Додано: Чет 04 чер, 2020 23:26

Билл Гейтс выделил $100 млн на распространение вакцины от COVID-19. Деньги из фонда бизнесмена пойдут на то, чтобы сделать вакцину от коронавируса доступной по цене для широких слоев населения после ее разработки.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.