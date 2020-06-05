Шикарная штучка... (Я про саму идею, а не о кошмарном исполнении. Можно смотреть по возрастам, полам и т.д.), но есть одно "НО": цифры от балды. Сверял заболевших по дням за этот месяц (итого по стране) с worldometers - не совпадает. ....
Хм, действительно не совпадают. Не совпадает и количество подтвержденных случаев на каждую дату и количество смертей за день. Интересненько. Причём, на сегодняшний день цифры совпадают (отличиями на 1-2 человека можно пренебречь). Спасибо, что обратили внимание. Посмотрим, как дальше будет. И интересно было бы услышать обьяснения от НСЗУ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
В середине апреля Иран начал ослаблять карантинные ограничения, которые были введены в феврале. Но в начале мая число зараженных стало расти, и в настоящее время оно превышает 3000 человек в течение трех последних дней подряд. При этом представители иранского здравоохранения утверждают, что “вторая волна” на самом деле является результатом более качественного тестирования и регистрации данных после того, как возникли серьезные сомнения в их изначальной точности. Это частично подтверждается тем фактом, что показатели ежедневной смертности в стране не увеличивались вместе с общим количеством случаев заражения.