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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1354135513561357

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  stm написав:Вы считаете, что изучатели в лабораториях у нас лучше лечителей? Что бы изучать тоже техника нужна не поверите..

повторю свой вопрос: вы читать умеете?
Я раз пятнадцать акцентировал на том, что первоочередной тратой денег должно было стать не покупка аппаратов ИВЛ, а мероприятия по изучению проблемы.
Как минимум, репрезентативное тестирование 5% населения дало бы нам массу полезных данных для дальнейших мероприятий.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:04

  juristkostya написав:Я пишу о том, с чего начинается эффективная борьба с болезнью. И почему принятые у нас меры были неэффективны.
Наверное, это означает, что болезнь существует, вы не находите?


Взагалі-то жодна країна в світі не зрозуміла - що все-таки треба робити . Є абсолютно протилежні приклади і знову ж таки з протилежними чи схожими результатами . Японія і Китай . Швейцарія і Італія . Швеція і Норвегія . Вірменія та Азербайджан ...
Крім карантину - і то ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:05

  ЛАД написав:_Mykola_
Не уподобляйтесь депутатам "Голоса":

Что не так?
Нарушение ЛИЧНО зеленским и его свитой запрета на посещение ресторанов в закрытых помещениях, ДО 5 июня есть или это всем показалалось? Карантин и запреты касаются ВСЕХ!
Или на Ваш взгляд, это касается ТОЛЬКО простых Украинцев, а президетн и его свита могут плевать на Законы и делать все что им вздумается?

Зеленский еще ДО своего президенства сознательно нарушил Закон продемонстрировал заполненный бюлетень...
Это нарушение Закона?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Puente написав:Взагалі-то жодна країна в світі не зрозуміла - що все-таки треба робити .

неверно. Узнали:
- что существующие лекарства неэффективны
- что аппараты ИВЛ неэффективны
- что чрезвычайно эффективна социальная дистанция и проветривание
- что в первую очередь нужно жёстко изолировать пожилых и защитить врачей

С точки зрения эффективной траты бюджетных средств (количество спасённых жизней на каждый вложенный доллар) это огромное продвижение.
Не понимаю, как можно этого не видеть.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:09

  freeze написав:Зачем разбираться ? Хозяин денег хочет пожертвовать на приют кошкам или больным детям или на ремонт дороги или на удешевление вакцины или на лечение малярии.

Интересная тема о хозяевах денег. Вдруг внезапно появилась мода среди мультимиллиардеров организовывать фонды, оставлять своих детей без наследства. Не рассматривали версию, что они являются держателями общаков от властных элитных группировок? )

  freeze написав:Благодаря тому, что Фонд Гейтса бесплатно дает таблетки от озерной слепоты, еще недавно входившей в ТОП-10 инфекционных болезней мира, несколько миллионов человек в Африке каждый год не теряют зрение, как было до Гейтса.

Как там с репродуктивностью у принимавших таблетки? В Украине Супрун помножила на ноль медицину, а в Африке такая забота о населении.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:11

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:_Mykola_
Не уподобляйтесь депутатам "Голоса":

Что не так?
Нарушение ЛИЧНО зеленским и его свитой запрета на посещение ресторанов в закрытых помещениях, ДО 5 июня есть или это всем показалалось? Карантин и запреты касаются ВСЕХ!
Или на Ваш взгляд, это касается ТОЛЬКО простых Украинцев, а президетн и его свита могут плевать на Законы и делать все что им вздумается?

Зеленский еще ДО своего президенства сознательно нарушил Закон продемонстрировал заполненный бюлетень...
Это нарушение Закона?

вы во всём правы. Но после кортежа из 28 чёрных бронированных велосипедов это не должно удивлять. Просто очередной плюс в графу минусов.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:16

  juristkostya написав:
  stm написав:Вы считаете, что изучатели в лабораториях у нас лучше лечителей? Что бы изучать тоже техника нужна не поверите..

повторю свой вопрос: вы читать умеете?
Я раз пятнадцать акцентировал на том, что первоочередной тратой денег должно было стать не покупка аппаратов ИВЛ, а мероприятия по изучению проблемы.
Как минимум, репрезентативное тестирование 5% населения дало бы нам массу полезных данных для дальнейших мероприятий.

Были приняты мероприятия по избежанию проблемы - карантин. Я за. Изучение проблемы за нас делают Израиль, Германия, Австралия, Япония, США. С вашей юридической точки зрения может это и не правильно, а с моральной очень даже хорошо :) мы сделали максимум - карантин. Дальше Степанов позаботится что бы на бумаге в медицине всё было не прикопаешься, всё как вы любите. Вот только получить услуги никто как не мог качественные так и не сможет, чувак на должность для другого пришёл...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 12:19

В Японии существенно повысилась температура воздуха и теперь жителям тяжело находится в защитных масках в таких условиях. Поэтому власти призывают отказаться от ношения масок несмотря на распространение коронавируса, сообщают местные СМИ.

В министерстве окружающей среды Японии рекомендовали жителям страны отказаться от ношения медицинских масок в период жары. Температура воздуха в стране поднялась до 32 градусов. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни воздух может прогреться до 34 градусов.

https://vesti.ua/mir/v-yaponii-prizvali-otkazatsya-ot-nosheniya-masok-iz-za-nevynosimoj-zhary
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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