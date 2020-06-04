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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1351135213531354

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:00

Город-бордель пал жертвой СOVID-19. Проститутки голодают без клиентов

Один из самых больших борделей мира — целый город под названием Даулатдия — лишился клиентов из-за пандемии. Власти Бангладеш решили закрыть публичные дома на время угрозы распространения вируса. Теперь как минимум полторы тысячи проституток умирают от голода.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:07

  tumos написав:
  freeze написав:Билл Гейтс выделил $100 млн на распространение вакцины от COVID-19. Деньги из фонда бизнесмена пойдут на то, чтобы сделать вакцину от коронавируса доступной по цене для широких слоев населения после ее разработки.


Принимая во внимание, что в разработке находится весьма значительное количество вариантов вакцины, то за какой конкретно вариант перепадет эта щедрость ? И какой механизм удешевления ?


Пусть создадут для начала )) Там, думаю, поставят в известность, Фонд Билла Гейтса(и Баффет, кстати, там тоже сооснователь) ежегодно публикуют отчёты.
Чуть раньше они уже выделили 60 миллионов долларов для разработки самой вакцины.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 25964 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, на 5 червня (станом на 9:00) в Україні 25964 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 762 летальні, 11372 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 553 нові випадки. Загалом проведено 403 551 тестування методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1093 випадки;
Волинська область — 1008 випадків;
Дніпропетровська область — 960 випадків;
Донецька область — 195 випадків;
Житомирська область — 855 випадків;
Закарпатська область — 1280 випадків;
Запорізька область — 477 випадків;
Івано-Франківська область — 1507 випадків;
Кіровоградська область — 538 випадків;
м. Київ — 3292 випадки;
Київська область — 1711 випадків;
Львівська область — 1988 випадків;
Луганська область — 51 випадок;
Миколаївська область — 307 випадків;
Одеська область — 970 випадків;
Полтавська область — 272 випадки;
Рівненська область — 1962 випадки;
Сумська область — 188 випадків;
Тернопільська область — 1233 випадки;
Харківська область — 1196 випадків;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 501 випадок;
Чернівецька область — 3519 випадків;
Черкаська область — 432 випадки;
Чернігівська область — 250 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 05 червня 2020 року до Центру надійшло 1043 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 63343 повідомлення про підозру на COVID-19.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:19

  freeze написав:Чуть раньше они уже выделили 60 миллионов долларов для разработки самой вакцины.

Т.е. эту сотку подкинут своей подконтрольной фирме. А как же Вектор и прочие достойные кандидаты ? )
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Чего там, в начале эпидемии подождать месяц-другой "до выяснения", а потом принять решение - "выселить всех 60+ (или 70+) за 100-й километр, остальным продолжать работать и болеть в лёгкой форме". Правда, через месяц-другой, возможно, выселять уже некого будет и проблема решится сама собой. Ну что ж, "кому суждено было умереть, те и умерли", "старики достаточно пожили и были готовы к смерти", "вечно никто не живёт". При этом умерли и часть молодых - "кто им мешал укреплять здоровье и иммунитет, не страдать ожирением ..." :mrgreen:
Это я, правда, описал "хороший" вариант с нынешней короной. А если будет что-то типа Эболы? "Ну, подумаешь, вымрет половина населения"?
И где Вы видели, чтобы, к примеру, годовой "бюджет уже израсходован" за один месяц?
Иногда лучше сделать неправильно, чем ничего не делать.
Очень прошу Вас, не пытайтесь распространять юридические подходы на все случаи жизни. Они далеко не всегда применимы. И уж точно не применимы в форс-мажорных ситуациях.

не понимаю вашего сарказма.
Помните, какой в марте был ажиотаж "нам срочно-срочно нужны аппараты ИВЛ, да побольше"?
А как уже в апреле стало понятно, что:
а. реальная польза этих аппаратов для тяжёлых больных измеряется считанными процентами
б. нет квалифицированных операторов на эти аппараты
помните?

А ведь к тому времени и государство, и благотворительные организации уже потратили на аппараты кучу денег. Бессмысленно выбросили, по сути.
За те же деньги банальные маски-халаты для врачей и премии этим же врачам за переработку дали бы бОльший эффект. Но на это денег уже не было, всё ушло на аппараты.

Поэтому, вы как хотите, а я не вижу, почему форс-мажор есть основание выкидывать ресурсы без понимания эффективности. Тем более, если это ресурсы налогоплательщиков.
Востаннє редагувалось juristkostya в П'ят 05 чер, 2020 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:36

  adeges написав:
  greenozon написав:Иран сообщил сегодня о 3 134 новых случаях заболевания коронавирусом, что стало рекордным значением за последние два месяца и вдвое превысило показатели прошлой недели. Ограничительные меры в стране были смягчены семь недель назад, что позволяет сделать вывод о том, что Иран накрывает вторая волна Covid-19, пишет Bloomberg.


у нас будет так же

Если люди схавают, то будет и 3я волна, и даже 8я волна.
Самому интересно, удастся ли впарить людям один и тот же фейк несколько раз. Конечно же во второй волне будет более злой вирус, который сразу убъёт какого-нибудь подростка, и будут это крутить по тв, типа, вот, смотрите, молодой, а умер.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  tumos написав:И какой механизм удешевления ?

поскольку затраты на научную работу уже понесены, и уменьшить их "задним числом" невозможно, способ удешевления только один - "размазать" их на максимальное количество доз вакцины.
Наладить массовое производство, короче.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:39

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Чего там, в начале эпидемии подождать месяц-другой "до выяснения", а потом принять решение - "выселить всех 60+ (или 70+) за 100-й километр, остальным продолжать работать и болеть в лёгкой форме". Правда, через месяц-другой, возможно, выселять уже некого будет и проблема решится сама собой. Ну что ж, "кому суждено было умереть, те и умерли", "старики достаточно пожили и были готовы к смерти", "вечно никто не живёт". При этом умерли и часть молодых - "кто им мешал укреплять здоровье и иммунитет, не страдать ожирением ..." :mrgreen:
Это я, правда, описал "хороший" вариант с нынешней короной. А если будет что-то типа Эболы? "Ну, подумаешь, вымрет половина населения"?
И где Вы видели, чтобы, к примеру, годовой "бюджет уже израсходован" за один месяц?
Иногда лучше сделать неправильно, чем ничего не делать.
Очень прошу Вас, не пытайтесь распространять юридические подходы на все случаи жизни. Они далеко не всегда применимы. И уж точно не применимы в форс-мажорных ситуациях.

не понимаю вашего сарказма.
Помните, какой в марте был ажиотаж "нам срочно-срочно нужны аппараты ИВЛ, да побольше"?
А как уже в апреле стало понятно, что:
а. реальная польза этих аппаратов для тяжёлых больных измеряется считанными процентами
б. нет квалифицированных операторов на эти аппараты
помните?

А ведь к тому времени и государство, и благотворительные организации уже потратили на аппараты кучу денег. Бессмысленно выбросили, по сути.
За те же деньги банальные маски-халаты для врачей и премии этим же врачам за переработку дали бы бОльший эффект.

Поэтому, вы как хотите, а я не вижу, почему форс-мажор есть основание выкидывать ресурсы без понимания эффективности. Тем более, если это ресурсы налогоплательщиков.

В Днепре эти аппараты даже не распаковывали. Говорят, что некого к ним подключать. Не хотят люди болеть в тяжёлой форме
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 10:42

  adeges написав:похоже рассея немного недоговаривает за смертность. в ленинграде в мае на 1400 смертей больше чем в среднем в мае за предыдущие 10 лет, а официально - 171. Если мы введем такой поправочный коэффициент к официальной статистике по россии, то то смерность будет ближе к 8%.

https://www.theguardian.com/world/2020/ ... us-figures

зы смертность в германии - 4.7%, а не 0.35% ( см. там же)


О - от про це я і кажу ... Тільки перевищення показує реальне число ... Всі інші статистики - так - статистики для себе ( коли я точно знаю , на що дивитися ) , а не для інших , чи всіх ...
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