Додано: Чет 04 чер, 2020 01:20

juristkostya написав: ЛАД написав: Практически у нас нет показателей, привязанных хоть к какой-нибудь зарплате Практически у нас нет показателей, привязанных хоть к какой-нибудь зарплате

Неверно.

Пособие по безработице идёт от средней з.п. по предыдущему месту работы. И эти деньги люди реально получают.

Это что сразу вспомнилось, наверняка есть и другие примеры. Неверно.Пособие по безработице идёт от средней з.п. по предыдущему месту работы. И эти деньги люди реально получают.Это что сразу вспомнилось, наверняка есть и другие примеры.

личной

Неверно. Подмена понятий.Речь шла не озарплате, а о показателях по стране.От личной зарплаты зависит ещё, например, больничный и, как отметил Faceless, пенсия.Ну и у меня стоял смайлик.А если говорить об общественных показателях, то, простите, когда Президент говорит о том, что зарплата 5-6 тыс., т.е. примерно 200 долл. или 7 долл. в день, у нас это не бедность (и он прав), а Госстат показывает практически отсутствие инфляции при подорожании гречки в 2,5 раза(ну это ж мелочи) ... Говорить при этом о привязке каких-то показателей к зарплате несколько смешно.А вообще, я так понимаю, что это у Вас профессиональное, кодекс Юстиниана и всё такое (), но у Вас частенько проявляется склонность к буквоедству.Безусловно, хорошо бы знать ситуацию во всех подробностях (с короной, например, - заразность, летальность, распределение по возрастам, последствия для выздоровевших...). Но в жизни (и в политике) очень часто приходится принимать решения в условиях неопределённости и нехватки данных. И хорошо, если есть хотя бы средние значения.Конечно, можно сказать: "Данных не хватает. Ничего пока не предпринимаем. Ждём до прояснения". Чем может закончиться такой подход, что в политике, что в жизни, расписывать не буду. Думаю, Вы и сами понимаете.Заодно отвечу. Правда, его, к сожалению, надолго заблокировали.Да, по продолжительности жизни и по смертности мы не на передовых позициях. Но речь была не об этом. Сафонов доказывал, что нам не страшен коронавирус, потому что у нас нет стариков. Во-первых, всё же есть, а, во-вторых, наши 60-летние по состоянию здоровья, возможно, соответствуют "их" 75-летним.И о средней зарплате. Достаточно сильное расслоение общества по уровню доходов есть практически во всех странах. Небольшое расслоение было в Союзе, но его уже давно нет. Возможно, медианная зарплата лучший показатель, но Госстат его почему-то не даёт. По-видимому, пережиток социализма.Так что приходится пользоваться средней. Это хуже, но, тем не менее, приемлемо. И уж точно лучше, чем ничего. Хотя юрист Костя считает иначе.