Геморрой - это заболевание венозной системы, склонность к тромбозу.
Именно то от чего по последним исследованиям и концы отдают при коронавирусе, массивное тромбирование кровеносных сосудов в лёгких.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 10:20
Геморрой - это заболевание венозной системы, склонность к тромбозу.
Именно то от чего по последним исследованиям и концы отдают при коронавирусе, массивное тромбирование кровеносных сосудов в лёгких.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 06 чер, 2020 10:27
Вот интересно.
В Москве выздоровело от коронавируса уже более 100 000 человек(понятно перед этим заболев).
Москва гдесь так с допущениями в три раза меньше населения Украины.
Получается разница показателей в 30 раз
Где-то здесь собака порылась в этих цифрах(с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 06 чер, 2020 10:44
Так можно все что угодно натянуть к короне. Он и к пищеварительной сродство имеет.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 10:52
серьезно? там так написано? или там написано что-то другое? рекомендую вчитаться...
зы в офисе пробовали социально дистанциироваться, в опен спейс? или в троллейбусе?
ззы живете один, с родителями и родственниками 50+ не общаетесь? возраст до 30? тогда у вас нет необходимости в маске - если заразитесь, да еще бессимптомно - о чем даже не узнаете, вы просто заразите кучу других людей, до которых вам дела нет. кто-то из них станет инвалидом, кто-то умрет. но это их проблема, не ваша
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Суб 06 чер, 2020 10:54
у нас я понимаю новая инструкция: заболевания колеблются от 500 до 600 в день
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Суб 06 чер, 2020 11:12
Попробую себе пофантазировать дальше.
Вам за 50. Проблемы с лишним весом, диабет, сердце... Работаете удаленно с сохранением заработной платы. Понимая, что в группе высокого риска, очень боитесь заразится, поэтому усиленно изображаете из себя такого борца за гуманизм.
Додано: Суб 06 чер, 2020 11:14
После 40 лет геморрой периодически обостряется у каждого второго. Он бывает внешний и внутренний. Наверное, лучше по общему анализу крови судить.
Delta oporteat nos salvos fieri!
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