Я не верю, что вы этого не понимаете, но всё же повторю:
Официальная позиция государства состоит в том, что мы имеем дело с чрезвычайно опасным заболеванием. Да не с единичными случаями, а с очень-очень массовыми - использование термина "эпидемия" как бы намекает.
Ну так надо как минимум выразить эту "массовость" в цифрах.
И не "в среднем по больнице", а в разрезе основных социальных групп, т.к. без этого невозможно эффективно направлять средства на лечение/профилактику (ранее мы обсуждали, что меры лечения профилактики для разных групп населения разные. Соответственно, и финансировать их надо раздельно).
Про прошествии 3 месяцев карантина этого нет, охват населения тестированием преступно мал.
Это означает, что любые новые ассигнования будут тратиться столь же бестолково.