Азаров и Гройсман уже кажутся титанами мысли по сравнению с последними двумя премьерами Гончаруком и Шмыгалём. Посмотрите на фото Шмыгаля - по глазам видно он реально не понимает, что делать, как делать, и как вообще работает такой механизм как экономика. Не компетентен.
Тоже самое у них вышло и с карантином, хаотические подёргивания, не понимание целей, и всё это бодро компенсировалось невыполнением карантина отдельными нужными людьми, гипермаркетами и ресторанами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Ну - Що Азаров , що Гройсман - пройшли достатньо довгий ланцюжок в керуванні великими структурами . Шмигаль ніби теж спробував - але , напевно , замало і невідомо наскільки ефективно ... Гончарук - теоретик взагалі ... Все закономірно ... Рекорд сьогодні є - завтра буде більше ... Нова хвиля починається ... А тут знак питання - чи оклику ?
freeze написав:Афроамериканец Джордж Флойд, скончавшийся в Миннеаполисе в результате действий полицейского, болел коронавирусом нового типа, следует из распространенного в среду подробного отчета о вскрытии.
"Известно, что по состоянию на 3 апреля 2020 года тест скончавшегося на COVID-19 был положительным", - говорится в отчете, опубликованном на сайте бюро судебно-медицинской экспертизы округа Хеннепин.
Він ще й під впливом речовин був (і за кермом). Сподіваюсь, ретельне спостереження громадянами України за "роботою" американської "юстиції" призведе до щеплення від підтримки втілення тут недолугих заокеанських рецептів. Поліцейцських роблять цапами-відбувайлами, хоча вочевидь жодних інструкцій при затриманні вони не порушили (де повне відео інциденту?). До речі, той кого душать, не може навіть хрипіти, не кажучи про якесь розлоге мовлення. Втім знайшовся найманий приватний "експерт", який написав про асфіксію, як причину смерті... "Офіційний" коронер, правда, дійшов висновку про раптову зупинку сердця (що і сталося, на жаль).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
ЛАД написав:Конечно, можно сказать: "Данных не хватает. Ничего пока не предпринимаем. Ждём до прояснения". Чем может закончиться такой подход, что в политике, что в жизни, расписывать не буду. Думаю, Вы и сами понимаете.
собственно, только так и надо поступать. Собрать доп информацию всегда и быстрее, и дешевле, чем начать делать хоть что-то, постепенно понять, что это было неправильно - и не иметь возможности переделать, поскольку бюджет уже израсходован. Грубо говоря, нагнуть клерков на местах на заполнение стат форм - это потерять месяц, а следующие ассигнования будут только через год. Выбор вполне очевиден.
Ну конечно! Чего там, в начале эпидемии подождать месяц-другой "до выяснения", а потом принять решение - "выселить всех 60+ (или 70+) за 100-й километр, остальным продолжать работать и болеть в лёгкой форме". Правда, через месяц-другой, возможно, выселять уже некого будет и проблема решится сама собой. Ну что ж, "кому суждено было умереть, те и умерли", "старики достаточно пожили и были готовы к смерти", "вечно никто не живёт". При этом умерли и часть молодых - "кто им мешал укреплять здоровье и иммунитет, не страдать ожирением ..." Это я, правда, описал "хороший" вариант с нынешней короной. А если будет что-то типа Эболы? "Ну, подумаешь, вымрет половина населения"? И где Вы видели, чтобы, к примеру, годовой "бюджет уже израсходован" за один месяц? Иногда лучше сделать неправильно, чем ничего не делать. Очень прошу Вас, не пытайтесь распространять юридические подходы на все случаи жизни. Они далеко не всегда применимы. И уж точно не применимы в форс-мажорных ситуациях.
ЛАД написав:Неверно. Подмена понятий. Речь шла не о личной зарплате, а о показателях по стране. От личной зарплаты зависит ещё, например, больничный и, как отметил Faceless, пенсия.
это как раз иллюстрация того, какая степень детализации нужна для принятия адекватного решения.
Простите, не понял. Где тут иллюстрация чего бы то ни было, вообще, и необходимой "степени детализации для принятия адекватного решения", в частности?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
centurionus написав:Поліцейцських роблять цапами-відбувайлами, хоча вочевидь жодних інструкцій при затриманні вони не порушили (де повне відео інциденту?).
Тут забывают часто про прелестный бэкграунд усопшего. Семь лет отсидеть за две ходки - за наркоторговлю и грабёж. Плюс масса приводов в полицию. Плюс последний путь у него начался в тот день с попытки всучить фальшивую двадцатку в магазине, чего и вызвали полицию. Ну а то что нарушал самоизоляцию будучи зараженным коронавирусом - это просто вишенка в некрологе товарища.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.