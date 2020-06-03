Uppi написав:Странная закономерность . В странах где сильно влияние штатов корона цветет и пахнет . А Белорусы на этом фоне выглядят лучше всех . Без истерики и диктаторских законов решают свои вопросы . Да и Лукашенко выглядит намного лучше этого бардака , фото выше . Да и опять таки на фоне этой псевдостатистики не понятна летальность ? Немцы утверждают что 0.34%
Вот просто интересно. Сколько можно п...болить? Шведы, стало быть, со своим карантином ошиблись, идиоты, а Лукашенко с полным отсутствием карантина и несколько дурацкими комментариями по поводу вируса молодец? И насчёт летальности 0,34% уже писали. Или ложь от постоянного повторения станет правдой?
greenozon написав:Иран сообщил сегодня о 3 134 новых случаях заболевания коронавирусом, что стало рекордным значением за последние два месяца и вдвое превысило показатели прошлой недели. Ограничительные меры в стране были смягчены семь недель назад, что позволяет сделать вывод о том, что Иран накрывает вторая волна Covid-19, пишет Bloomberg.
Вы там рехнулись ? какая вторая волна ? Когда большинство населения не переболело вирусом ! Это не вторая волна а продолжение фуфло эпидемии .
greenozon написав:Иран сообщил сегодня о 3 134 новых случаях заболевания коронавирусом, что стало рекордным значением за последние два месяца и вдвое превысило показатели прошлой недели. Ограничительные меры в стране были смягчены семь недель назад, что позволяет сделать вывод о том, что Иран накрывает вторая волна Covid-19, пишет Bloomberg.
Вы там рехнулись ? какая вторая волна ? Когда большинство населения не переболело вирусом ! Это не вторая волна а продолжение фуфло эпидемии .
А что может быть вторая волна после того как все переболеют коронавирусом ? График Ирана не потрудились посмотреть, а сообщение тут про вторую волну не поленились написать. Я Солженицына не читал, но осуждаю (с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Uppi написав:Странная закономерность . В странах где сильно влияние штатов корона цветет и пахнет . А Белорусы на этом фоне выглядят лучше всех . Без истерики и диктаторских законов решают свои вопросы . Да и Лукашенко выглядит намного лучше этого бардака , фото выше . Да и опять таки на фоне этой псевдостатистики не понятна летальность ? Немцы утверждают что 0.34%
Вот просто интересно. Сколько можно п...болить? Шведы, стало быть, со своим карантином ошиблись, идиоты, а Лукашенко с полным отсутствием карантина и несколько дурацкими комментариями по поводу вируса молодец? И насчёт летальности 0,34% уже писали. Или ложь от постоянного повторения станет правдой?
Ну и? Где там цифра 0,34%? И вообще, очень свежая ссылка от 8 апреля. Простите, на Ваши ссылки смотреть больше не буду. Что там нового? Всё это уже было. И рекомендации известные - дистанцирование и мытьё рук.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.