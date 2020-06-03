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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1347134813491350 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 231 Додано: Чет 04 чер, 2020 10:15 Starikan написав: yama написав: varlo написав: В Синево можно сдать на антитела - 1230 грн стоит.

https://www.synevo.ua/ua/order?utm_sour ... gn=covid19 В Синево можно сдать на антитела - 1230 грн стоит. пошел в аптеку купил за 400 грн и получил еще 16 грн кешбека от монобанка пошел в аптеку купил за 400 грн и получил еще 16 грн кешбека от монобанка

Сумеете взять пробу из венозной крови? Сумеете взять пробу из венозной крови?

в инструкции указано что можно использовать кровь из пальца и капать прямо в тест в инструкции указано что можно использовать кровь из пальца и капать прямо в тест yama Повідомлень: 2328 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4281 раз. Подякували: 460 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 10:22 yama написав:



Азаров и Гройсман уже кажутся титанами мысли по сравнению с последними двумя премьерами Гончаруком и Шмыгалём.

Посмотрите на фото Шмыгаля - по глазам видно он реально не понимает, что делать, как делать, и как вообще работает такой механизм как экономика. Не компетентен.



Тоже самое у них вышло и с карантином, хаотические подёргивания, не понимание целей, и всё это бодро компенсировалось невыполнением карантина отдельными нужными людьми, гипермаркетами и ресторанами. Азаров и Гройсман уже кажутся титанами мысли по сравнению с последними двумя премьерами Гончаруком и Шмыгалём.Посмотрите на фото Шмыгаля - по глазам видно он реально не понимает, что делать, как делать, и как вообще работает такой механизм как экономика. Не компетентен.Тоже самое у них вышло и с карантином, хаотические подёргивания, не понимание целей, и всё это бодро компенсировалось невыполнением карантина отдельными нужными людьми, гипермаркетами и ресторанами. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17098 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4212 раз. Подякували: 6757 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 10:26 Re: Эпидемия коронавируса в мире Ну - Що Азаров , що Гройсман - пройшли достатньо довгий ланцюжок в керуванні великими структурами . Шмигаль ніби теж спробував - але , напевно , замало і невідомо наскільки ефективно ... Гончарук - теоретик взагалі ... Все закономірно ...

Рекорд сьогодні є - завтра буде більше ... Нова хвиля починається ... А тут знак питання - чи оклику ? Puente Повідомлень: 3225 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 374 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 11:21 freeze написав: Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся в Миннеаполисе в результате действий полицейского, болел коронавирусом нового типа, следует из распространенного в среду подробного отчета о вскрытии.



"Известно, что по состоянию на 3 апреля 2020 года тест скончавшегося на COVID-19 был положительным", - говорится в отчете, опубликованном на сайте бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин. Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся в Миннеаполисе в результате действий полицейского, болел коронавирусом нового типа, следует из распространенного в среду подробного отчета о вскрытии."Известно, что по состоянию на 3 апреля 2020 года тест скончавшегося на COVID-19 был положительным", - говорится в отчете, опубликованном на сайте бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин.

Він ще й під впливом речовин був (і за кермом).

Сподіваюсь, ретельне спостереження громадянами України за "роботою" американської "юстиції" призведе до щеплення від підтримки втілення тут недолугих заокеанських рецептів.

Поліцейцських роблять цапами-відбувайлами, хоча вочевидь жодних інструкцій при затриманні вони не порушили (де повне відео інциденту?). До речі, той кого душать, не може навіть хрипіти, не кажучи про якесь розлоге мовлення. Втім знайшовся найманий приватний "експерт", який написав про асфіксію, як причину смерті... "Офіційний" коронер, правда, дійшов висновку про раптову зупинку сердця (що і сталося, на жаль). Він ще й під впливом речовин був (і за кермом).Сподіваюсь, ретельне спостереження громадянами України за "роботою" американської "юстиції" призведе до щеплення від підтримки втілення тут недолугих заокеанських рецептів.Поліцейцських роблять цапами-відбувайлами, хоча вочевидь жодних інструкцій при затриманні вони не порушили (де повне відео інциденту?). До речі, той кого душать, не може навіть хрипіти, не кажучи про якесь розлоге мовлення. Втім знайшовся найманий приватний "експерт", який написав про асфіксію, як причину смерті... "Офіційний" коронер, правда, дійшов висновку про раптову зупинку сердця (що і сталося, на жаль). “A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell centurionus Повідомлень: 1239 З нами з: 07.10.09 Подякував: 277 раз. Подякували: 318 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 11:27 juristkostya написав: ЛАД написав: Конечно, можно сказать: "Данных не хватает. Ничего пока не предпринимаем. Ждём до прояснения". Чем может закончиться такой подход, что в политике, что в жизни, расписывать не буду. Думаю, Вы и сами понимаете. Конечно, можно сказать: "Данных не хватает. Ничего пока не предпринимаем. Ждём до прояснения". Чем может закончиться такой подход, что в политике, что в жизни, расписывать не буду. Думаю, Вы и сами понимаете.

собственно, только так и надо поступать. Собрать доп информацию всегда и быстрее, и дешевле, чем начать делать хоть что-то, постепенно понять, что это было неправильно - и не иметь возможности переделать, поскольку бюджет уже израсходован.

Грубо говоря, нагнуть клерков на местах на заполнение стат форм - это потерять месяц, а следующие ассигнования будут только через год. Выбор вполне очевиден. Собрать доп информацию всегда и быстрее, и дешевле, чем начать делать хоть что-то, постепенно понять, что это было неправильно - и не иметь возможности переделать, поскольку бюджет уже израсходован.Грубо говоря, нагнуть клерков на местах на заполнение стат форм - это потерять месяц, а следующие ассигнования будут только через год.

Ну конечно!

Чего там, в начале эпидемии подождать месяц-другой "до выяснения", а потом принять решение - "выселить всех 60+ (или 70+) за 100-й километр, остальным продолжать работать и болеть в лёгкой форме". Правда, через месяц-другой, возможно, выселять уже некого будет и проблема решится сама собой. Ну что ж, "кому суждено было умереть, те и умерли", "старики достаточно пожили и были готовы к смерти", "вечно никто не живёт". При этом умерли и часть молодых - "кто им мешал укреплять здоровье и иммунитет, не страдать ожирением ..."

Это я, правда, описал "хороший" вариант с нынешней короной. А если будет что-то типа Эболы? "Ну, подумаешь, вымрет половина населения"?

И где Вы видели, чтобы, к примеру, годовой "бюджет уже израсходован" за один месяц?

Иногда лучше сделать неправильно, чем ничего не делать.

Очень прошу Вас, не пытайтесь распространять юридические подходы на все случаи жизни. Они далеко не всегда применимы. И уж точно не применимы в форс-мажорных ситуациях.



ЛАД написав: Неверно. Подмена понятий.

Речь шла не о личной зарплате, а о показателях по стране.

От личной зарплаты зависит ещё, например, больничный и, как отметил Faceless, пенсия. Неверно. Подмена понятий.Речь шла не о личной зарплате, а о показателях по стране.От личной зарплаты зависит ещё, например, больничный и, как отметил Faceless, пенсия.

это как раз иллюстрация того, какая степень детализации нужна для принятия адекватного решения. это как раз иллюстрация того, какая степень детализации нужна для принятия адекватного решения.

Простите, не понял.

Где тут иллюстрация чего бы то ни было, вообще, и необходимой "степени детализации для принятия адекватного решения", в частности? Ну конечно!Чего там, в начале эпидемии подождать месяц-другой "до выяснения", а потом принять решение - "выселить всех 60+ (или 70+) за 100-й километр, остальным продолжать работать и болеть в лёгкой форме". Правда, через месяц-другой, возможно, выселять уже некого будет и проблема решится сама собой. Ну что ж, "кому суждено было умереть, те и умерли", "старики достаточно пожили и были готовы к смерти", "вечно никто не живёт". При этом умерли и часть молодых - "кто им мешал укреплять здоровье и иммунитет, не страдать ожирением ..."Это я, правда, описал "хороший" вариант с нынешней короной. А если будет что-то типа Эболы? "Ну, подумаешь, вымрет половина населения"?И где Вы видели, чтобы, к примеру, годовой "бюджет уже израсходован" за один месяц?Иногда лучше сделать неправильно, чем ничего не делать.Очень прошу Вас, не пытайтесь распространять юридические подходы на все случаи жизни. Они далеко не всегда применимы. И уж точно не применимы в форс-мажорных ситуациях.Простите, не понял.Где тут иллюстрация чего бы то ни было, вообще, и необходимой "степени детализации для принятия адекватного решения", в частности? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16640 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4483 раз. Подякували: 4160 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 11:38 centurionus написав: Поліцейцських роблять цапами-відбувайлами, хоча вочевидь жодних інструкцій при затриманні вони не порушили (де повне відео інциденту?). Поліцейцських роблять цапами-відбувайлами, хоча вочевидь жодних інструкцій при затриманні вони не порушили (де повне відео інциденту?).



Тут забывают часто про прелестный бэкграунд усопшего. Семь лет отсидеть за две ходки - за наркоторговлю и грабёж. Плюс масса приводов в полицию. Плюс последний путь у него начался в тот день с попытки всучить фальшивую двадцатку в магазине, чего и вызвали полицию.

Ну а то что нарушал самоизоляцию будучи зараженным коронавирусом - это просто вишенка в некрологе товарища. Тут забывают часто про прелестный бэкграунд усопшего. Семь лет отсидеть за две ходки - за наркоторговлю и грабёж. Плюс масса приводов в полицию. Плюс последний путь у него начался в тот день с попытки всучить фальшивую двадцатку в магазине, чего и вызвали полицию.Ну а то что нарушал самоизоляцию будучи зараженным коронавирусом - это просто вишенка в некрологе товарища. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17098 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4212 раз. Подякували: 6757 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1347134813491350 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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