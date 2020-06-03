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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Смягчивший было ограничения Азербайджан на выходные вводит жесткий карантин, какого здесь еще не было. Закрывается всё кроме аптек и больниц.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 04 чер, 2020 13:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
ВОЗ снова перекрасилось и продолжит исследование хлорохина.
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:23
Кроме венозной, запросто подходит капилярная
"5.1.2. Підготовка зразків цільної крові
Для відбору капілярної крові необхідно:
протерти палець пацієнта спиртовою серветкою та дати висохнути;
розім’яти середній або безіменний палець рухами від зап’ястя до кінчиків пальця, не торкаючись місця для проколу;
проколоти шкіру пальця одноразовим стерильним ланцетом-скарифікатором, витерти першу краплю спиртовою серветкою;
м’яко масажуючи палець, досягти утворення достатньої краплі крові;
методом стікаючої краплі зібрати 2-3 краплі капілярної крові у чистий посуд (мікропробірку, скло, лунку та ін.), не торкаючись посуду та відібрати одноразовою пластиковою піпеткою зразок зібраної крові з посуду, уникаючи утворення бульбашок;
або додати 1 стікаючу краплю безпосередньо у лунку для зразка тест-касети згідно п.6;
провести дослідження негайно після забору крові."
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:27
Нарушение законов бубочкой началось еще с голосования во втором туре. Интересно, все присутствующие и ресторан заплатят штрафы как это предусмотрено Законом, или снова будет "друзьям все-врагам-Закон"?
"Велюр" в исполнении президента.
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Странная закономерность . В странах где сильно влияние штатов корона цветет и пахнет . А Белорусы на этом фоне выглядят лучше всех . Без истерики и диктаторских законов решают свои вопросы . Да и Лукашенко выглядит намного лучше этого бардака , фото выше .
Да и опять таки на фоне этой псевдостатистики не понятна летальность ? Немцы утверждают что 0.34%
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:57
Та це все статистика смертності ...
В Білорусі захворюваність - то висока - стабільно понад 800 в день . А як там інше - ніхто ж не знає ...
А правильна статистика буде ( якщо не заховають ) ще не скоро - бо правильно - перевищення смертності за період епідемії над середньостатистичною . Так тільки Великобританія зараз дивиться ...
Додано: Чет 04 чер, 2020 14:58
Довольно интересная статья о коронавирусе, Швеции и признании ошибки" Тегнеллом -
К сожалению, читать надо через VPN.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 04 чер, 2020 15:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кто утверждает ?
Как посчитали, что умножили, прибавили, разделили ?
Я не подвергаю сомнению, просто те кто говорят про 5 процентов оперируют какими то цифрами из отчетов медиков.
А тут как получается 0.34 ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 04 чер, 2020 15:42
Вот просто интересно.
Сколько можно п...болить?
Шведы, стало быть, со своим карантином ошиблись, идиоты, а Лукашенко с полным отсутствием карантина и несколько дурацкими комментариями по поводу вируса молодец?
И насчёт летальности 0,34% уже писали. Или ложь от постоянного повторения станет правдой?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 04 чер, 2020 15:45
самое веселое что РФ переобулась на ходу ,с началом карантина в Украине\Европе количество антиКорона движения в РФ поражало - что не видео, что не эксперт, все утверждали что фигня фигня- русским корона не страшна... а потом как о_б_о_с_Р-а-лись
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