Результаты первой недели тестирований на антитела



Мы стартовали с выполнением двух исследований по коронавирусу: на антитела G (определяются если человек переболел) и антитела А (определяются, если человек сейчас болеет). Начали всего неделю назад и уже, в режиме «легкой разминки», сделали около 2 тыс. тестов. Дальше — больше.



А пока. Я всегда обожал смотреть и анализировать цифры. Понятно, что данных еще очень мало для полноценного и всестороннего изучения, они еще нерепрезентативны, но уже сейчас есть несколько интересных инсайтов:



Процент положительных IgG от всех выполненных IgG крайне незначителен.

Процент положительных IgA от всех выполненных IgA существенно больше, чем процент положительных IgG от всех выполненных IgG.

Достаточно существенная доля «сомнительных» результатов IgA, т. е. доля таких результатов, которые в последствии тоже могут стать положительными (хотя могут стать и отрицательными, но тогда с большой долей вероятности появятся положительные G).

Эти три инсайта и в такой комбинации дают почву для очень серьезных размышлений о том, что нас ждет в ближайшем будущем. Ждем больший объем данных для выводов с большей степенью вероятности.



Кроме первых аналитических инсайтов, мы также получили и первые медицинские инсайты

Общаясь с некоторыми нашими клиентами, мы столкнулись с их личным опытом и с такими интересными ситуациями, когда, например:



ПЦР на коронавирус у пациента сейчас отрицательный, а антитела IgА положительные.

Несколько месяцев назад у пациента были характерные симптомы коронавирусной болезни, несколько ПЦР тестов тогда были отрицательными, а сейчас у человека антитела IgG положительные.