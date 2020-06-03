Додано: Чет 04 чер, 2020 13:17

Смягчивший было ограничения Азербайджан на выходные вводит жесткий карантин, какого здесь еще не было. Закрывается всё кроме аптек и больниц.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.