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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1356135713581359 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 231 Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:08 safonovstanislav, juristkostya

На изоляцию вернувшихся из-за границы, действительно, не хватило ни средств, ни возможностей. И организации.

Кстати, такая проблема не только у нас.

Главное объяснение того, что в Германии больше всего больных в Баварии и ещё в какой-то земле, - близость к австрийским горнолыжным курортам, куда ездило много людей.



Мы до сих пор не знаем реальной статистики заболеваемости в собственной стране.И если лекарство вдруг появится - мы в очередной раз преступно потеряем кучу времени, прежде чем сможем эффективно его применить.

Какой статистики мы не знаем? Количество бессимптомных? Оно сильно надо для практических действий?

Лекарство им давать смысла нет и никто не будет. Лечить надо будет реально больных.

Вакцинировать в первую очередь и так понятно кого - врачей (полицию и пр. обслугу) и стариков. На изоляцию вернувшихся из-за границы, действительно, не хватило ни средств, ни возможностей. И организации.Кстати, такая проблема не только у нас.Главное объяснение того, что в Германии больше всего больных в Баварии и ещё в какой-то земле, - близость к австрийским горнолыжным курортам, куда ездило много людей.Какой статистики мы не знаем? Количество бессимптомных? Оно сильно надо для практических действий?Лекарство им давать смысла нет и никто не будет. Лечить надо будет реально больных.Вакцинировать в первую очередь и так понятно кого - врачей (полицию и пр. обслугу) и стариков. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16656 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4486 раз. Подякували: 4161 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:55 ЛАД написав: Новое исследование, опубликованное в медицинском журнале Lancet, показало, что люди должны находиться на расстоянии не менее метра друг от друга и, если возможно, больше.

Обзор различных опубликованных исследований, оплаченных Всемирной организацией здравоохранения, дал три основных вывода:

Физическое дистанцирование: вероятность передачи на расстоянии менее 1 метра составила 12,8%, в то время как на расстоянии более 1 метра она снизилась до 2,6%.

Маски для лица: вероятность передачи без маски или респиратора (например, маски N95) составила 17,4%, в то время как при ношении маски она снизилась до 3,1%. Тем не менее, достоверность доказательств была “низкой ”.

Защита глаз: вероятность передачи без защиты глаз была установлена ​​на уровне 16%, по сравнению с 5,5% при некоторой форме защиты глаз, такой как защитная маска, козырек, защитные очки или очки. Тем не менее, достоверность доказательств была “низкой ”. https://proman.com.ua/35695-nazvany-tri-naibolee-effektivnyh-sposoba-zashhititsya-koronavirusom/

Мне вообще не понятно, как получали эти цифры, да еще с точностью до 3 знака

Никто же не будет ставить специальные эксперименты по заражению. Мне вообще не понятно, как получали эти цифры, да еще с точностью до 3 знакаНикто же не будет ставить специальные эксперименты по заражению. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17331 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1887 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:00 juristkostya написав: Фактически, ущерб за счёт повышенной смертности "обычных" больных запросто может превышать ущерб от вируса. Через годик мы увидим не одно разгромной исследование на эту тему, уверен. Фактически, ущерб за счёт повышенной смертности "обычных" больных запросто может превышать ущерб от вируса. Через годик мы увидим не одно разгромной исследование на эту тему, уверен.

Доктор К (и не только он) последнее время об этом талдычит постоянно.

Но есть всегда отмазка: "не было бы карантина - заболело бы 70%" Доктор К (и не только он) последнее время об этом талдычит постоянно.Но есть всегда отмазка: "не было бы карантина - заболело бы 70%" Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17331 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1887 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:09 juristkostya написав: Например, можно было не тратить деньги на аппараты ИВЛ по принципу "все побежали - и я побежал". Например, можно было не тратить деньги на аппараты ИВЛ по принципу "все побежали - и я побежал".

Согласен. Но вы представляете, какой бы хай поднялся по всем СМИ типа "власть убивает граждан Украины". А поскольку у нас главный - мямля, последствия понятны. Согласен. Но вы представляете, какой бы хай поднялся по всем СМИ типа "власть убивает граждан Украины". А поскольку у нас главный - мямля, последствия понятны. Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Starikan 2 Повідомлень: 17331 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1887 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1356135713581359 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Scotch Чет 04 чер, 2020 22:55