Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:10

Шикарная штучка... (Я про саму идею, а не о кошмарном исполнении. Можно смотреть по возрастам, полам и т.д.), но есть одно "НО": цифры от балды. Сверял заболевших по дням за этот месяц (итого по стране) с worldometers - не совпадает. Развернул свою область по районам - в табличке мой район по состоянию на 04/06 13 случаев, 12 выздоровело, 1 болеет. А по данным местных медиков, на 29/05 уже было 16 заболевших, 16 выздоровевших и ещё одна дама в июне добавилась.В общем, доверять или нет этим нарисованым цифрам, даже и не знаю.P.S. После долгих и мучительных поисков выяснилось, что отдельно, совсем в другом месте дописали 4 человека из района. Так что по моему райцентру сошлось таки. Но искал этих 4 добрых 20 минут