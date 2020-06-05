RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1358135913601361>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 18:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Какой статистики мы не знаем? Количество бессимптомных? Оно сильно надо для практических действий?

Я не верю, что вы этого не понимаете, но всё же повторю:
Официальная позиция государства состоит в том, что мы имеем дело с чрезвычайно опасным заболеванием. Да не с единичными случаями, а с очень-очень массовыми - использование термина "эпидемия" как бы намекает.
Ну так надо как минимум выразить эту "массовость" в цифрах.
И не "в среднем по больнице", а в разрезе основных социальных групп, т.к. без этого невозможно эффективно направлять средства на лечение/профилактику (ранее мы обсуждали, что меры лечения профилактики для разных групп населения разные. Соответственно, и финансировать их надо раздельно).
Про прошествии 3 месяцев карантина этого нет, охват населения тестированием преступно мал.
Это означает, что любые новые ассигнования будут тратиться столь же бестолково.
juristkostya
 
Повідомлень: 3049
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 19:53

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://nszu.gov.ua/covid/dashboard
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
Повідомлень: 6235
З нами з: 11.04.12
Подякував: 352 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:44

антихлорохиновое исследование оказалось фуфелом, его отозвали...
https://thefederalist.com/2020/06/04/la ... 7Hx15v4BXE
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6374
З нами з: 20.11.08
Подякував: 99 раз.
Подякували: 1589 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 20:45

  juristkostya написав:
  Starikan написав:Но вы представляете, какой бы хай поднялся по всем СМИ типа "власть убивает граждан Украины". А поскольку у нас главный - мямля,
да, я прекрасно понимаю, чем политик отличается от государственного деятеля.

Вы меня удивляете.
Ну ладно, Костя - по молодости простительно. Но Вы-то уже не мальчик.
Мямля , не мямля - какая разница.
На крики "власть убивает граждан" плевать может только диктатор. И то до поры, до времени. Может плевать Лукашенко - пока смертей мало. Плевал Путин - пока не началось массово в Москве.
Покажите хоть одного западного лидера, который рискнул плевать.
Разве что шведы. И то лёгкий шум при 4,5 тыс смертей на 10 млн. населения. А если бы было не 4,5, а 45 тыс? А если бы умирали не старики, а дети?
В начале кто-то мог это предсказать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16661
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4486 раз.
Подякували: 4161 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:10

  varlo написав:https://nszu.gov.ua/covid/dashboard

Шикарная штучка... (Я про саму идею, а не о кошмарном исполнении. Можно смотреть по возрастам, полам и т.д.), но есть одно "НО": цифры от балды. Сверял заболевших по дням за этот месяц (итого по стране) с worldometers - не совпадает. Развернул свою область по районам - в табличке мой район по состоянию на 04/06 13 случаев, 12 выздоровело, 1 болеет. А по данным местных медиков, на 29/05 уже было 16 заболевших, 16 выздоровевших и ещё одна дама в июне добавилась.
В общем, доверять или нет этим нарисованым цифрам, даже и не знаю.
P.S. После долгих и мучительных поисков выяснилось, что отдельно, совсем в другом месте дописали 4 человека из района. Так что по моему райцентру сошлось таки. Но искал этих 4 добрых 20 минут
Востаннє редагувалось ЯЧитатель в П'ят 05 чер, 2020 21:29, всього редагувалось 1 раз.
ЯЧитатель
 
Повідомлень: 385
З нами з: 15.03.13
Подякував: 1473 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:В начале кто-то мог это предсказать?

с момента "начала" прошло немало времени. Можно - и нужно - было собрать адекватную статистику и на её основе корректировать принимаемые меры.
На сегодня статистика, совершенно очевидно, рисованная, а меры - суть приблизительное копирование мер западных соседей. Какой-либо внятной обратной связи "интенсивность заболеваемости/жёсткость мер" не прослеживается.

  ЛАД написав:Покажите хоть одного западного лидера, который рискнул плевать.
поначалу практически все пошли на поводу рейтинга, это очевидно.
Но уже начиная с апреля один за другим стали признавать, что меры борьбы требуют коррекции. Но у них для этого как минимум есть основания в виде цифр.
juristkostya
 
Повідомлень: 3049
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:50

  ЛАД написав:Вакцинировать в первую очередь и так понятно кого - врачей (полицию и пр. обслугу) и стариков.

Не правильно. Сначала всех слуг, депутатов всех уровней, правительство, их семьи. И только потом уже врачей, полицию даже раньше врачей.
Пенсионер
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1779
З нами з: 13.10.08
Подякував: 52 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:58

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Какой статистики мы не знаем? Количество бессимптомных? Оно сильно надо для практических действий?

Я не верю, что вы этого не понимаете, но всё же повторю:
Официальная позиция государства состоит в том, что мы имеем дело с чрезвычайно опасным заболеванием. Да не с единичными случаями, а с очень-очень массовыми - использование термина "эпидемия" как бы намекает.
Ну так надо как минимум выразить эту "массовость" в цифрах.
И не "в среднем по больнице", а в разрезе основных социальных групп, т.к. без этого невозможно эффективно направлять средства на лечение/профилактику (ранее мы обсуждали, что меры лечения профилактики для разных групп населения разные. Соответственно, и финансировать их надо раздельно).
Про прошествии 3 месяцев карантина этого нет, охват населения тестированием преступно мал.
Это означает, что любые новые ассигнования будут тратиться столь же бестолково.

Я верю, что Вы этого не понимаете. Причём, даже понимаю причину этого непонимания.
Политические предубеждения очень мешают правильному пониманию реальности.
Вы всё объясняете "преступностью", "бестолковостью" и пр. аналогичным.
Что такое "очень-очень массовые" случаи? Сколько это? 10 смертей на млн.? 100? 1000? 10 или 100 тыс.?
Если Вы чего-то не знаете, не означает, что это никому не известно и такой статистики нет.
varlo дал ссылку, изучайте.
Я встречал и более подробные данные. Я уже как-то писал - по ссылке у нас количество заболевших примерно равномерно распределено по возрасту от 40 до 65.
По смертям по ссылке varlo у нас 46% смертей до 65 лет. При этом 25% смертей - " без супутнiх захворювань".
И ещё раз. Покупка ИВЛ не самое бестолковое расходование средств в Украине. Хотя для короны они, возможно, и не нужны.

Господа, я ушёл с политветки - надоело, давайте хоть здесь не будем себя дурманить политическими пристрастиями.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 16661
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4486 раз.
Подякували: 4161 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:21


Вот как надо объяснять людям про маски. А не как Комаровский и прочие попугаи.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1359
З нами з: 08.09.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:22

  ЛАД написав:
Результаты первой недели тестирований на антитела

Мы стартовали с выполнением двух исследований по коронавирусу: на антитела G (определяются если человек переболел) и антитела А (определяются, если человек сейчас болеет). Начали всего неделю назад и уже, в режиме «легкой разминки», сделали около 2 тыс. тестов. Дальше — больше.

А пока. Я всегда обожал смотреть и анализировать цифры. Понятно, что данных еще очень мало для полноценного и всестороннего изучения, они еще нерепрезентативны, но уже сейчас есть несколько интересных инсайтов:

Процент положительных IgG от всех выполненных IgG крайне незначителен.
Процент положительных IgA от всех выполненных IgA существенно больше, чем процент положительных IgG от всех выполненных IgG.
Достаточно существенная доля «сомнительных» результатов IgA, т. е. доля таких результатов, которые в последствии тоже могут стать положительными (хотя могут стать и отрицательными, но тогда с большой долей вероятности появятся положительные G).
Эти три инсайта и в такой комбинации дают почву для очень серьезных размышлений о том, что нас ждет в ближайшем будущем. Ждем больший объем данных для выводов с большей степенью вероятности.

Кроме первых аналитических инсайтов, мы также получили и первые медицинские инсайты
Общаясь с некоторыми нашими клиентами, мы столкнулись с их личным опытом и с такими интересными ситуациями, когда, например:

ПЦР на коронавирус у пациента сейчас отрицательный, а антитела IgА положительные.
Несколько месяцев назад у пациента были характерные симптомы коронавирусной болезни, несколько ПЦР тестов тогда были отрицательными, а сейчас у человека антитела IgG положительные.

https://kurs.com.ua/novost/181461-chto-pokazala-pervaya-nedelya-testirovan

Украинская медицина - бессмысленная и беспощадная :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11559
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6843 раз.
Подякували: 3082 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 1358135913601361>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 697, 698, 699
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6981 1569063
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 15:40
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.