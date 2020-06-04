Нарушение законов бубочкой началось еще с голосования во втором туре. Интересно, все присутствующие и ресторан заплатят штрафы как это предусмотрено Законом, или снова будет "друзьям все-врагам-Закон"? "Велюр" в исполнении президента.
А пучим глазки чаво? когда вся страна "Велюр" ?! ...
Взяли, наприклад, у футбольну команду форварда. Він всім розчесав, що буде голи забивати - по десять за тайм. Не менше. На 5 років взяли його. В першій же грі він добіг від центрального кола десять метрів і устал. Покрився весь зеленими плямами, сів на газон - милий такий єбонашка - сидить, мовчить... язик висолопив.. носом шмигає... Ну що ж тепер - тепер мусим тримати його п’ять років, а потім іншого візьмем..? Що - так не буває? Та як же ж не буває - ось же ж є..)))
похоже рассея немного недоговаривает за смертность. в ленинграде в мае на 1400 смертей больше чем в среднем в мае за предыдущие 10 лет, а официально - 171. Если мы введем такой поправочный коэффициент к официальной статистике по россии, то то смерность будет ближе к 8%.
Билл Гейтс выделил $100 млн на распространение вакцины от COVID-19. Деньги из фонда бизнесмена пойдут на то, чтобы сделать вакцину от коронавируса доступной по цене для широких слоев населения после ее разработки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Faceless Не для "принятия мер", а просто возвращаясь к нашему когдатошнему разговору. Эпитеты "бубочка" и т.п. это критика Президента или нечто другое?
По идее, это проявление симпатии
Как я не догадался!
Я теперь исправился и сам понимаю, что: "Покрився весь зеленими плямами, сів на газон - милий такий єбонашка - сидить, мовчить... язик висолопив.. носом шмигає..." (viewtopic.php?p=4982943#p4982943), это проявление не просто симпатии, а трогательной любви.
Но всё же мне почему-то кажется, что это весьма простенький и дешёвый приём, чтобы принизить и "опустить" человека. По принципу, если человека назвать 100 раз свиньёй, то он сам поверит и захрюкает. Что уж говорить об окружающих.
Что характерно, от Ser Fil я не видел ни одного поста по теме ветки о коронавирусе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Я теперь исправился и сам понимаю, что: "Покрився весь зеленими плямами, сів на газон - милий такий єбонашка - сидить, мовчить... язик висолопив.. носом шмигає..." (viewtopic.php?p=4982943#p4982943), это проявление не просто симпатии, а трогательной любви.
Но всё же мне почему-то кажется, что это весьма простенький и дешёвый приём, чтобы принизить и "опустить" человека. По принципу, если человека назвать 100 раз свиньёй, то он сам поверит и захрюкает. Что уж говорить об окружающих.
Что характерно, от Ser Fil я не видел ни одного поста по теме ветки о коронавирусе.
порохатые пропагандоны(прошу считать это проявлением симпатии) просто полностью копируют российскую пропаганду, поэтому в их постах столько дерьма.
Новое исследование, опубликованное в медицинском журнале Lancet, показало, что люди должны находиться на расстоянии не менее метра друг от друга и, если возможно, больше. Обзор различных опубликованных исследований, оплаченных Всемирной организацией здравоохранения, дал три основных вывода: Физическое дистанцирование: вероятность передачи на расстоянии менее 1 метра составила 12,8%, в то время как на расстоянии более 1 метра она снизилась до 2,6%. Маски для лица: вероятность передачи без маски или респиратора (например, маски N95) составила 17,4%, в то время как при ношении маски она снизилась до 3,1%. Тем не менее, достоверность доказательств была “низкой”. Защита глаз: вероятность передачи без защиты глаз была установлена на уровне 16%, по сравнению с 5,5% при некоторой форме защиты глаз, такой как защитная маска, козырек, защитные очки или очки. Тем не менее, достоверность доказательств была “низкой”.