Додано: Чет 04 чер, 2020 11:27

juristkostya написав: ЛАД написав: Конечно, можно сказать: "Данных не хватает. Ничего пока не предпринимаем. Ждём до прояснения". Чем может закончиться такой подход, что в политике, что в жизни, расписывать не буду. Думаю, Вы и сами понимаете. Конечно, можно сказать: "Данных не хватает. Ничего пока не предпринимаем. Ждём до прояснения". Чем может закончиться такой подход, что в политике, что в жизни, расписывать не буду. Думаю, Вы и сами понимаете.

собственно, только так и надо поступать. Собрать доп информацию всегда и быстрее, и дешевле, чем начать делать хоть что-то, постепенно понять, что это было неправильно - и не иметь возможности переделать, поскольку бюджет уже израсходован.

Грубо говоря, нагнуть клерков на местах на заполнение стат форм - это потерять месяц, а следующие ассигнования будут только через год. Выбор вполне очевиден. Собрать доп информацию всегда и быстрее, и дешевле, чем начать делать хоть что-то, постепенно понять, что это было неправильно - и не иметь возможности переделать, поскольку бюджет уже израсходован.Грубо говоря, нагнуть клерков на местах на заполнение стат форм - это потерять месяц, а следующие ассигнования будут только через год.

ЛАД написав: Неверно. Подмена понятий.

Речь шла не о личной зарплате, а о показателях по стране.

От личной зарплаты зависит ещё, например, больничный и, как отметил Faceless, пенсия. Неверно. Подмена понятий.Речь шла не о личной зарплате, а о показателях по стране.От личной зарплаты зависит ещё, например, больничный и, как отметил Faceless, пенсия.

это как раз иллюстрация того, какая степень детализации нужна для принятия адекватного решения. это как раз иллюстрация того, какая степень детализации нужна для принятия адекватного решения.

Ну конечно!Чего там, в начале эпидемии подождать месяц-другой "до выяснения", а потом принять решение - "выселить всех 60+ (или 70+) за 100-й километр, остальным продолжать работать и болеть в лёгкой форме". Правда, через месяц-другой, возможно, выселять уже некого будет и проблема решится сама собой. Ну что ж, "кому суждено было умереть, те и умерли", "старики достаточно пожили и были готовы к смерти", "вечно никто не живёт". При этом умерли и часть молодых - "кто им мешал укреплять здоровье и иммунитет, не страдать ожирением ..."Это я, правда, описал "хороший" вариант с нынешней короной. А если будет что-то типа Эболы? "Ну, подумаешь, вымрет половина населения"?И где Вы видели, чтобы, к примеру, годовой "бюджет уже израсходован" за один месяц?Иногда лучше сделать неправильно, чем ничего не делать.Очень прошу Вас, не пытайтесь распространять юридические подходы на все случаи жизни. Они далеко не всегда применимы. И уж точно не применимы в форс-мажорных ситуациях.Простите, не понял.Где тут иллюстрация чего бы то ни было, вообще, и необходимой "степени детализации для принятия адекватного решения", в частности?