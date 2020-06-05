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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1358135913601361

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Наконец бл-кий ВОЗ сказал, что маски нужны
https://www.theguardian.com/world/2020/ ... s-over-60s
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:54

  ЯЧитатель написав:
  varlo написав:https://nszu.gov.ua/covid/dashboard

Шикарная штучка... (Я про саму идею, а не о кошмарном исполнении. Можно смотреть по возрастам, полам и т.д.), но есть одно "НО": цифры от балды. Сверял заболевших по дням за этот месяц (итого по стране) с worldometers - не совпадает.
....

Хм, действительно не совпадают. Не совпадает и количество подтвержденных случаев на каждую дату и количество смертей за день. Интересненько. Причём, на сегодняшний день цифры совпадают (отличиями на 1-2 человека можно пренебречь).
Спасибо, что обратили внимание.
Посмотрим, как дальше будет. И интересно было бы услышать обьяснения от НСЗУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:48

О второй волне в Иране:
В середине апреля Иран начал ослаблять карантинные ограничения, которые были введены в феврале. Но в начале мая число зараженных стало расти, и в настоящее время оно превышает 3000 человек в течение трех последних дней подряд.
При этом представители иранского здравоохранения утверждают, что “вторая волна” на самом деле является результатом более качественного тестирования и регистрации данных после того, как возникли серьезные сомнения в их изначальной точности.
Это частично подтверждается тем фактом, что показатели ежедневной смертности в стране не увеличивались вместе с общим количеством случаев заражения.

Источник: https://www.ukrnews24.net/iran-pervym-v ... ronavirusa
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Просто очень доходчиво о том, где и как заражаются (и значит, почему нужны маски всем в закрытых пространствах)

https://www.weforum.org/agenda/2020/05/ ... 1b9wJ3r1XM
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 02:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

вот такой респиратор https://prom.ua/search?search_term=%D0% ... found=true продается производителем в штатах по цене 2.5 доллара за штуку при партии от 1 млн шт. при большей цена снижается
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