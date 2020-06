Додано: Чет 04 чер, 2020 22:22





https://www.theguardian.com/world/2020/ ... us-figures



зы смертность в германии - 4.7%, а не 0.35% ( см. там же) похоже рассея немного недоговаривает за смертность. в ленинграде в мае на 1400 смертей больше чем в среднем в мае за предыдущие 10 лет, а официально - 171. Если мы введем такой поправочный коэффициент к официальной статистике по россии, то то смерность будет ближе к 8%.зы смертность в германии - 4.7%, а не 0.35% ( см. там же)

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California