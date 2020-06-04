Нарушение законов бубочкой началось еще с голосования во втором туре. Интересно, все присутствующие и ресторан заплатят штрафы как это предусмотрено Законом, или снова будет "друзьям все-врагам-Закон"? "Велюр" в исполнении президента.
А пучим глазки чаво? когда вся страна "Велюр" ?! ...
Взяли, наприклад, у футбольну команду форварда. Він всім розчесав, що буде голи забивати - по десять за тайм. Не менше. На 5 років взяли його. В першій же грі він добіг від центрального кола десять метрів і устал. Покрився весь зеленими плямами, сів на газон - милий такий єбонашка - сидить, мовчить... язик висолопив.. носом шмигає... Ну що ж тепер - тепер мусим тримати його п’ять років, а потім іншого візьмем..? Що - так не буває? Та як же ж не буває - ось же ж є..)))
похоже рассея немного недоговаривает за смертность. в ленинграде в мае на 1400 смертей больше чем в среднем в мае за предыдущие 10 лет, а официально - 171. Если мы введем такой поправочный коэффициент к официальной статистике по россии, то то смерность будет ближе к 8%.
Билл Гейтс выделил $100 млн на распространение вакцины от COVID-19. Деньги из фонда бизнесмена пойдут на то, чтобы сделать вакцину от коронавируса доступной по цене для широких слоев населения после ее разработки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Faceless Не для "принятия мер", а просто возвращаясь к нашему когдатошнему разговору. Эпитеты "бубочка" и т.п. это критика Президента или нечто другое?
По идее, это проявление симпатии
Как я не догадался!
Я теперь исправился и сам понимаю, что: "Покрився весь зеленими плямами, сів на газон - милий такий єбонашка - сидить, мовчить... язик висолопив.. носом шмигає..." (viewtopic.php?p=4982943#p4982943), это проявление не просто симпатии, а трогательной любви.
Но всё же мне почему-то кажется, что это весьма простенький и дешёвый приём, чтобы принизить и "опустить" человека. По принципу, если человека назвать 100 раз свиньёй, то он сам поверит и захрюкает. Что уж говорить об окружающих.
Что характерно, от Ser Fil я не видел ни одного поста по теме ветки о коронавирусе.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Новое исследование, опубликованное в медицинском журнале Lancet, показало, что люди должны находиться на расстоянии не менее метра друг от друга и, если возможно, больше. Обзор различных опубликованных исследований, оплаченных Всемирной организацией здравоохранения, дал три основных вывода: Физическое дистанцирование: вероятность передачи на расстоянии менее 1 метра составила 12,8%, в то время как на расстоянии более 1 метра она снизилась до 2,6%. Маски для лица: вероятность передачи без маски или респиратора (например, маски N95) составила 17,4%, в то время как при ношении маски она снизилась до 3,1%. Тем не менее, достоверность доказательств была “низкой”. Защита глаз: вероятность передачи без защиты глаз была установлена на уровне 16%, по сравнению с 5,5% при некоторой форме защиты глаз, такой как защитная маска, козырек, защитные очки или очки. Тем не менее, достоверность доказательств была “низкой”.
Пандемия вчера обновила свои рекорды: 130 тысяч новых заболевших за сутки, в трех странах умерло от коронавируса больше чем по 1000 человек за сутки.
Помните ностальгический первый зимний этап эпидемии, когда все с некоторой опаской смотрели видео про коронавирус ? Тогда максимальная смертность была 158 человек в день и до 5 тысяч заболевших за сутки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
После начала второй волны эпидемии в Македонии там повторно вводятся жесткие карантинные меры.
"Правительство запретило передвижение всех граждан в Скопье (все муниципалитеты Скопье), Куманово, Липково, Стипе, Тетово, а также Боговинье, Брвеницы, Тирце, Зелино и Егуновце, начиная с четверга (4 июня) с 21:00 до понедельника (8 июня) до 05:00", - говорится в сообщении. В период запрета движения будут работать только больницы и аптеки. В остальных городах движение всех граждан запрещено с 4 июня с 21:00 до 5 июня до 05:00 утра, а в пятницу, субботу, воскресенье в этих городах запрет начинается с 16:00 и продолжается до следующего дня до 05:00 утра. Прогулка с домашними животными должна производиться в уже установленные сроки в периоды с 08:00 до 8:30, 15:00 до 15.30 и 20:00 до 20:30."
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Сформировался твёрдый новый состав первой тройки в движении коронавируса за сутки Бразилия, США и Индия.
Россия вылетела из тройки. Но впрочем скорее не за счет своего уменьшения, а за счет увеличения других.
Бодро разгоняется Пакистан. Есть хороший субстрат для размножения вируса в виде 210 миллионов населения
ненадолго
Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 110 173 (+ 1 031 за сутки), заболевших - 1 924 051 (+ 22 268 за сутки).
На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 615 870 инфицированных (+ 31 890 за сутки) и 34 039 (+ 1 492 за сутки) летальных случаев.
Россия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 441 108 человек (+ 8 831 за сутки), количество смертей - 5 384 (+ 169 за сутки).
freeze написав:Билл Гейтс выделил $100 млн на распространение вакцины от COVID-19. Деньги из фонда бизнесмена пойдут на то, чтобы сделать вакцину от коронавируса доступной по цене для широких слоев населения после ее разработки.
Принимая во внимание, что в разработке находится весьма значительное количество вариантов вакцины, то за какой конкретно вариант перепадет эта щедрость ? И какой механизм удешевления ?