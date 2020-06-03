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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1349135013511352

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:12

_Mykola_
Не уподобляйтесь депутатам "Голоса":
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народна депутатка від партії "Голос" Олександа Устінова.

https://life.pravda.com.ua/society/2020/06/4/241227/
Степанов стал министром 30 марта.

P.s. Мне интересно, какую роль выбрал себе "Голос"? Последнее время они как-то зачастили.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:19

Faceless
Не для "принятия мер", а просто возвращаясь к нашему когдатошнему разговору.
Эпитеты "бубочка" и т.п. это критика Президента или нечто другое?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:22

  ЛАД написав:
  Uppi написав:Странная закономерность . В странах где сильно влияние штатов корона цветет и пахнет . А Белорусы на этом фоне выглядят лучше всех . Без истерики и диктаторских законов решают свои вопросы . Да и Лукашенко выглядит намного лучше этого бардака , фото выше .
Да и опять таки на фоне этой псевдостатистики не понятна летальность ? Немцы утверждают что 0.34%

Вот просто интересно.
Сколько можно п...болить?
Шведы, стало быть, со своим карантином ошиблись, идиоты, а Лукашенко с полным отсутствием карантина и несколько дурацкими комментариями по поводу вируса молодец?
И насчёт летальности 0,34% уже писали. Или ложь от постоянного повторения станет правдой?

https://www.youtube.com/watch?v=ugW3Nt40pw4 статистика от немцев имею знакомых по работе в МИнске . Говорят у них все нормально , трупы на дорогах не валяются . Все работает .
Uppi
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 16:44

  greenozon написав:Иран сообщил сегодня о 3 134 новых случаях заболевания коронавирусом, что стало рекордным значением за последние два месяца и вдвое превысило показатели прошлой недели. Ограничительные меры в стране были смягчены семь недель назад, что позволяет сделать вывод о том, что Иран накрывает вторая волна Covid-19, пишет Bloomberg.


Вы там рехнулись ? какая вторая волна ? Когда большинство населения не переболело вирусом ! Это не вторая волна а продолжение фуфло эпидемии .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:00

  Uppi написав:https://www.youtube.com/watch?v=ugW3Nt40pw4 статистика от немцев имею знакомых по работе в МИнске . Говорят у них все нормально , трупы на дорогах не валяются . Все работает .

Голос Германии отличный канал )))
Ещё в Белоруссии говорят что баба президентом не нужна, и ещё её мужа надо посадить ибо слишком опозиционен и мог бы раньше жены стать президентом )))
Отличная страна :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:02

  moldashavanin написав:
  greenozon написав:Иран сообщил сегодня о 3 134 новых случаях заболевания коронавирусом, что стало рекордным значением за последние два месяца и вдвое превысило показатели прошлой недели. Ограничительные меры в стране были смягчены семь недель назад, что позволяет сделать вывод о том, что Иран накрывает вторая волна Covid-19, пишет Bloomberg.


Вы там рехнулись ? какая вторая волна ? Когда большинство населения не переболело вирусом ! Это не вторая волна а продолжение фуфло эпидемии .


А что может быть вторая волна после того как все переболеют коронавирусом :mrgreen: ?
График Ирана не потрудились посмотреть, а сообщение тут про вторую волну не поленились написать.
Я Солженицына не читал, но осуждаю (с) :|
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freeze
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Мексике сегодня от коронавируса умерло 1092 человека.
Как то там все неважно у них выглядит
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:40

  Uppi написав:
  ЛАД написав:
  Uppi написав:Странная закономерность . В странах где сильно влияние штатов корона цветет и пахнет . А Белорусы на этом фоне выглядят лучше всех . Без истерики и диктаторских законов решают свои вопросы . Да и Лукашенко выглядит намного лучше этого бардака , фото выше .
Да и опять таки на фоне этой псевдостатистики не понятна летальность ? Немцы утверждают что 0.34%

Вот просто интересно.
Сколько можно п...болить?
Шведы, стало быть, со своим карантином ошиблись, идиоты, а Лукашенко с полным отсутствием карантина и несколько дурацкими комментариями по поводу вируса молодец?
И насчёт летальности 0,34% уже писали. Или ложь от постоянного повторения станет правдой?

https://www.youtube.com/watch?v=ugW3Nt40pw4 статистика от немцев имею знакомых по работе в МИнске . Говорят у них все нормально , трупы на дорогах не валяются . Все работает .

Ну и?
Где там цифра 0,34%?
И вообще, очень свежая ссылка от 8 апреля. :)
Простите, на Ваши ссылки смотреть больше не буду. Что там нового? Всё это уже было. И рекомендации известные - дистанцирование и мытьё рук.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:Faceless
Не для "принятия мер", а просто возвращаясь к нашему когдатошнему разговору.
Эпитеты "бубочка" и т.п. это критика Президента или нечто другое?
По идее, это проявление симпатии
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:15

  Faceless написав:
ЛАД написав:Faceless
Не для "принятия мер", а просто возвращаясь к нашему когдатошнему разговору.
Эпитеты "бубочка" и т.п. это критика Президента или нечто другое?
По идее, это проявление симпатии

Как я не догадался! :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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