Нарушение законов бубочкой началось еще с голосования во втором туре. Интересно, все присутствующие и ресторан заплатят штрафы как это предусмотрено Законом, или снова будет "друзьям все-врагам-Закон"? "Велюр" в исполнении президента.
А пучим глазки чаво? когда вся страна "Велюр" ?! ...
Взяли, наприклад, у футбольну команду форварда. Він всім розчесав, що буде голи забивати - по десять за тайм. Не менше. На 5 років взяли його. В першій же грі він добіг від центрального кола десять метрів і устал. Покрився весь зеленими плямами, сів на газон - милий такий єбонашка - сидить, мовчить... язик висолопив.. носом шмигає... Ну що ж тепер - тепер мусим тримати його п’ять років, а потім іншого візьмем..? Що - так не буває? Та як же ж не буває - ось же ж є..)))
похоже рассея немного недоговаривает за смертность. в ленинграде в мае на 1400 смертей больше чем в среднем в мае за предыдущие 10 лет, а официально - 171. Если мы введем такой поправочный коэффициент к официальной статистике по россии, то то смерность будет ближе к 8%.
Билл Гейтс выделил $100 млн на распространение вакцины от COVID-19. Деньги из фонда бизнесмена пойдут на то, чтобы сделать вакцину от коронавируса доступной по цене для широких слоев населения после ее разработки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Faceless Не для "принятия мер", а просто возвращаясь к нашему когдатошнему разговору. Эпитеты "бубочка" и т.п. это критика Президента или нечто другое?
По идее, это проявление симпатии
Как я не догадался!
Я теперь исправился и сам понимаю, что: "Покрився весь зеленими плямами, сів на газон - милий такий єбонашка - сидить, мовчить... язик висолопив.. носом шмигає..." (viewtopic.php?p=4982943#p4982943), это проявление не просто симпатии, а трогательной любви.
Но всё же мне почему-то кажется, что это весьма простенький и дешёвый приём, чтобы принизить и "опустить" человека. По принципу, если человека назвать 100 раз свиньёй, то он сам поверит и захрюкает. Что уж говорить об окружающих.
Что характерно, от Ser Fil я не видел ни одного поста по теме ветки о коронавирусе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.