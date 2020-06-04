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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1350135113521353

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:25

Естественный отбор ...отрицательный!

  _Mykola_ написав:
  Ethereum написав:Недореформатори при владі
https://ms.detector.media/trendi/post/2 ... lnitskogo/
Зображення

Нарушение законов бубочкой началось еще с голосования во втором туре. Интересно, все присутствующие и ресторан заплатят штрафы как это предусмотрено Законом, или снова будет "друзьям все-врагам-Закон"?
"Велюр" в исполнении президента. :shock:

А пучим глазки чаво? когда вся страна "Велюр" ?! ... :mrgreen:
Взяли, наприклад, у футбольну команду форварда. Він всім розчесав, що буде голи забивати - по десять за тайм. Не менше.
На 5 років взяли його. В першій же грі він добіг від центрального кола десять метрів і устал. Покрився весь зеленими плямами, сів на газон - милий такий єбонашка - сидить, мовчить... язик висолопив.. носом шмигає...
Ну що ж тепер - тепер мусим тримати його п’ять років, а потім іншого візьмем..?
Що - так не буває? Та як же ж не буває - ось же ж є..)))

https://site.ua/mike.fire.wind/27873-kak-nagrada-za-derzkiy-polet/
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:00

Сформировался твёрдый новый состав первой тройки в движении коронавируса за сутки
Бразилия, США и Индия.

Россия вылетела из тройки. Но впрочем скорее не за счет своего уменьшения, а за счет увеличения других.

Бодро разгоняется Пакистан. Есть хороший субстрат для размножения вируса в виде 210 миллионов населения :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 22:22

похоже рассея немного недоговаривает за смертность. в ленинграде в мае на 1400 смертей больше чем в среднем в мае за предыдущие 10 лет, а официально - 171. Если мы введем такой поправочный коэффициент к официальной статистике по россии, то то смерность будет ближе к 8%.

https://www.theguardian.com/world/2020/ ... us-figures

зы смертность в германии - 4.7%, а не 0.35% ( см. там же)
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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