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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1347134813491350>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 08:59

Иран сообщил сегодня о 3 134 новых случаях заболевания коронавирусом, что стало рекордным значением за последние два месяца и вдвое превысило показатели прошлой недели. Ограничительные меры в стране были смягчены семь недель назад, что позволяет сделать вывод о том, что Иран накрывает вторая волна Covid-19, пишет Bloomberg.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:06

  greenozon написав:Иран сообщил сегодня о 3 134 новых случаях заболевания коронавирусом, что стало рекордным значением за последние два месяца и вдвое превысило показатели прошлой недели. Ограничительные меры в стране были смягчены семь недель назад, что позволяет сделать вывод о том, что Иран накрывает вторая волна Covid-19, пишет Bloomberg.


у нас будет так же
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

⚡️МОЗ повідомляє:

В Україні зафіксовано 25411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, на 4 червня (станом на 9:00) в Україні 25411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 747 летальних, 11042 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 588 нових випадків. Загалом проведено 392 316 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1077 випадків;
Волинська область — 986 випадків;
Дніпропетровська область — 957 випадків;
Донецька область — 174 випадки;
Житомирська область — 833 випадки;
Закарпатська область — 1257 випадків;
Запорізька область — 469 випадків;
Івано-Франківська область — 1491 випадок;
Кіровоградська область — 526 випадків;
м. Київ — 3210 випадків;
Київська область — 1673 випадки;
Львівська область — 1915 випадків;
Луганська область — 51 випадок;
Миколаївська область — 295 випадків;
Одеська область — 933 випадки;
Полтавська область — 272 випадки;
Рівненська область — 1905 випадків;
Сумська область — 177 випадків;
Тернопільська область — 1220 випадків;
Харківська область — 1166 випадків;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 497 випадків;
Чернівецька область — 3481 випадок;
Черкаська область — 429 випадків;
Чернігівська область — 238 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 червня 2020 року до Центру надійшло 1162 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 62300 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:21

  adeges написав:
  greenozon написав:Иран сообщил сегодня о 3 134 новых случаях заболевания коронавирусом, что стало рекордным значением за последние два месяца и вдвое превысило показатели прошлой недели. Ограничительные меры в стране были смягчены семь недель назад, что позволяет сделать вывод о том, что Иран накрывает вторая волна Covid-19, пишет Bloomberg.


у нас будет так же


скорее всего

любопытно, будет ли карантин№2
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся в Миннеаполисе в результате действий полицейского, болел коронавирусом нового типа, следует из распространенного в среду подробного отчета о вскрытии.

"Известно, что по состоянию на 3 апреля 2020 года тест скончавшегося на COVID-19 был положительным", - говорится в отчете, опубликованном на сайте бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:31

Эпидемическая ситуация в Армении ухудшается, больницы не могут госпитализировать всех нуждающихся больных COVID-19, заявил премьер Пашинян.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 09:46

  varlo написав:За добу зафіксовано 588 нових випадків.


Ну,что - как сказал бы известный спортивный комментатор Николай Озеров - Есть рекорд ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://politeka.net/politics/268841-ba ... source=iua

«Ждем от гаранта Конституции Украины исполнения своих обязанностей, поскольку закон о карантине он подписал для всех граждан без исключения. Ведь закон один для всех, не так ли, Владимир Александрович?»
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:06

  yama написав:
  varlo написав:В Синево можно сдать на антитела - 1230 грн стоит.
https://www.synevo.ua/ua/order?utm_sour ... gn=covid19
пошел в аптеку купил за 400 грн и получил еще 16 грн кешбека от монобанка

Сумеете взять пробу из венозной крови?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 10:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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Чет 04 чер, 2020 09:25
ЛОБ

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