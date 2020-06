Додано: Чет 04 чер, 2020 11:21

freeze написав: Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся в Миннеаполисе в результате действий полицейского, болел коронавирусом нового типа, следует из распространенного в среду подробного отчета о вскрытии.



Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся в Миннеаполисе в результате действий полицейского, болел коронавирусом нового типа, следует из распространенного в среду подробного отчета о вскрытии."Известно, что по состоянию на 3 апреля 2020 года тест скончавшегося на COVID-19 был положительным", - говорится в отчете, опубликованном на сайте бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин.

Він ще й під впливом речовин був (і за кермом).

Сподіваюсь, ретельне спостереження громадянами України за "роботою" американської "юстиції" призведе до щеплення від підтримки втілення тут недолугих заокеанських рецептів.

Поліцейцських роблять цапами-відбувайлами, хоча вочевидь жодних інструкцій при затриманні вони не порушили (де повне відео інциденту?). До речі, той кого душать, не може навіть хрипіти, не кажучи про якесь розлоге мовлення. Втім знайшовся найманий приватний "експерт", який написав про асфіксію, як причину смерті... "Офіційний" коронер, правда, дійшов висновку про раптову зупинку сердця (що і сталося, на жаль). Він ще й під впливом речовин був (і за кермом).Сподіваюсь, ретельне спостереження громадянами України за "роботою" американської "юстиції" призведе до щеплення від підтримки втілення тут недолугих заокеанських рецептів.Поліцейцських роблять цапами-відбувайлами, хоча вочевидь жодних інструкцій при затриманні вони не порушили (де повне відео інциденту?). До речі, той кого душать, не може навіть хрипіти, не кажучи про якесь розлоге мовлення. Втім знайшовся найманий приватний "експерт", який написав про асфіксію, як причину смерті... "Офіційний" коронер, правда, дійшов висновку про раптову зупинку сердця (що і сталося, на жаль).

