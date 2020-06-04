фактически, принятые у нас меры ничего не дали в плане борьбы с эпидемией. Исключение составляет сам карантин (при всей его условности), который дал некоторый выигрыш времени. Правда, мы даже это имеющее время израсходовали самым неэффективным образом.
Отсюда вывод: целесообразнее было не делать ничего, кроме карантина и массового тестирования, 2 месяца собирать информацию. Тратить государственные ресурсы на что-то, кроме тестирования, начать не раньше мая. В плане количества смертей ничего бы не изменилось, зато сейчас у государтсва и благотворителей было бы куча неизрасходованного ресурса на реально полезные дела.
1. Самое затратное (для страны в целом) из того, что было сделано, это именно карантин. 2. "Ничего не делать" до сбора информации. Чего "ничего"? Вы сами пишете, что практически единственное, что было сделано, это сам карантин. Не вводить карантин? Пусть люди мрут пока мы "соберём информацию"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Puente написав:Взагалі-то жодна країна в світі не зрозуміла - що все-таки треба робити .
неверно. Узнали: - что существующие лекарства неэффективны - что аппараты ИВЛ неэффективны - что чрезвычайно эффективна социальная дистанция и проветривание - что в первую очередь нужно жёстко изолировать пожилых и защитить врачей
С точки зрения эффективной траты бюджетных средств (количество спасённых жизней на каждый вложенный доллар) это огромное продвижение. Не понимаю, как можно этого не видеть.
Очень полезные сведения. Но, по-моему, часть была известна сразу, а первые 2 пункта ничем не помогают в борьбе с вирусом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Puente написав:Насправді про все це знали з першої секунди !
что знали с первой секунды? Существующие антигрипозные, антималярийные и все прочие средства требовали проверки и наблюдения хотя бы несколько недель. Способность вируса сохранять опасность на поверхностях, в воздухе, при разной температуре и влажности, под воздействием солнечного ультрафиолета и т.п. - это всё требует наблюдений. Аппараты ИВЛ имеют разные режимы работы, включаются в процесс на разных стадиях болезни, сочетаются с разными другими средствами лечения - это всё требует наблюдений, сбора статистики. Процент смертности по возрастным группам, по наличию сопутствующих заболеваний - это всё требует наблюдений, сбора статистики. и т.д. и т.п.
Адекватная, многократно подтверждённая в разных условиях информация появилась не раньше апреля.
ЛАД написав:2. "Ничего не делать" до сбора информации. Чего "ничего"? Вы сами пишете, что практически единственное, что было сделано, это сам карантин. Не вводить карантин? Пусть люди мрут пока мы "соберём информацию"?
ввести карантин и начать массовое тестирование, очевидно же.
ЛАД написав:а первые 2 пункта ничем не помогают в борьбе с вирусом.
глупости. Борьба с эпидемией, как любой глобальное мероприятие - это всегда вопрос ресурсов. Зная эти пункты, государство может направить имеющие средства на изоляцию стариков, например. На средства защиты для врачей. Грубо говоря, у вас есть миллион долларов. На эти деньги можно купить аппараты ИВЛ и спасти 10 жизней, а можно улучшить условия работы врачей - и спасти 1000 жизней. Но если вы свой миллион уже потратили на аппараты - спасти 1000 врачей вы уже не сможете. Нет денег.
Puente написав:Насправді про все це знали з першої секунди !
что знали с первой секунды? Существующие антигрипозные, антималярийные и все прочие средства требовали проверки и наблюдения хотя бы несколько недель. Способность вируса сохранять опасность на поверхностях, в воздухе, при разной температуре и влажности, под воздействием солнечного ультрафиолета и т.п. - это всё требует наблюдений. Аппараты ИВЛ имеют разные режимы работы, включаются в процесс на разных стадиях болезни, сочетаются с разными другими средствами лечения - это всё требует наблюдений, сбора статистики. Процент смертности по возрастным группам, по наличию сопутствующих заболеваний - это всё требует наблюдений, сбора статистики. и т.д. и т.п.
Адекватная, многократно подтверждённая в разных условиях информация появилась не раньше апреля.
"Адекватной, многократно подтверждённой в разных условиях информации" по многим вопросам нет и сегодня. Например, абсолютно неизвестны последствия перенесенной болезни (даже в лёгкой форме или бессимптомно), неизвестна длительность иммунитета у переболевших и вообще его наличие. И многое другое. Только в последнее время начали говорить об ожирении как факторе риска. На ИВЛ были потрачены копейки по сравнению с остальными потерями. Ещё раз. Надо было 2-3-4 месяца или больше "собирать информацию" и больше ничего не делать? Пусть мрут, пока мы "соберём информацию"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
juristkostya Ещё раз. Думаю, последний. О каких "принятых мерах" Вы говорите? Кроме карантина у нас практически ничего и не сделано. И, в общем, непонятно, что могло бы быть сделано. ИВЛ, за которые Вы зацепились, это копейки. И они пригодятся. "Так о чём вы переживаете?"
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:И, в общем, непонятно, что могло бы быть сделано.
При условии, что было неизвестно, насколько вирус опасен, можно было просто не пустить заразу в страну. А то, сначала Новые Санжары, а потом, заходи кто хочет. Может, действительно, наверху было больше информации, и там уже тогда знали, что вирус не опасен. Но, тогда зачем карантин?
ЛАД написав:Кроме карантина у нас практически ничего и не сделано. И, в общем, непонятно, что могло бы быть сделано. ИВЛ, за которые Вы зацепились, это копейки. И они пригодятся
я переживаю о том, что даже те небольшие деньги, которые были выделены - потрачены предельно неэффективно. Мы до сих пор не знаем реальной статистики заболеваемости в собственной стране. И если лекарство вдруг появится - мы в очередной раз преступно потеряем кучу времени, прежде чем сможем эффективно его применить. Вместо того, чтобы распечатать и запустить в работу заранее подготовленный план первой очереди вакцинации/лечения.