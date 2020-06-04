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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1357135813591360

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Какой статистики мы не знаем? Количество бессимптомных? Оно сильно надо для практических действий?

Я не верю, что вы этого не понимаете, но всё же повторю:
Официальная позиция государства состоит в том, что мы имеем дело с чрезвычайно опасным заболеванием. Да не с единичными случаями, а с очень-очень массовыми - использование термина "эпидемия" как бы намекает.
Ну так надо как минимум выразить эту "массовость" в цифрах.
И не "в среднем по больнице", а в разрезе основных социальных групп, т.к. без этого невозможно эффективно направлять средства на лечение/профилактику (ранее мы обсуждали, что меры лечения профилактики для разных групп населения разные. Соответственно, и финансировать их надо раздельно).
Про прошествии 3 месяцев карантина этого нет, охват населения тестированием преступно мал.
Это означает, что любые новые ассигнования будут тратиться столь же бестолково.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://nszu.gov.ua/covid/dashboard
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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  #<1 ... 1357135813591360
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