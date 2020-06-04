safonovstanislav, juristkostya На изоляцию вернувшихся из-за границы, действительно, не хватило ни средств, ни возможностей. И организации. Кстати, такая проблема не только у нас. Главное объяснение того, что в Германии больше всего больных в Баварии и ещё в какой-то земле, - близость к австрийским горнолыжным курортам, куда ездило много людей.
Мы до сих пор не знаем реальной статистики заболеваемости в собственной стране.И если лекарство вдруг появится - мы в очередной раз преступно потеряем кучу времени, прежде чем сможем эффективно его применить.
Какой статистики мы не знаем? Количество бессимптомных? Оно сильно надо для практических действий? Лекарство им давать смысла нет и никто не будет. Лечить надо будет реально больных. Вакцинировать в первую очередь и так понятно кого - врачей (полицию и пр. обслугу) и стариков.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Новое исследование, опубликованное в медицинском журнале Lancet, показало, что люди должны находиться на расстоянии не менее метра друг от друга и, если возможно, больше. Обзор различных опубликованных исследований, оплаченных Всемирной организацией здравоохранения, дал три основных вывода: Физическое дистанцирование: вероятность передачи на расстоянии менее 1 метра составила 12,8%, в то время как на расстоянии более 1 метра она снизилась до 2,6%. Маски для лица: вероятность передачи без маски или респиратора (например, маски N95) составила 17,4%, в то время как при ношении маски она снизилась до 3,1%. Тем не менее, достоверность доказательств была “низкой”. Защита глаз: вероятность передачи без защиты глаз была установлена на уровне 16%, по сравнению с 5,5% при некоторой форме защиты глаз, такой как защитная маска, козырек, защитные очки или очки. Тем не менее, достоверность доказательств была “низкой”.
juristkostya написав: Фактически, ущерб за счёт повышенной смертности "обычных" больных запросто может превышать ущерб от вируса. Через годик мы увидим не одно разгромной исследование на эту тему, уверен.
Доктор К (и не только он) последнее время об этом талдычит постоянно. Но есть всегда отмазка: "не было бы карантина - заболело бы 70%"
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.