-6 тыс., т.е. примерно 200 долл. или 7 долл. в день, у нас это не бедность (и он прав), а Госстат показывает практически отсутствие инфляции при подорожании гречки в 2,5 раза(ну это ж мелочи) ... Говорить при этом о привязке каких-то показателей к зарплате несколько смешно.

А вообще, я так понимаю, что это у Вас профессиональное, кодекс Юстиниана и всё такое ( :) ), но у Вас частенько проявляется склонность к буквоедству.
Безусловно, хорошо бы знать ситуацию во всех подробностях (с короной, например, - заразность, летальность, распределение по возрастам, последствия для выздоровевших...). Но в жизни (и в политике) очень часто приходится принимать решения в условиях неопределённости и нехватки данных. И хорошо, если есть хотя бы средние значения.
Конечно, можно сказать: "Данных не хватает. Ничего пока не предпринимаем. Ждём до прояснения". Чем может закончиться такой подход, что в политике, что в жизни, расписывать не буду. Думаю, Вы и сами понимаете.

Заодно отвечу Трактористу. Правда, его, к сожалению, надолго заблокировали.
Да, по продолжительности жизни и по смертности мы не на передовых позициях. Но речь была не об этом. Сафонов доказывал, что нам не страшен коронавирус, потому что у нас нет стариков. Во-первых, всё же есть, а, во-вторых, наши 60-летние по состоянию здоровья, возможно, соответствуют "их" 75-летним. :(
И о средней зарплате. Достаточно сильное расслоение общества по уровню доходов есть практически во всех странах. Небольшое расслоение было в Союзе, но его уже давно нет. Возможно, медианная зарплата лучший показатель, но Госстат его почему-то не даёт. По-видимому, пережиток социализма. :) Так что приходится пользоваться средней. Это хуже, но, тем не менее, приемлемо. И уж точно лучше, чем ничего. Хотя юрист Костя считает иначе. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 01:51

  freeze написав:Если кому то интересно как выглядит вторая волна, то можете посмотреть на статистику Ирана.
Называется классика жанра )))

По Украине у меня единственная неясность, когда количество заболевших перейдет из разряда сотен в день в разряд тысяч. Дадут ли на это разрешение в офисе Зеленского ? Или дальше будем рисовать от фонаря ?

В Мексике как то народец совсем слабоват к коронавирусу, по полтыщи за день мрут, никакого иммунитета. Вообще латиносы по сравнению со славянами хлипкие какие то.

По Ирану странновато. По новым случаям, по активным случаям - явная вторая волна началась практически месяц назад. А по смертям рост почти не заметен.
В Мексике неизвестно сколько заболевших.
Тестов у них на 1 млн. почти вчетверо меньше, чем у нас. А у нас их не много. В слабом ли иммунитете причина у латиносов неизвестно. Возможно, условия жизни.
А с Вост. Европой вопрос интересный. Будет серьёзная тема для учёных.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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