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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1354135513561357> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 231 Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:33 juristkostya написав: ЛАД написав: "Бессмысленно выбросили" - не согласен. У нас их не так много, пригодятся и в обычной жизни без эпидемий. "Бессмысленно выбросили" - не согласен. У нас их не так много, пригодятся и в обычной жизни без эпидемий. Увы, мы не та страна, которая может себе позволить купить за такие деньги и положить на склад "на всякий случай". Мы должны каждую копейку тратить максимально эффективно. Увы, мы не та страна, которая может себе позволить купить за такие деньги и положить на склад "на всякий случай". Мы должны каждую копейку тратить максимально эффективно.

ИВЛ нужны не на всякий случай. Они просто нужны.

При бедности нашей медицины нам нужно очень многое.



Вдумайтесь: охват тестами позорно низкий, а это то, что позволило бы намного лучше прояснить картину распространения болезни, и следующие деньги тратить более эффективно.

Но на массовые тесты у нас не хватило.

Сильно сомневаюсь, что главная проблема с массовыми тестами в нехватке денег.



ЛАД написав: Попытайтесь ответить хотя бы себе, а не мне, на те вопросы, которые я затронул в цитируемом Вами посте. Возможно, увидите. Попытайтесь ответить хотя бы себе, а не мне, на те вопросы, которые я затронул в цитируемом Вами посте. Возможно, увидите. я для себя уже ответил: потратишь деньги на борьбу с проблемой до того, как поймёшь проблему - останешься и с проблемой, и без денег. Тут не нужно высшего образования, достаточно среднего соображения. я для себя уже ответил: потратишь деньги на борьбу с проблемой до того, как поймёшь проблему - останешься и с проблемой, и без денег. Тут не нужно высшего образования, достаточно среднего соображения.

Мощный ответ на



Это я, правда, описал "хороший" вариант с нынешней короной. А если будет что-то типа Эболы? "Ну, подумаешь, вымрет половина населения"? Чего там, в начале эпидемии подождать месяц-другой "до выяснения", а потом принять решение - "выселить всех 60+ (или 70+) за 100-й километр, остальным продолжать работать и болеть в лёгкой форме". Правда, через месяц-другой, возможно, выселять уже некого будет и проблема решится сама собой. Ну что ж, "кому суждено было умереть, те и умерли", "старики достаточно пожили и были готовы к смерти", "вечно никто не живёт". При этом умерли и часть молодых - "кто им мешал укреплять здоровье и иммунитет, не страдать ожирением ..."Это я, правда, описал "хороший" вариант с нынешней короной. А если будет что-то типа Эболы? "Ну, подумаешь, вымрет половина населения"?

Действительно, "достаточно среднего соображения". Очень среднего. ИВЛ нужны не на всякий случай. Они просто нужны.При бедности нашей медицины нам нужно очень многое.Сильно сомневаюсь, что главная проблема с массовыми тестами в нехватке денег.Мощный ответ наДействительно, "достаточно среднего соображения". Очень среднего. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16651 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4485 раз. Подякували: 4160 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:34 juristkostya написав: tumos написав: Или Гейтс и есть тот самый арбитр ? ) Или Гейтс и есть тот самый арбитр ? ) собственно, а чем независимый арбитр Гейтса лучше или хуже независимого арбитра от ВОЗ или ещё от кого-то? собственно, а чем независимый арбитр Гейтса лучше или хуже независимого арбитра от ВОЗ или ещё от кого-то?



Ну как ВОЗ может быть независимым арбитром при дотациях от Гейтса где-то в 1,5 млрд ?

В общем меня заинтересовала способ подачи информации (не Фриза). Написали бы, что Гейтс

через фонд осуществляет производство и распространение вакцины от конкретного производителя. А так туман напускают. Ну как ВОЗ может быть независимым арбитром при дотациях от Гейтса где-то в 1,5 млрд ?В общем меня заинтересовала способ подачи информации (не Фриза). Написали бы, что Гейтсчерез фонд осуществляет производство и распространение вакцины от конкретного производителя. А так туман напускают. tumos Повідомлень: 1124 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 89 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:37 tumos написав: freeze написав: Фонд создан именно для того, чтобы тратить деньги на благие нужды, а не на то, чтобы их отмывать.

Вы реально подозреваете, что Билл Гейтс с партнером по фонду Баффетом, в присутствии независимого наблюдательного совета, будут позорить свою старость, чтобы отмыть мелочь в виде несколько десятков миллионов долларов, при их состоянии по 100 миллиардов у каждого Фонд создан именно для того, чтобы тратить деньги на благие нужды, а не на то, чтобы их отмывать.Вы реально подозреваете, что Билл Гейтс с партнером по фонду Баффетом, в присутствии независимого наблюдательного совета, будут позорить свою старость, чтобы отмыть мелочь в виде несколько десятков миллионов долларов, при их состоянии по 100 миллиардов у каждого



Я про прачечную и слова не говорил. ) А вот на какие нужды тратят благие или не благие - тут надо разбираться. Вспоминается информация о вакцинации полиомиелита в Индии. Я про прачечную и слова не говорил. ) А вот на какие нужды тратят благие или не благие - тут надо разбираться. Вспоминается информация о вакцинации полиомиелита в Индии.



Зачем разбираться ? Хозяин денег хочет пожертвовать на приют кошкам или больным детям или на ремонт дороги или на удешевление вакцины или на лечение малярии.

Благодаря тому, что Фонд Гейтса бесплатно дает таблетки от озерной слепоты, еще недавно входившей в ТОП-10 инфекционных болезней мира, несколько миллионов человек в Африке каждый год не теряют зрение, как было до Гейтса. Зачем разбираться ? Хозяин денег хочет пожертвовать на приют кошкам или больным детям или на ремонт дороги или на удешевление вакцины или на лечение малярии.Благодаря тому, что Фонд Гейтса бесплатно дает таблетки от озерной слепоты, еще недавно входившей в ТОП-10 инфекционных болезней мира, несколько миллионов человек в Африке каждый год не теряют зрение, как было до Гейтса. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17117 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4215 раз. Подякували: 6768 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:45 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Мощный ответ на Мощный ответ на

фактически, принятые у нас меры ничего не дали в плане борьбы с эпидемией.

Исключение составляет сам карантин (при всей его условности), который дал некоторый выигрыш времени.

Правда, мы даже это имеющее время израсходовали самым неэффективным образом.



Отсюда вывод: целесообразнее было не делать ничего, кроме карантина и массового тестирования, 2 месяца собирать информацию. Тратить государственные ресурсы на что-то, кроме тестирования, начать не раньше мая.

В плане количества смертей ничего бы не изменилось, зато сейчас у государтсва и благотворителей было бы куча неизрасходованного ресурса на реально полезные дела. фактически, принятые у нас меры ничего не дали в плане борьбы с эпидемией.Исключение составляет сам карантин (при всей его условности), который дал некоторый выигрыш времени.Правда, мы даже это имеющее время израсходовали самым неэффективным образом.Отсюда вывод: целесообразнее было не делать ничего, кроме карантина и массового тестирования, 2 месяца собирать информацию. Тратить государственные ресурсы на что-то, кроме тестирования, начать не раньше мая.В плане количества смертей ничего бы не изменилось, зато сейчас у государтсва и благотворителей было бы куча неизрасходованного ресурса на реально полезные дела. juristkostya Повідомлень: 3040 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 877 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:45 freeze написав: tumos написав: freeze написав: Чуть раньше они уже выделили 60 миллионов долларов для разработки самой вакцины. Чуть раньше они уже выделили 60 миллионов долларов для разработки самой вакцины.

Т.е. эту сотку подкинут своей подконтрольной фирме. А как же Вектор и прочие достойные кандидаты ? ) Т.е. эту сотку подкинут своей подконтрольной фирме. А как же Вектор и прочие достойные кандидаты ? )



Вы перепутали Билла Гейтса с Порошенко или Зеленским



Фонд создан именно для того, чтобы тратить деньги на благие нужды, а не на то, чтобы их отмывать.

Вы реально подозреваете, что Билл Гейтс с партнером по фонду Баффетом, в присутствии независимого наблюдательного совета, будут позорить свою старость, чтобы отмыть мелочь в виде несколько десятков миллионов долларов, при их состоянии по 100 миллиардов у каждого Вы перепутали Билла Гейтса с Порошенко или ЗеленскимФонд создан именно для того, чтобы тратить деньги на благие нужды, а не на то, чтобы их отмывать.Вы реально подозреваете, что Билл Гейтс с партнером по фонду Баффетом, в присутствии независимого наблюдательного совета, будут позорить свою старость, чтобы отмыть мелочь в виде несколько десятков миллионов долларов, при их состоянии по 100 миллиардов у каждого

У бизнесменов своя логика. Они получили своё богаство, т.к. умеют считать деньги, а не раздавать. Большинство благотворительных фондов существуют для заработка, а не благотворительности. Тем более, если речь идёт о миллионах долларов. Возможно есть исключения, может быть это оно и есть, а возможно и нет У бизнесменов своя логика. Они получили своё богаство, т.к. умеют считать деньги, а не раздавать. Большинство благотворительных фондов существуют для заработка, а не благотворительности. Тем более, если речь идёт о миллионах долларов. Возможно есть исключения, может быть это оно и есть, а возможно и нет safonovstanislav Повідомлень: 2772 З нами з: 10.05.14 Подякував: 194 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:48 juristkostya написав: ЛАД написав: Мощный ответ на Мощный ответ на

фактически, принятые у нас меры ничего не дали в плане борьбы с эпидемией.

Исключение составляет сам карантин (при всей его условности), который дал некоторый выигрыш времени.

Правда, мы даже это имеющее время израсходовали самым неэффективным образом.



Отсюда вывод: целесообразнее было не делать ничего, кроме карантина и массового тестирования, 2 месяца собирать информацию. Тратить государственные ресурсы на что-то, кроме тестирования, начать не раньше мая.

В плане количества смертей ничего бы не изменилось, зато сейчас у государтсва и благотворителей было бы куча неизрасходованного ресурса на реально полезные дела. фактически, принятые у нас меры ничего не дали в плане борьбы с эпидемией.Исключение составляет сам карантин (при всей его условности), который дал некоторый выигрыш времени.Правда, мы даже это имеющее время израсходовали самым неэффективным образом.Отсюда вывод: целесообразнее было не делать ничего, кроме карантина и массового тестирования, 2 месяца собирать информацию. Тратить государственные ресурсы на что-то, кроме тестирования, начать не раньше мая.В плане количества смертей ничего бы не изменилось, зато сейчас у государтсва и благотворителей было бы куча неизрасходованного ресурса на реально полезные дела.

Кость, то что вы описали как не делать ничего и собирать информацию и ждать благотворителей меня не устраивает, а на вас эксперимент хоть сейчас ))) почему все кто не верят в болезнь хотят делать эксперименты не на себе, а на всех объясните?

Да, по неподтвержденным данным болезнь именно эта может привести к тромбам вызывающим инфаркт и инсульт, даже после того как вроде вы стали здоровы или переболели бессимптомно. Сейчас в Израиле изучают именно это. Кость, то что вы описали как не делать ничего и собирать информацию и ждать благотворителей меня не устраивает, а на вас эксперимент хоть сейчас ))) почему все кто не верят в болезнь хотят делать эксперименты не на себе, а на всех объясните?Да, по неподтвержденным данным болезнь именно эта может привести к тромбам вызывающим инфаркт и инсульт, даже после того как вроде вы стали здоровы или переболели бессимптомно. Сейчас в Израиле изучают именно это. Востаннє редагувалось stm в П'ят 05 чер, 2020 11:52, всього редагувалось 1 раз. stm

Повідомлень: 2382 З нами з: 04.03.15 Подякував: 64 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:52 stm написав: juristkostya написав: ЛАД написав: Мощный ответ на Мощный ответ на

фактически, принятые у нас меры ничего не дали в плане борьбы с эпидемией.

Исключение составляет сам карантин (при всей его условности), который дал некоторый выигрыш времени.

Правда, мы даже это имеющее время израсходовали самым неэффективным образом.



Отсюда вывод: целесообразнее было не делать ничего, кроме карантина и массового тестирования, 2 месяца собирать информацию. Тратить государственные ресурсы на что-то, кроме тестирования, начать не раньше мая.

В плане количества смертей ничего бы не изменилось, зато сейчас у государтсва и благотворителей было бы куча неизрасходованного ресурса на реально полезные дела. фактически, принятые у нас меры ничего не дали в плане борьбы с эпидемией.Исключение составляет сам карантин (при всей его условности), который дал некоторый выигрыш времени.Правда, мы даже это имеющее время израсходовали самым неэффективным образом.Отсюда вывод: целесообразнее было не делать ничего, кроме карантина и массового тестирования, 2 месяца собирать информацию. Тратить государственные ресурсы на что-то, кроме тестирования, начать не раньше мая.В плане количества смертей ничего бы не изменилось, зато сейчас у государтсва и благотворителей было бы куча неизрасходованного ресурса на реально полезные дела.

Кость, то что вы описали как не делать ничего и собирать информацию и ждать благотворителей меня не устраивает, а на вас эксперимент хоть сейчас ))) почему все кто не верят в болезнь хотят делать эксперименты не на себе, а на всех объясните? Кость, то что вы описали как не делать ничего и собирать информацию и ждать благотворителей меня не устраивает, а на вас эксперимент хоть сейчас ))) почему все кто не верят в болезнь хотят делать эксперименты не на себе, а на всех объясните?

вы, пардон, читать умете?

Я пишу о том, с чего начинается эффективная борьба с болезнью. И почему принятые у нас меры были неэффективны.

Наверное, это означает, что болезнь существует, вы не находите? вы, пардон, читать умете?Я пишу о том, с чего начинается эффективная борьба с болезнью. И почему принятые у нас меры были неэффективны.Наверное, это означает, что болезнь существует, вы не находите? juristkostya Повідомлень: 3040 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 877 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:56 freeze написав: Зачем разбираться ? Хозяин денег хочет пожертвовать на приют кошкам или больным детям или на ремонт дороги или на удешевление вакцины или на лечение малярии.

Благодаря тому, что Фонд Гейтса бесплатно дает таблетки от озерной слепоты, еще недавно входившей в ТОП-10 инфекционных болезней мира, несколько миллионов человек в Африке каждый год не теряют зрение, как было до Гейтса. Зачем разбираться ? Хозяин денег хочет пожертвовать на приют кошкам или больным детям или на ремонт дороги или на удешевление вакцины или на лечение малярии.Благодаря тому, что Фонд Гейтса бесплатно дает таблетки от озерной слепоты, еще недавно входившей в ТОП-10 инфекционных болезней мира, несколько миллионов человек в Африке каждый год не теряют зрение, как было до Гейтса.



От поясніть байдужому логіку боротьби з хворобами десь в Африці . Для чого це взагалі ? Для росту кількості населення там ? А навіщо ? Для росту кількості працівників в майбутньому ? Для росту використання загальноземних ресурсів ? Росту споживання ? От поясніть байдужому логіку боротьби з хворобами десь в Африці . Для чого це взагалі ? Для росту кількості населення там ? А навіщо ? Для росту кількості працівників в майбутньому ? Для росту використання загальноземних ресурсів ? Росту споживання ? Puente Повідомлень: 3241 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 374 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:57 juristkostya написав: stm написав: Кость, то что вы описали как не делать ничего и собирать информацию и ждать благотворителей меня не устраивает, а на вас эксперимент хоть сейчас ))) почему все кто не верят в болезнь хотят делать эксперименты не на себе, а на всех объясните? Кость, то что вы описали как не делать ничего и собирать информацию и ждать благотворителей меня не устраивает, а на вас эксперимент хоть сейчас ))) почему все кто не верят в болезнь хотят делать эксперименты не на себе, а на всех объясните?

вы, пардон, читать умете?

Я пишу о том, с чего начинается эффективная борьба с болезнью. И почему принятые у нас меры были неэффективны.

Наверное, это означает, что болезнь существует, вы не находите? вы, пардон, читать умете?Я пишу о том, с чего начинается эффективная борьба с болезнью. И почему принятые у нас меры были неэффективны.Наверное, это означает, что болезнь существует, вы не находите?

Вы считаете, что изучатели в лабораториях у нас лучше лечителей? Что бы изучать тоже техника нужна не поверите... ))) У вот у нас с вами цуцванг ))) Вы считаете, что изучатели в лабораториях у нас лучше лечителей? Что бы изучать тоже техника нужна не поверите... ))) У вот у нас с вами цуцванг ))) stm

Повідомлень: 2382 З нами з: 04.03.15 Подякував: 64 раз. Подякували: 411 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 11:58 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: Зачем разбираться ? Хозяин денег хочет пожертвовать на приют кошкам или больным детям или на ремонт дороги или на удешевление вакцины или на лечение малярии. Зачем разбираться ? Хозяин денег хочет пожертвовать на приют кошкам или больным детям или на ремонт дороги или на удешевление вакцины или на лечение малярии.

В том то и дело, что хозяева денег обычно не делают ничего просто так. Это обычные люди, судя по вашему сообщению, как вы, или я, можете бескорыстно сделать кому-то что-то хорошее. У бизнесменов своя логика. Что касается отношения к деньгам, там всё совсем плохо, если смотреть со стороны обычных людей. Лишнюю копейку нигде не переплатят, а тем более не подарят. Все люди разные, но, лично я, прям вообще не верю, что они вот просто так, по доброте душевной, раздают свои деньги. Даже если это 0.00001% от их миллиардов. Не такой у бизнесменов склад ума, менталитет. То, что вы можете пожертвовать 1000 грн, на приют кошкам, поверю. То, что бизнесмен пожертвовал 10 грн на приют кошкам, уже сложнее поверить

freeze написав: Благодаря тому, что Фонд Гейтса бесплатно дает таблетки от озерной слепоты, еще недавно входившей в ТОП-10 инфекционных болезней мира, несколько миллионов человек в Африке каждый год не теряют зрение, как было до Гейтса. Благодаря тому, что Фонд Гейтса бесплатно дает таблетки от озерной слепоты, еще недавно входившей в ТОП-10 инфекционных болезней мира, несколько миллионов человек в Африке каждый год не теряют зрение, как было до Гейтса.

Ни вы, ни я, не знаем, как там всё устроено изнутри. Можно помогать кому-то, при этом зарабатывать на этом деньги. В том то и дело, что хозяева денег обычно не делают ничего просто так. Это обычные люди, судя по вашему сообщению, как вы, или я, можете бескорыстно сделать кому-то что-то хорошее. У бизнесменов своя логика. Что касается отношения к деньгам, там всё совсем плохо, если смотреть со стороны обычных людей. Лишнюю копейку нигде не переплатят, а тем более не подарят. Все люди разные, но, лично я, прям вообще не верю, что они вот просто так, по доброте душевной, раздают свои деньги. Даже если это 0.00001% от их миллиардов. Не такой у бизнесменов склад ума, менталитет. То, что вы можете пожертвовать 1000 грн, на приют кошкам, поверю. То, что бизнесмен пожертвовал 10 грн на приют кошкам, уже сложнее поверитьНи вы, ни я, не знаем, как там всё устроено изнутри. Можно помогать кому-то, при этом зарабатывать на этом деньги. safonovstanislav Повідомлень: 2772 З нами з: 10.05.14 Подякував: 194 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1354135513561357> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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