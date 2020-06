Додано: Чет 04 чер, 2020 09:06

greenozon написав: Иран сообщил сегодня о 3 134 новых случаях заболевания коронавирусом, что стало рекордным значением за последние два месяца и вдвое превысило показатели прошлой недели. Ограничительные меры в стране были смягчены семь недель назад, что позволяет сделать вывод о том, что Иран накрывает вторая волна Covid-19, пишет Bloomberg. Иран сообщил сегодня о 3 134 новых случаях заболевания коронавирусом, что стало рекордным значением за последние два месяца и вдвое превысило показатели прошлой недели. Ограничительные меры в стране были смягчены семь недель назад, что позволяет сделать вывод о том, что Иран накрывает вторая волна Covid-19, пишет Bloomberg.



у нас будет так же у нас будет так же

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California