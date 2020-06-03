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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1349135013511352>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Смягчивший было ограничения Азербайджан на выходные вводит жесткий карантин, какого здесь еще не было. Закрывается всё кроме аптек и больниц.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 13:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ВОЗ снова перекрасилось и продолжит исследование хлорохина.

https://www.theguardian.com/world/2020/ ... hloroquine
st512
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:23

  Starikan написав:
  yama написав:
  varlo написав:В Синево можно сдать на антитела - 1230 грн стоит.
https://www.synevo.ua/ua/order?utm_sour ... gn=covid19
пошел в аптеку купил за 400 грн и получил еще 16 грн кешбека от монобанка

Сумеете взять пробу из венозной крови?

Кроме венозной, запросто подходит капилярная

https://e-apteka.com.ua/ua/82-tovary-me ... titela-mba
"5.1.2. Підготовка зразків цільної крові

Для відбору капілярної крові необхідно:

протерти палець пацієнта спиртовою серветкою та дати висохнути;
розім’яти середній або безіменний палець рухами від зап’ястя до кінчиків пальця, не торкаючись місця для проколу;
проколоти шкіру пальця одноразовим стерильним ланцетом-скарифікатором, витерти першу краплю спиртовою серветкою;
м’яко масажуючи палець, досягти утворення достатньої краплі крові;
методом стікаючої краплі зібрати 2-3 краплі капілярної крові у чистий посуд (мікропробірку, скло, лунку та ін.), не торкаючись посуду та відібрати одноразовою пластиковою піпеткою зразок зібраної крові з посуду, уникаючи утворення бульбашок;
або додати 1 стікаючу краплю безпосередньо у лунку для зразка тест-касети згідно п.6;
провести дослідження негайно після забору крові."
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:27

  Ethereum написав:Недореформатори при владі
https://ms.detector.media/trendi/post/2 ... lnitskogo/
Зображення

Нарушение законов бубочкой началось еще с голосования во втором туре. Интересно, все присутствующие и ресторан заплатят штрафы как это предусмотрено Законом, или снова будет "друзьям все-врагам-Закон"?

"Велюр" в исполнении президента. :shock:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Странная закономерность . В странах где сильно влияние штатов корона цветет и пахнет . А Белорусы на этом фоне выглядят лучше всех . Без истерики и диктаторских законов решают свои вопросы . Да и Лукашенко выглядит намного лучше этого бардака , фото выше .
Да и опять таки на фоне этой псевдостатистики не понятна летальность ? Немцы утверждают что 0.34%
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:57

  Uppi написав:Странная закономерность . В странах где сильно влияние штатов корона цветет и пахнет . А Белорусы на этом фоне выглядят лучше всех . Без истерики и диктаторских законов решают свои вопросы . Да и Лукашенко выглядит намного лучше этого бардака , фото выше .
Да и опять таки на фоне этой псевдостатистики не понятна летальность ? Немцы утверждают что 0.34%


Та це все статистика смертності ...
В Білорусі захворюваність - то висока - стабільно понад 800 в день . А як там інше - ніхто ж не знає ...
А правильна статистика буде ( якщо не заховають ) ще не скоро - бо правильно - перевищення смертності за період епідемії над середньостатистичною . Так тільки Великобританія зараз дивиться ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 14:58

Довольно интересная статья о коронавирусе, Швеции и признании ошибки" Тегнеллом - https://news.mail.ru/society/42053625/
К сожалению, читать надо через VPN.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Uppi написав:Да и опять таки на фоне этой псевдостатистики не понятна летальность ? Немцы утверждают что 0.34%


Кто утверждает ?
Как посчитали, что умножили, прибавили, разделили ?
Я не подвергаю сомнению, просто те кто говорят про 5 процентов оперируют какими то цифрами из отчетов медиков.
А тут как получается 0.34 ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:42

  Uppi написав:Странная закономерность . В странах где сильно влияние штатов корона цветет и пахнет . А Белорусы на этом фоне выглядят лучше всех . Без истерики и диктаторских законов решают свои вопросы . Да и Лукашенко выглядит намного лучше этого бардака , фото выше .
Да и опять таки на фоне этой псевдостатистики не понятна летальность ? Немцы утверждают что 0.34%

Вот просто интересно.
Сколько можно п...болить?
Шведы, стало быть, со своим карантином ошиблись, идиоты, а Лукашенко с полным отсутствием карантина и несколько дурацкими комментариями по поводу вируса молодец?
И насчёт летальности 0,34% уже писали. Или ложь от постоянного повторения станет правдой?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:45

  ЛАД написав:Довольно интересная статья о коронавирусе, Швеции и признании ошибки" Тегнеллом - https://news.mail.ru/society/42053625/
К сожалению, читать надо через VPN.

самое веселое что РФ переобулась на ходу ,с началом карантина в Украине\Европе количество антиКорона движения в РФ поражало - что не видео, что не эксперт, все утверждали что фигня фигня- русским корона не страшна... а потом как о_б_о_с_Р-а-лись :)
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