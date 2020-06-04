ЛАД написав:"Бессмысленно выбросили" - не согласен. У нас их не так много, пригодятся и в обычной жизни без эпидемий.
Увы, мы не та страна, которая может себе позволить купить за такие деньги и положить на склад "на всякий случай". Мы должны каждую копейку тратить максимально эффективно.
ИВЛ нужны не на всякий случай. Они просто нужны. При бедности нашей медицины нам нужно очень многое.
Вдумайтесь: охват тестами позорно низкий, а это то, что позволило бы намного лучше прояснить картину распространения болезни, и следующие деньги тратить более эффективно. Но на массовые тесты у нас не хватило.
Сильно сомневаюсь, что главная проблема с массовыми тестами в нехватке денег.
ЛАД написав:Попытайтесь ответить хотя бы себе, а не мне, на те вопросы, которые я затронул в цитируемом Вами посте. Возможно, увидите.
я для себя уже ответил: потратишь деньги на борьбу с проблемой до того, как поймёшь проблему - останешься и с проблемой, и без денег. Тут не нужно высшего образования, достаточно среднего соображения.
Мощный ответ на
Чего там, в начале эпидемии подождать месяц-другой "до выяснения", а потом принять решение - "выселить всех 60+ (или 70+) за 100-й километр, остальным продолжать работать и болеть в лёгкой форме". Правда, через месяц-другой, возможно, выселять уже некого будет и проблема решится сама собой. Ну что ж, "кому суждено было умереть, те и умерли", "старики достаточно пожили и были готовы к смерти", "вечно никто не живёт". При этом умерли и часть молодых - "кто им мешал укреплять здоровье и иммунитет, не страдать ожирением ..." Это я, правда, описал "хороший" вариант с нынешней короной. А если будет что-то типа Эболы? "Ну, подумаешь, вымрет половина населения"?
Действительно, "достаточно среднего соображения". Очень среднего.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
tumos написав:Или Гейтс и есть тот самый арбитр ? )
собственно, а чем независимый арбитр Гейтса лучше или хуже независимого арбитра от ВОЗ или ещё от кого-то?
Ну как ВОЗ может быть независимым арбитром при дотациях от Гейтса где-то в 1,5 млрд ? В общем меня заинтересовала способ подачи информации (не Фриза). Написали бы, что Гейтс через фонд осуществляет производство и распространение вакцины от конкретного производителя. А так туман напускают.
freeze написав:Фонд создан именно для того, чтобы тратить деньги на благие нужды, а не на то, чтобы их отмывать. Вы реально подозреваете, что Билл Гейтс с партнером по фонду Баффетом, в присутствии независимого наблюдательного совета, будут позорить свою старость, чтобы отмыть мелочь в виде несколько десятков миллионов долларов, при их состоянии по 100 миллиардов у каждого
Я про прачечную и слова не говорил. ) А вот на какие нужды тратят благие или не благие - тут надо разбираться. Вспоминается информация о вакцинации полиомиелита в Индии.
Зачем разбираться ? Хозяин денег хочет пожертвовать на приют кошкам или больным детям или на ремонт дороги или на удешевление вакцины или на лечение малярии. Благодаря тому, что Фонд Гейтса бесплатно дает таблетки от озерной слепоты, еще недавно входившей в ТОП-10 инфекционных болезней мира, несколько миллионов человек в Африке каждый год не теряют зрение, как было до Гейтса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
фактически, принятые у нас меры ничего не дали в плане борьбы с эпидемией. Исключение составляет сам карантин (при всей его условности), который дал некоторый выигрыш времени. Правда, мы даже это имеющее время израсходовали самым неэффективным образом.
Отсюда вывод: целесообразнее было не делать ничего, кроме карантина и массового тестирования, 2 месяца собирать информацию. Тратить государственные ресурсы на что-то, кроме тестирования, начать не раньше мая. В плане количества смертей ничего бы не изменилось, зато сейчас у государтсва и благотворителей было бы куча неизрасходованного ресурса на реально полезные дела.
freeze написав:Чуть раньше они уже выделили 60 миллионов долларов для разработки самой вакцины.
Т.е. эту сотку подкинут своей подконтрольной фирме. А как же Вектор и прочие достойные кандидаты ? )
Вы перепутали Билла Гейтса с Порошенко или Зеленским
Фонд создан именно для того, чтобы тратить деньги на благие нужды, а не на то, чтобы их отмывать. Вы реально подозреваете, что Билл Гейтс с партнером по фонду Баффетом, в присутствии независимого наблюдательного совета, будут позорить свою старость, чтобы отмыть мелочь в виде несколько десятков миллионов долларов, при их состоянии по 100 миллиардов у каждого
У бизнесменов своя логика. Они получили своё богаство, т.к. умеют считать деньги, а не раздавать. Большинство благотворительных фондов существуют для заработка, а не благотворительности. Тем более, если речь идёт о миллионах долларов. Возможно есть исключения, может быть это оно и есть, а возможно и нет
фактически, принятые у нас меры ничего не дали в плане борьбы с эпидемией. Исключение составляет сам карантин (при всей его условности), который дал некоторый выигрыш времени. Правда, мы даже это имеющее время израсходовали самым неэффективным образом.
Отсюда вывод: целесообразнее было не делать ничего, кроме карантина и массового тестирования, 2 месяца собирать информацию. Тратить государственные ресурсы на что-то, кроме тестирования, начать не раньше мая. В плане количества смертей ничего бы не изменилось, зато сейчас у государтсва и благотворителей было бы куча неизрасходованного ресурса на реально полезные дела.
Кость, то что вы описали как не делать ничего и собирать информацию и ждать благотворителей меня не устраивает, а на вас эксперимент хоть сейчас ))) почему все кто не верят в болезнь хотят делать эксперименты не на себе, а на всех объясните? Да, по неподтвержденным данным болезнь именно эта может привести к тромбам вызывающим инфаркт и инсульт, даже после того как вроде вы стали здоровы или переболели бессимптомно. Сейчас в Израиле изучают именно это.
Востаннє редагувалось stm в П'ят 05 чер, 2020 11:52, всього редагувалось 1 раз.
фактически, принятые у нас меры ничего не дали в плане борьбы с эпидемией. Исключение составляет сам карантин (при всей его условности), который дал некоторый выигрыш времени. Правда, мы даже это имеющее время израсходовали самым неэффективным образом.
Отсюда вывод: целесообразнее было не делать ничего, кроме карантина и массового тестирования, 2 месяца собирать информацию. Тратить государственные ресурсы на что-то, кроме тестирования, начать не раньше мая. В плане количества смертей ничего бы не изменилось, зато сейчас у государтсва и благотворителей было бы куча неизрасходованного ресурса на реально полезные дела.
Кость, то что вы описали как не делать ничего и собирать информацию и ждать благотворителей меня не устраивает, а на вас эксперимент хоть сейчас ))) почему все кто не верят в болезнь хотят делать эксперименты не на себе, а на всех объясните?
вы, пардон, читать умете? Я пишу о том, с чего начинается эффективная борьба с болезнью. И почему принятые у нас меры были неэффективны. Наверное, это означает, что болезнь существует, вы не находите?
freeze написав:Зачем разбираться ? Хозяин денег хочет пожертвовать на приют кошкам или больным детям или на ремонт дороги или на удешевление вакцины или на лечение малярии. Благодаря тому, что Фонд Гейтса бесплатно дает таблетки от озерной слепоты, еще недавно входившей в ТОП-10 инфекционных болезней мира, несколько миллионов человек в Африке каждый год не теряют зрение, как было до Гейтса.
От поясніть байдужому логіку боротьби з хворобами десь в Африці . Для чого це взагалі ? Для росту кількості населення там ? А навіщо ? Для росту кількості працівників в майбутньому ? Для росту використання загальноземних ресурсів ? Росту споживання ?
stm написав:Кость, то что вы описали как не делать ничего и собирать информацию и ждать благотворителей меня не устраивает, а на вас эксперимент хоть сейчас ))) почему все кто не верят в болезнь хотят делать эксперименты не на себе, а на всех объясните?
вы, пардон, читать умете? Я пишу о том, с чего начинается эффективная борьба с болезнью. И почему принятые у нас меры были неэффективны. Наверное, это означает, что болезнь существует, вы не находите?
Вы считаете, что изучатели в лабораториях у нас лучше лечителей? Что бы изучать тоже техника нужна не поверите... ))) У вот у нас с вами цуцванг )))
freeze написав:Зачем разбираться ? Хозяин денег хочет пожертвовать на приют кошкам или больным детям или на ремонт дороги или на удешевление вакцины или на лечение малярии.
В том то и дело, что хозяева денег обычно не делают ничего просто так. Это обычные люди, судя по вашему сообщению, как вы, или я, можете бескорыстно сделать кому-то что-то хорошее. У бизнесменов своя логика. Что касается отношения к деньгам, там всё совсем плохо, если смотреть со стороны обычных людей. Лишнюю копейку нигде не переплатят, а тем более не подарят. Все люди разные, но, лично я, прям вообще не верю, что они вот просто так, по доброте душевной, раздают свои деньги. Даже если это 0.00001% от их миллиардов. Не такой у бизнесменов склад ума, менталитет. То, что вы можете пожертвовать 1000 грн, на приют кошкам, поверю. То, что бизнесмен пожертвовал 10 грн на приют кошкам, уже сложнее поверить
freeze написав:Благодаря тому, что Фонд Гейтса бесплатно дает таблетки от озерной слепоты, еще недавно входившей в ТОП-10 инфекционных болезней мира, несколько миллионов человек в Африке каждый год не теряют зрение, как было до Гейтса.
Ни вы, ни я, не знаем, как там всё устроено изнутри. Можно помогать кому-то, при этом зарабатывать на этом деньги.