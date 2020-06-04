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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1356135713581359

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:08

safonovstanislav, juristkostya
На изоляцию вернувшихся из-за границы, действительно, не хватило ни средств, ни возможностей. И организации.
Кстати, такая проблема не только у нас.
Главное объяснение того, что в Германии больше всего больных в Баварии и ещё в какой-то земле, - близость к австрийским горнолыжным курортам, куда ездило много людей.

Мы до сих пор не знаем реальной статистики заболеваемости в собственной стране.И если лекарство вдруг появится - мы в очередной раз преступно потеряем кучу времени, прежде чем сможем эффективно его применить.

Какой статистики мы не знаем? Количество бессимптомных? Оно сильно надо для практических действий?
Лекарство им давать смысла нет и никто не будет. Лечить надо будет реально больных.
Вакцинировать в первую очередь и так понятно кого - врачей (полицию и пр. обслугу) и стариков.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:55

  ЛАД написав:
Новое исследование, опубликованное в медицинском журнале Lancet, показало, что люди должны находиться на расстоянии не менее метра друг от друга и, если возможно, больше.
Обзор различных опубликованных исследований, оплаченных Всемирной организацией здравоохранения, дал три основных вывода:
Физическое дистанцирование: вероятность передачи на расстоянии менее 1 метра составила 12,8%, в то время как на расстоянии более 1 метра она снизилась до 2,6%.
Маски для лица: вероятность передачи без маски или респиратора (например, маски N95) составила 17,4%, в то время как при ношении маски она снизилась до 3,1%. Тем не менее, достоверность доказательств была “низкой”.
Защита глаз: вероятность передачи без защиты глаз была установлена ​​на уровне 16%, по сравнению с 5,5% при некоторой форме защиты глаз, такой как защитная маска, козырек, защитные очки или очки. Тем не менее, достоверность доказательств была “низкой”.
https://proman.com.ua/35695-nazvany-tri-naibolee-effektivnyh-sposoba-zashhititsya-koronavirusom/

Мне вообще не понятно, как получали эти цифры, да еще с точностью до 3 знака 8)
Никто же не будет ставить специальные эксперименты по заражению.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:00

  juristkostya написав: Фактически, ущерб за счёт повышенной смертности "обычных" больных запросто может превышать ущерб от вируса. Через годик мы увидим не одно разгромной исследование на эту тему, уверен.

Доктор К (и не только он) последнее время об этом талдычит постоянно.
Но есть всегда отмазка: "не было бы карантина - заболело бы 70%"
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:09

  juristkostya написав: Например, можно было не тратить деньги на аппараты ИВЛ по принципу "все побежали - и я побежал".

Согласен. Но вы представляете, какой бы хай поднялся по всем СМИ типа "власть убивает граждан Украины". А поскольку у нас главный - мямля, последствия понятны.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:01

Всем известно, что в самом зараженном городе Нью-Йорке есть самый зараженный район Квинс. Так вот докладываю, что в самом зараженном районе Квинсе есть самый зараженный микрорайон под названиием Корона!
Над нами просто издеваются. Демонстративно и циннично разбрызгивают из балончиков корону именно в Короне! :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Черкассах за деньги благотворителей застраховали от коронавируса 1300 медиков – подробности
В случае выявления у медика COVID-19 и необходимости лечения в стационаре он должен получить 5 тысяч гривен. Если произойдет летальный случай – семье перечислят 20 тысяч. Другие заболевания страховой полис не покрывает.

Жизнь обесценивается.
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:36

  ruvex написав:В Черкассах за деньги благотворителей застраховали от коронавируса 1300 медиков – подробности
В случае выявления у медика COVID-19 и необходимости лечения в стационаре он должен получить 5 тысяч гривен. Если произойдет летальный случай – семье перечислят 20 тысяч. Другие заболевания страховой полис не покрывает.

Жизнь обесценивается.

Кто-то получил откат от страховщиков :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 17:37

  ruvex написав:В Черкассах за деньги благотворителей застраховали от коронавируса 1300 медиков – подробности
В случае выявления у медика COVID-19 и необходимости лечения в стационаре он должен получить 5 тысяч гривен. Если произойдет летальный случай – семье перечислят 20 тысяч. Другие заболевания страховой полис не покрывает.

Жизнь обесценивается.


Заболевший медик получает от государства 600 тыщ.
Так что не трынди. Может общественность их страхует дополнительно к государственной страховке. :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:09

Европейский Союз планирует продолжить до 1 июля запрет на большинство поездок в страны блока, в то время как страны-члены сначала снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, на внутренних границах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bloomberg.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1873407-zaborona-na-vyizd-yes-zbirayetsya-trimati-kordoni-zakritimi-do-1-lipnya
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:23

Результаты первой недели тестирований на антитела

Мы стартовали с выполнением двух исследований по коронавирусу: на антитела G (определяются если человек переболел) и антитела А (определяются, если человек сейчас болеет). Начали всего неделю назад и уже, в режиме «легкой разминки», сделали около 2 тыс. тестов. Дальше — больше.

А пока. Я всегда обожал смотреть и анализировать цифры. Понятно, что данных еще очень мало для полноценного и всестороннего изучения, они еще нерепрезентативны, но уже сейчас есть несколько интересных инсайтов:

Процент положительных IgG от всех выполненных IgG крайне незначителен.
Процент положительных IgA от всех выполненных IgA существенно больше, чем процент положительных IgG от всех выполненных IgG.
Достаточно существенная доля «сомнительных» результатов IgA, т. е. доля таких результатов, которые в последствии тоже могут стать положительными (хотя могут стать и отрицательными, но тогда с большой долей вероятности появятся положительные G).
Эти три инсайта и в такой комбинации дают почву для очень серьезных размышлений о том, что нас ждет в ближайшем будущем. Ждем больший объем данных для выводов с большей степенью вероятности.

Кроме первых аналитических инсайтов, мы также получили и первые медицинские инсайты
Общаясь с некоторыми нашими клиентами, мы столкнулись с их личным опытом и с такими интересными ситуациями, когда, например:

ПЦР на коронавирус у пациента сейчас отрицательный, а антитела IgА положительные.
Несколько месяцев назад у пациента были характерные симптомы коронавирусной болезни, несколько ПЦР тестов тогда были отрицательными, а сейчас у человека антитела IgG положительные.

https://kurs.com.ua/novost/181461-chto-pokazala-pervaya-nedelya-testirovan
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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П'ят 05 чер, 2020 15:40
ЛОБ

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