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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1349135013511352 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 231 Додано: Чет 04 чер, 2020 16:12 _Mykola_

Не уподобляйтесь депутатам "Голоса":

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова.



Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народна депутатка від партії "Голос" Олександа Устінова.

https://life.pravda.com.ua/society/2020/06/4/241227/

Степанов стал министром 30 марта.



P.s. Мне интересно, какую роль выбрал себе "Голос"? Последнее время они как-то зачастили. Не уподобляйтесь депутатам "Голоса":Степанов стал министром 30 марта.P.s. Мне интересно, какую роль выбрал себе "Голос"? Последнее время они как-то зачастили. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16646 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4484 раз. Подякували: 4160 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 16:19 Faceless

Не для "принятия мер", а просто возвращаясь к нашему когдатошнему разговору.

Эпитеты "бубочка" и т.п. это критика Президента или нечто другое? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16646 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4484 раз. Подякували: 4160 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 16:19 Del повтор Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 04 чер, 2020 17:05, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16646 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4484 раз. Подякували: 4160 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 16:22 ЛАД написав: Uppi написав: Странная закономерность . В странах где сильно влияние штатов корона цветет и пахнет . А Белорусы на этом фоне выглядят лучше всех . Без истерики и диктаторских законов решают свои вопросы . Да и Лукашенко выглядит намного лучше этого бардака , фото выше .

Да и опять таки на фоне этой псевдостатистики не понятна летальность ? Немцы утверждают что 0.34% Странная закономерность . В странах где сильно влияние штатов корона цветет и пахнет . А Белорусы на этом фоне выглядят лучше всех . Без истерики и диктаторских законов решают свои вопросы . Да и Лукашенко выглядит намного лучше этого бардака , фото выше .Да и опять таки на фоне этой псевдостатистики не понятна летальность ? Немцы утверждают что 0.34%

Вот просто интересно.

Сколько можно п...болить?

Шведы, стало быть, со своим карантином ошиблись, идиоты, а Лукашенко с полным отсутствием карантина и несколько дурацкими комментариями по поводу вируса молодец?

И насчёт летальности 0,34% уже писали. Или ложь от постоянного повторения станет правдой? Вот просто интересно.Сколько можно п...болить?Шведы, стало быть, со своим карантином ошиблись, идиоты, а Лукашенко с полным отсутствием карантина и несколько дурацкими комментариями по поводу вируса молодец?И насчёт летальности 0,34% уже писали. Или ложь от постоянного повторения станет правдой?

https://www.youtube.com/watch?v=ugW3Nt40pw4 статистика от немцев имею знакомых по работе в МИнске . Говорят у них все нормально , трупы на дорогах не валяются . Все работает . статистика от немцев имею знакомых по работе в МИнске . Говорят у них все нормально , трупы на дорогах не валяются . Все работает . Uppi Повідомлень: 45 З нами з: 22.04.20 Подякував: 4 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 16:44 greenozon написав: Иран сообщил сегодня о 3 134 новых случаях заболевания коронавирусом, что стало рекордным значением за последние два месяца и вдвое превысило показатели прошлой недели. Ограничительные меры в стране были смягчены семь недель назад, что позволяет сделать вывод о том, что Иран накрывает вторая волна Covid-19, пишет Bloomberg. Иран сообщил сегодня о 3 134 новых случаях заболевания коронавирусом, что стало рекордным значением за последние два месяца и вдвое превысило показатели прошлой недели. Ограничительные меры в стране были смягчены семь недель назад, что позволяет сделать вывод о том, что Иран накрывает вторая волна Covid-19, пишет Bloomberg.



Вы там рехнулись ? какая вторая волна ? Когда большинство населения не переболело вирусом ! Это не вторая волна а продолжение фуфло эпидемии . Вы там рехнулись ? какая вторая волна ? Когда большинство населения не переболело вирусом ! Это не вторая волна а продолжение фуфло эпидемии . moldashavanin

Повідомлень: 612 З нами з: 22.07.11 Подякував: 221 раз. Подякували: 58 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 17:00 Uppi написав: https://www.youtube.com/watch?v=ugW3Nt40pw4 статистика от немцев имею знакомых по работе в МИнске . Говорят у них все нормально , трупы на дорогах не валяются . Все работает . статистика от немцев имею знакомых по работе в МИнске . Говорят у них все нормально , трупы на дорогах не валяются . Все работает .

Голос Германии отличный канал )))

Ещё в Белоруссии говорят что баба президентом не нужна, и ещё её мужа надо посадить ибо слишком опозиционен и мог бы раньше жены стать президентом )))

Отличная страна Голос Германии отличный канал )))Ещё в Белоруссии говорят что баба президентом не нужна, и ещё её мужа надо посадить ибо слишком опозиционен и мог бы раньше жены стать президентом )))Отличная страна stm

Повідомлень: 2379 З нами з: 04.03.15 Подякував: 64 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 17:02 moldashavanin написав: greenozon написав: Иран сообщил сегодня о 3 134 новых случаях заболевания коронавирусом, что стало рекордным значением за последние два месяца и вдвое превысило показатели прошлой недели. Ограничительные меры в стране были смягчены семь недель назад, что позволяет сделать вывод о том, что Иран накрывает вторая волна Covid-19, пишет Bloomberg. Иран сообщил сегодня о 3 134 новых случаях заболевания коронавирусом, что стало рекордным значением за последние два месяца и вдвое превысило показатели прошлой недели. Ограничительные меры в стране были смягчены семь недель назад, что позволяет сделать вывод о том, что Иран накрывает вторая волна Covid-19, пишет Bloomberg.



Вы там рехнулись ? какая вторая волна ? Когда большинство населения не переболело вирусом ! Это не вторая волна а продолжение фуфло эпидемии . Вы там рехнулись ? какая вторая волна ? Когда большинство населения не переболело вирусом ! Это не вторая волна а продолжение фуфло эпидемии .



А что может быть вторая волна после того как все переболеют коронавирусом ?

График Ирана не потрудились посмотреть, а сообщение тут про вторую волну не поленились написать.

Я Солженицына не читал, но осуждаю (с) А что может быть вторая волна после того как все переболеют коронавирусомГрафик Ирана не потрудились посмотреть, а сообщение тут про вторую волну не поленились написать.Я Солженицына не читал, но осуждаю (с) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17104 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4213 раз. Подякували: 6766 раз. Профіль 21 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 17:18 Re: Эпидемия коронавируса в мире

Как то там все неважно у них выглядит В Мексике сегодня от коронавируса умерло 1092 человека.Как то там все неважно у них выглядит Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17104 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4213 раз. Подякували: 6766 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 чер, 2020 17:40 Uppi написав: ЛАД написав: Uppi написав: Странная закономерность . В странах где сильно влияние штатов корона цветет и пахнет . А Белорусы на этом фоне выглядят лучше всех . Без истерики и диктаторских законов решают свои вопросы . Да и Лукашенко выглядит намного лучше этого бардака , фото выше .

Да и опять таки на фоне этой псевдостатистики не понятна летальность ? Немцы утверждают что 0.34% Странная закономерность . В странах где сильно влияние штатов корона цветет и пахнет . А Белорусы на этом фоне выглядят лучше всех . Без истерики и диктаторских законов решают свои вопросы . Да и Лукашенко выглядит намного лучше этого бардака , фото выше .Да и опять таки на фоне этой псевдостатистики не понятна летальность ? Немцы утверждают что 0.34%

Вот просто интересно.

Сколько можно п...болить?

Шведы, стало быть, со своим карантином ошиблись, идиоты, а Лукашенко с полным отсутствием карантина и несколько дурацкими комментариями по поводу вируса молодец?

И насчёт летальности 0,34% уже писали. Или ложь от постоянного повторения станет правдой? Вот просто интересно.Сколько можно п...болить?Шведы, стало быть, со своим карантином ошиблись, идиоты, а Лукашенко с полным отсутствием карантина и несколько дурацкими комментариями по поводу вируса молодец?И насчёт летальности 0,34% уже писали. Или ложь от постоянного повторения станет правдой?

https://www.youtube.com/watch?v=ugW3Nt40pw4 статистика от немцев имею знакомых по работе в МИнске . Говорят у них все нормально , трупы на дорогах не валяются . Все работает . статистика от немцев имею знакомых по работе в МИнске . Говорят у них все нормально , трупы на дорогах не валяются . Все работает .

Ну и?

Где там цифра 0,34%?

И вообще, очень свежая ссылка от 8 апреля.

Простите, на Ваши ссылки смотреть больше не буду. Что там нового? Всё это уже было. И рекомендации известные - дистанцирование и мытьё рук. Ну и?Где там цифра 0,34%?И вообще, очень свежая ссылка от 8 апреля.Простите, на Ваши ссылки смотреть больше не буду. Что там нового? Всё это уже было. И рекомендации известные - дистанцирование и мытьё рук. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16646 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4484 раз. Подякували: 4160 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1349135013511352 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 04 чер, 2020 09:25