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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1357135813591360

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Какой статистики мы не знаем? Количество бессимптомных? Оно сильно надо для практических действий?

Я не верю, что вы этого не понимаете, но всё же повторю:
Официальная позиция государства состоит в том, что мы имеем дело с чрезвычайно опасным заболеванием. Да не с единичными случаями, а с очень-очень массовыми - использование термина "эпидемия" как бы намекает.
Ну так надо как минимум выразить эту "массовость" в цифрах.
И не "в среднем по больнице", а в разрезе основных социальных групп, т.к. без этого невозможно эффективно направлять средства на лечение/профилактику (ранее мы обсуждали, что меры лечения профилактики для разных групп населения разные. Соответственно, и финансировать их надо раздельно).
Про прошествии 3 месяцев карантина этого нет, охват населения тестированием преступно мал.
Это означает, что любые новые ассигнования будут тратиться столь же бестолково.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://nszu.gov.ua/covid/dashboard
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:44

антихлорохиновое исследование оказалось фуфелом, его отозвали...
https://thefederalist.com/2020/06/04/la ... 7Hx15v4BXE
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:45

  juristkostya написав:
  Starikan написав:Но вы представляете, какой бы хай поднялся по всем СМИ типа "власть убивает граждан Украины". А поскольку у нас главный - мямля,
да, я прекрасно понимаю, чем политик отличается от государственного деятеля.

Вы меня удивляете.
Ну ладно, Костя - по молодости простительно. Но Вы-то уже не мальчик.
Мямля , не мямля - какая разница.
На крики "власть убивает граждан" плевать может только диктатор. И то до поры, до времени. Может плевать Лукашенко - пока смертей мало. Плевал Путин - пока не началось массово в Москве.
Покажите хоть одного западного лидера, который рискнул плевать.
Разве что шведы. И то лёгкий шум при 4,5 тыс смертей на 10 млн. населения. А если бы было не 4,5, а 45 тыс? А если бы умирали не старики, а дети?
В начале кто-то мог это предсказать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:10

  varlo написав:https://nszu.gov.ua/covid/dashboard

Шикарная штучка... (Я про саму идею, а не о кошмарном исполнении. Можно смотреть по возрастам, полам и т.д.), но есть одно "НО": цифры от балды. Сверял заболевших по дням за этот месяц (итого по стране) с worldometers - не совпадает. Развернул свою область по районам - в табличке мой район по состоянию на 04/06 13 случаев, 12 выздоровело, 1 болеет. А по данным местных медиков, на 29/05 уже было 16 заболевших, 16 выздоровевших и ещё одна дама в июне добавилась.
В общем, доверять или нет этим нарисованым цифрам, даже и не знаю.
P.S. После долгих и мучительных поисков выяснилось, что отдельно, совсем в другом месте дописали 4 человека из района. Так что по моему райцентру сошлось таки. Но искал этих 4 добрых 20 минут
Востаннє редагувалось ЯЧитатель в П'ят 05 чер, 2020 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:В начале кто-то мог это предсказать?

с момента "начала" прошло немало времени. Можно - и нужно - было собрать адекватную статистику и на её основе корректировать принимаемые меры.
На сегодня статистика, совершенно очевидно, рисованная, а меры - суть приблизительное копирование мер западных соседей. Какой-либо внятной обратной связи "интенсивность заболеваемости/жёсткость мер" не прослеживается.

  ЛАД написав:Покажите хоть одного западного лидера, который рискнул плевать.
поначалу практически все пошли на поводу рейтинга, это очевидно.
Но уже начиная с апреля один за другим стали признавать, что меры борьбы требуют коррекции. Но у них для этого как минимум есть основания в виде цифр.
juristkostya
 
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