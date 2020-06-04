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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1351135213531354

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:00

Город-бордель пал жертвой СOVID-19. Проститутки голодают без клиентов

Один из самых больших борделей мира — целый город под названием Даулатдия — лишился клиентов из-за пандемии. Власти Бангладеш решили закрыть публичные дома на время угрозы распространения вируса. Теперь как минимум полторы тысячи проституток умирают от голода.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:07

  tumos написав:
  freeze написав:Билл Гейтс выделил $100 млн на распространение вакцины от COVID-19. Деньги из фонда бизнесмена пойдут на то, чтобы сделать вакцину от коронавируса доступной по цене для широких слоев населения после ее разработки.


Принимая во внимание, что в разработке находится весьма значительное количество вариантов вакцины, то за какой конкретно вариант перепадет эта щедрость ? И какой механизм удешевления ?


Пусть создадут для начала )) Там, думаю, поставят в известность, Фонд Билла Гейтса(и Баффет, кстати, там тоже сооснователь) ежегодно публикуют отчёты.
Чуть раньше они уже выделили 60 миллионов долларов для разработки самой вакцины.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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