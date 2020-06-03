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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 чер, 2020 08:59
Иран сообщил сегодня о 3 134 новых случаях заболевания коронавирусом, что стало рекордным значением за последние два месяца и вдвое превысило показатели прошлой недели. Ограничительные меры в стране были смягчены семь недель назад, что позволяет сделать вывод о том, что Иран накрывает вторая волна Covid-19, пишет Bloomberg.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 04 чер, 2020 09:06
у нас будет так же
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Чет 04 чер, 2020 09:21
Re: Эпидемия коронавируса в мире
⚡️МОЗ повідомляє:
В Україні зафіксовано 25411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
За даними ЦГЗ, на 4 червня (станом на 9:00) в Україні 25411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 747 летальних, 11042 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 588 нових випадків. Загалом проведено 392 316 тестувань методом ПЛР.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1077 випадків;
Волинська область — 986 випадків;
Дніпропетровська область — 957 випадків;
Донецька область — 174 випадки;
Житомирська область — 833 випадки;
Закарпатська область — 1257 випадків;
Запорізька область — 469 випадків;
Івано-Франківська область — 1491 випадок;
Кіровоградська область — 526 випадків;
м. Київ — 3210 випадків;
Київська область — 1673 випадки;
Львівська область — 1915 випадків;
Луганська область — 51 випадок;
Миколаївська область — 295 випадків;
Одеська область — 933 випадки;
Полтавська область — 272 випадки;
Рівненська область — 1905 випадків;
Сумська область — 177 випадків;
Тернопільська область — 1220 випадків;
Харківська область — 1166 випадків;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 497 випадків;
Чернівецька область — 3481 випадок;
Черкаська область — 429 випадків;
Чернігівська область — 238 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 червня 2020 року до Центру надійшло 1162 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 62300 повідомлень про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 04 чер, 2020 09:21
скорее всего
любопытно, будет ли карантин№2
Додано: Чет 04 чер, 2020 09:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся в Миннеаполисе в результате действий полицейского, болел коронавирусом нового типа, следует из распространенного в среду подробного отчета о вскрытии.
"Известно, что по состоянию на 3 апреля 2020 года тест скончавшегося на COVID-19 был положительным", - говорится в отчете, опубликованном на сайте бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 04 чер, 2020 09:31
Эпидемическая ситуация в Армении ухудшается, больницы не могут госпитализировать всех нуждающихся больных COVID-19, заявил премьер Пашинян.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 04 чер, 2020 09:46
Ну,что - как сказал бы известный спортивный комментатор Николай Озеров - Есть рекорд !
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:02
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:06
Сумеете взять пробу из венозной крови?
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Додано: Чет 04 чер, 2020 10:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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