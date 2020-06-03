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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Смягчивший было ограничения Азербайджан на выходные вводит жесткий карантин, какого здесь еще не было. Закрывается всё кроме аптек и больниц.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
ВОЗ снова перекрасилось и продолжит исследование хлорохина.
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:23
Кроме венозной, запросто подходит капилярная
"5.1.2. Підготовка зразків цільної крові
Для відбору капілярної крові необхідно:
протерти палець пацієнта спиртовою серветкою та дати висохнути;
розім’яти середній або безіменний палець рухами від зап’ястя до кінчиків пальця, не торкаючись місця для проколу;
проколоти шкіру пальця одноразовим стерильним ланцетом-скарифікатором, витерти першу краплю спиртовою серветкою;
м’яко масажуючи палець, досягти утворення достатньої краплі крові;
методом стікаючої краплі зібрати 2-3 краплі капілярної крові у чистий посуд (мікропробірку, скло, лунку та ін.), не торкаючись посуду та відібрати одноразовою пластиковою піпеткою зразок зібраної крові з посуду, уникаючи утворення бульбашок;
або додати 1 стікаючу краплю безпосередньо у лунку для зразка тест-касети згідно п.6;
провести дослідження негайно після забору крові."
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:27
Нарушение законов бубочкой началось еще с голосования во втором туре. Интересно, все присутствующие и ресторан заплатят штрафы как это предусмотрено Законом, или снова будет "друзьям все-врагам-Закон"?
"Велюр" в исполнении президента.
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Странная закономерность . В странах где сильно влияние штатов корона цветет и пахнет . А Белорусы на этом фоне выглядят лучше всех . Без истерики и диктаторских законов решают свои вопросы . Да и Лукашенко выглядит намного лучше этого бардака , фото выше .
Да и опять таки на фоне этой псевдостатистики не понятна летальность ? Немцы утверждают что 0.34%
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