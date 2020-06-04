ЛАД написав:Какой статистики мы не знаем? Количество бессимптомных? Оно сильно надо для практических действий?
Я не верю, что вы этого не понимаете, но всё же повторю: Официальная позиция государства состоит в том, что мы имеем дело с чрезвычайно опасным заболеванием. Да не с единичными случаями, а с очень-очень массовыми - использование термина "эпидемия" как бы намекает. Ну так надо как минимум выразить эту "массовость" в цифрах. И не "в среднем по больнице", а в разрезе основных социальных групп, т.к. без этого невозможно эффективно направлять средства на лечение/профилактику (ранее мы обсуждали, что меры лечения профилактики для разных групп населения разные. Соответственно, и финансировать их надо раздельно). Про прошествии 3 месяцев карантина этого нет, охват населения тестированием преступно мал. Это означает, что любые новые ассигнования будут тратиться столь же бестолково.
Starikan написав:Но вы представляете, какой бы хай поднялся по всем СМИ типа "власть убивает граждан Украины". А поскольку у нас главный - мямля,
да, я прекрасно понимаю, чем политик отличается от государственного деятеля.
Вы меня удивляете. Ну ладно, Костя - по молодости простительно. Но Вы-то уже не мальчик. Мямля , не мямля - какая разница. На крики "власть убивает граждан" плевать может только диктатор. И то до поры, до времени. Может плевать Лукашенко - пока смертей мало. Плевал Путин - пока не началось массово в Москве. Покажите хоть одного западного лидера, который рискнул плевать. Разве что шведы. И то лёгкий шум при 4,5 тыс смертей на 10 млн. населения. А если бы было не 4,5, а 45 тыс? А если бы умирали не старики, а дети? В начале кто-то мог это предсказать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Шикарная штучка... (Я про саму идею, а не о кошмарном исполнении. Можно смотреть по возрастам, полам и т.д.), но есть одно "НО": цифры от балды. Сверял заболевших по дням за этот месяц (итого по стране) с worldometers - не совпадает. Развернул свою область по районам - в табличке мой район по состоянию на 04/06 13 случаев, 12 выздоровело, 1 болеет. А по данным местных медиков, на 29/05 уже было 16 заболевших, 16 выздоровевших и ещё одна дама в июне добавилась. В общем, доверять или нет этим нарисованым цифрам, даже и не знаю. P.S. После долгих и мучительных поисков выяснилось, что отдельно, совсем в другом месте дописали 4 человека из района. Так что по моему райцентру сошлось таки. Но искал этих 4 добрых 20 минут
Востаннє редагувалось ЯЧитатель в П'ят 05 чер, 2020 21:29, всього редагувалось 1 раз.
с момента "начала" прошло немало времени. Можно - и нужно - было собрать адекватную статистику и на её основе корректировать принимаемые меры. На сегодня статистика, совершенно очевидно, рисованная, а меры - суть приблизительное копирование мер западных соседей. Какой-либо внятной обратной связи "интенсивность заболеваемости/жёсткость мер" не прослеживается.
ЛАД написав:Покажите хоть одного западного лидера, который рискнул плевать.
поначалу практически все пошли на поводу рейтинга, это очевидно. Но уже начиная с апреля один за другим стали признавать, что меры борьбы требуют коррекции. Но у них для этого как минимум есть основания в виде цифр.