ЛАД написав:Какой статистики мы не знаем? Количество бессимптомных? Оно сильно надо для практических действий?
Я не верю, что вы этого не понимаете, но всё же повторю: Официальная позиция государства состоит в том, что мы имеем дело с чрезвычайно опасным заболеванием. Да не с единичными случаями, а с очень-очень массовыми - использование термина "эпидемия" как бы намекает. Ну так надо как минимум выразить эту "массовость" в цифрах. И не "в среднем по больнице", а в разрезе основных социальных групп, т.к. без этого невозможно эффективно направлять средства на лечение/профилактику (ранее мы обсуждали, что меры лечения профилактики для разных групп населения разные. Соответственно, и финансировать их надо раздельно). Про прошествии 3 месяцев карантина этого нет, охват населения тестированием преступно мал. Это означает, что любые новые ассигнования будут тратиться столь же бестолково.
Starikan написав:Но вы представляете, какой бы хай поднялся по всем СМИ типа "власть убивает граждан Украины". А поскольку у нас главный - мямля,
да, я прекрасно понимаю, чем политик отличается от государственного деятеля.
Вы меня удивляете. Ну ладно, Костя - по молодости простительно. Но Вы-то уже не мальчик. Мямля , не мямля - какая разница. На крики "власть убивает граждан" плевать может только диктатор. И то до поры, до времени. Может плевать Лукашенко - пока смертей мало. Плевал Путин - пока не началось массово в Москве. Покажите хоть одного западного лидера, который рискнул плевать. Разве что шведы. И то лёгкий шум при 4,5 тыс смертей на 10 млн. населения. А если бы было не 4,5, а 45 тыс? А если бы умирали не старики, а дети? В начале кто-то мог это предсказать?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Шикарная штучка... (Я про саму идею, а не о кошмарном исполнении. Можно смотреть по возрастам, полам и т.д.), но есть одно "НО": цифры от балды. Сверял заболевших по дням за этот месяц (итого по стране) с worldometers - не совпадает. Развернул свою область по районам - в табличке мой район по состоянию на 04/06 13 случаев, 12 выздоровело, 1 болеет. А по данным местных медиков, на 29/05 уже было 16 заболевших, 16 выздоровевших и ещё одна дама в июне добавилась. В общем, доверять или нет этим нарисованым цифрам, даже и не знаю. P.S. После долгих и мучительных поисков выяснилось, что отдельно, совсем в другом месте дописали 4 человека из района. Так что по моему райцентру сошлось таки. Но искал этих 4 добрых 20 минут
Востаннє редагувалось ЯЧитатель в П'ят 05 чер, 2020 21:29, всього редагувалось 1 раз.
с момента "начала" прошло немало времени. Можно - и нужно - было собрать адекватную статистику и на её основе корректировать принимаемые меры. На сегодня статистика, совершенно очевидно, рисованная, а меры - суть приблизительное копирование мер западных соседей. Какой-либо внятной обратной связи "интенсивность заболеваемости/жёсткость мер" не прослеживается.
ЛАД написав:Покажите хоть одного западного лидера, который рискнул плевать.
поначалу практически все пошли на поводу рейтинга, это очевидно. Но уже начиная с апреля один за другим стали признавать, что меры борьбы требуют коррекции. Но у них для этого как минимум есть основания в виде цифр.
ЛАД написав:Какой статистики мы не знаем? Количество бессимптомных? Оно сильно надо для практических действий?
Я не верю, что вы этого не понимаете, но всё же повторю: Официальная позиция государства состоит в том, что мы имеем дело с чрезвычайно опасным заболеванием. Да не с единичными случаями, а с очень-очень массовыми - использование термина "эпидемия" как бы намекает. Ну так надо как минимум выразить эту "массовость" в цифрах. И не "в среднем по больнице", а в разрезе основных социальных групп, т.к. без этого невозможно эффективно направлять средства на лечение/профилактику (ранее мы обсуждали, что меры лечения профилактики для разных групп населения разные. Соответственно, и финансировать их надо раздельно). Про прошествии 3 месяцев карантина этого нет, охват населения тестированием преступно мал. Это означает, что любые новые ассигнования будут тратиться столь же бестолково.
Я верю, что Вы этого не понимаете. Причём, даже понимаю причину этого непонимания. Политические предубеждения очень мешают правильному пониманию реальности. Вы всё объясняете "преступностью", "бестолковостью" и пр. аналогичным. Что такое "очень-очень массовые" случаи? Сколько это? 10 смертей на млн.? 100? 1000? 10 или 100 тыс.? Если Вы чего-то не знаете, не означает, что это никому не известно и такой статистики нет. varlo дал ссылку, изучайте. Я встречал и более подробные данные. Я уже как-то писал - по ссылке у нас количество заболевших примерно равномерно распределено по возрасту от 40 до 65. По смертям по ссылке varlo у нас 46% смертей до 65 лет. При этом 25% смертей - " без супутнiх захворювань". И ещё раз. Покупка ИВЛ не самое бестолковое расходование средств в Украине. Хотя для короны они, возможно, и не нужны.
Господа, я ушёл с политветки - надоело, давайте хоть здесь не будем себя дурманить политическими пристрастиями.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Мы стартовали с выполнением двух исследований по коронавирусу: на антитела G (определяются если человек переболел) и антитела А (определяются, если человек сейчас болеет). Начали всего неделю назад и уже, в режиме «легкой разминки», сделали около 2 тыс. тестов. Дальше — больше.
А пока. Я всегда обожал смотреть и анализировать цифры. Понятно, что данных еще очень мало для полноценного и всестороннего изучения, они еще нерепрезентативны, но уже сейчас есть несколько интересных инсайтов:
Процент положительных IgG от всех выполненных IgG крайне незначителен. Процент положительных IgA от всех выполненных IgA существенно больше, чем процент положительных IgG от всех выполненных IgG. Достаточно существенная доля «сомнительных» результатов IgA, т. е. доля таких результатов, которые в последствии тоже могут стать положительными (хотя могут стать и отрицательными, но тогда с большой долей вероятности появятся положительные G). Эти три инсайта и в такой комбинации дают почву для очень серьезных размышлений о том, что нас ждет в ближайшем будущем. Ждем больший объем данных для выводов с большей степенью вероятности.
Кроме первых аналитических инсайтов, мы также получили и первые медицинские инсайты Общаясь с некоторыми нашими клиентами, мы столкнулись с их личным опытом и с такими интересными ситуациями, когда, например:
ПЦР на коронавирус у пациента сейчас отрицательный, а антитела IgА положительные. Несколько месяцев назад у пациента были характерные симптомы коронавирусной болезни, несколько ПЦР тестов тогда были отрицательными, а сейчас у человека антитела IgG положительные.