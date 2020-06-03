Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 чер, 2020 16:12
_Mykola_
Не уподобляйтесь депутатам "Голоса":
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народна депутатка від партії "Голос" Олександа Устінова. https://life.pravda.com.ua/society/2020/06/4/241227/
Степанов стал министром 30 марта.
P.s. Мне интересно, какую роль выбрал себе "Голос"? Последнее время они как-то зачастили.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:19
Faceless Не для "принятия мер", а просто возвращаясь к нашему когдатошнему разговору. Эпитеты "бубочка" и т.п. это критика Президента или нечто другое?
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:19
Faceless Не для "принятия мер", а просто возвращаясь к нашему когдатошнему разговору. Эпитеты "бубочка" и т.п. это критика Президента или нечто другое?
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Додано: Чет 04 чер, 2020 16:22
ЛАД написав: Uppi написав:
Странная закономерность . В странах где сильно влияние штатов корона цветет и пахнет . А Белорусы на этом фоне выглядят лучше всех . Без истерики и диктаторских законов решают свои вопросы . Да и Лукашенко выглядит намного лучше этого бардака , фото выше .
Да и опять таки на фоне этой псевдостатистики не понятна летальность ? Немцы утверждают что 0.34%
Вот просто интересно.
Сколько можно п...болить?
Шведы, стало быть, со своим карантином ошиблись, идиоты, а Лукашенко с полным отсутствием карантина и несколько дурацкими комментариями по поводу вируса молодец?
И насчёт летальности 0,34% уже писали. Или ложь от постоянного повторения станет правдой?
https://www.youtube.com/watch?v=ugW3Nt40pw4
статистика от немцев имею знакомых по работе в МИнске . Говорят у них все нормально , трупы на дорогах не валяются . Все работает .
Uppi
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