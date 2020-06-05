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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Наконец бл-кий ВОЗ сказал, что маски нужны
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:54
Хм, действительно не совпадают. Не совпадает и количество подтвержденных случаев на каждую дату и количество смертей за день. Интересненько. Причём, на сегодняшний день цифры совпадают (отличиями на 1-2 человека можно пренебречь).
Спасибо, что обратили внимание.
Посмотрим, как дальше будет. И интересно было бы услышать обьяснения от НСЗУ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:48
О второй волне в Иране:
Источник:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Суб 06 чер, 2020 00:29
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Просто очень доходчиво о том, где и как заражаются (и значит, почему нужны маски всем в закрытых пространствах)
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Суб 06 чер, 2020 02:12
Re: Эпидемия коронавируса в мире
вот такой респиратор
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Суб 06 чер, 2020 09:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Статистика COVID-19 у регіонах
Всього випадків - 26 514
Нових - 550
Одужало - 11 812
Загинуло - 777
Підозри - 64 336
Вінницька область — 1 166
Волинська область — 1 037
Дніпропетровська область — 965
Донецька область — 203
Житомирська область — 870
Закарпатська область — 1 301
Запорізька область — 488
Івано-Франківська область — 1 533
Кіровоградська область — 546
м. Київ — 3 375
Київська область — 1 748
Львівська область — 2 053
Луганська область — 52
Миколаївська область — 307
Одеська область — 986
Полтавська область — 273
Рівненська область — 2 014
Сумська область — 192
Тернопільська область — 1 255
Харківська область — 1 222
Херсонська область — 179
Хмельницька область — 509 Чернівецька область — 3 585
Черкаська область — 448
Чернігівська область — 257
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 06 чер, 2020 09:56
вчитайтесь, для людей за 60 или с проблемным здоровьем.
И то если не могут социально дистанцироваться.
Догадываюсь, вы большой поклонник масок.
Диву даюсь когда по улице идет чудо с респиратором огромным, два круга по бокам.
PS много здесь таких кто соблюдает условия ношения масок? предписанное время носит, потом заменяет.
Востаннє редагувалось Proofy в Суб 06 чер, 2020 10:05, всього редагувалось 1 раз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Суб 06 чер, 2020 10:02
Не видел ни одного человека после 40 без проблем со здоровьем.
Степень и локализация проблем может быть разная.
Как сказала Фаина Георгиевна Раневская:
Здоровье — это когда у вас каждый день болит в другом месте.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 06 чер, 2020 10:07
имеется в виду если явные заболевания и сопутствующие короне, а не геморрой, к примеру.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Суб 06 чер, 2020 10:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
я вот не пойму, что вы собираетесь изучать? Все изучено до нас. Возрастные группы все те же. На эти изучения распилили бы кучу бабла и выдали бы с какого-нибудь сайта статистику. Так хоть ИВЛ останется
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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