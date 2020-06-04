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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:00
Город-бордель пал жертвой СOVID-19. Проститутки голодают без клиентов
Один из самых больших борделей мира — целый город под названием Даулатдия — лишился клиентов из-за пандемии. Власти Бангладеш решили закрыть публичные дома на время угрозы распространения вируса. Теперь как минимум полторы тысячи проституток умирают от голода.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:07
tumos написав: freeze написав:
Билл Гейтс выделил $100 млн на распространение вакцины от COVID-19. Деньги из фонда бизнесмена пойдут на то, чтобы сделать вакцину от коронавируса доступной по цене для широких слоев населения после ее разработки.
Принимая во внимание, что в разработке находится весьма значительное количество вариантов вакцины, то за какой конкретно вариант перепадет эта щедрость ? И какой механизм удешевления ?
Пусть создадут для начала )) Там, думаю, поставят в известность, Фонд Билла Гейтса(и Баффет, кстати, там тоже сооснователь) ежегодно публикуют отчёты.
Чуть раньше они уже выделили 60 миллионов долларов для разработки самой вакцины.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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