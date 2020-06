Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1359136013611362 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 231 Додано: Суб 06 чер, 2020 10:20 Proofy написав: имеется в виду если явные заболевания и сопутствующие короне, а не геморрой, к примеру. имеется в виду если явные заболевания и сопутствующие короне, а не геморрой, к примеру.



Геморрой - это заболевание венозной системы, склонность к тромбозу.

Именно то от чего по последним исследованиям и концы отдают при коронавирусе, массивное тромбирование кровеносных сосудов в лёгких. Геморрой - это заболевание венозной системы, склонность к тромбозу.Именно то от чего по последним исследованиям и концы отдают при коронавирусе, массивное тромбирование кровеносных сосудов в лёгких. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17130 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4216 раз. Подякували: 6777 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 10:27 varlo написав: Одужало - 11 812 Одужало - 11 812



Вот интересно.

В Москве выздоровело от коронавируса уже более 100 000 человек(понятно перед этим заболев).

Москва гдесь так с допущениями в три раза меньше населения Украины.



Получается разница показателей в 30 раз



Где-то здесь собака порылась в этих цифрах(с) Вот интересно.В Москве выздоровело от коронавируса уже более 100 000 человек(понятно перед этим заболев).Москва гдесь так с допущениями в три раза меньше населения Украины.Получается разница показателей в 30 разГде-то здесь собака порылась в этих цифрах(с) Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17130 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4216 раз. Подякували: 6777 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 10:44 freeze написав: Proofy написав: имеется в виду если явные заболевания и сопутствующие короне, а не геморрой, к примеру. имеется в виду если явные заболевания и сопутствующие короне, а не геморрой, к примеру.



Геморрой - это заболевание венозной системы, склонность к тромбозу.

Именно то от чего по последним исследованиям и концы отдают при коронавирусе, массивное тромбирование кровеносных сосудов в лёгких. Геморрой - это заболевание венозной системы, склонность к тромбозу.Именно то от чего по последним исследованиям и концы отдают при коронавирусе, массивное тромбирование кровеносных сосудов в лёгких. Так можно все что угодно натянуть к короне. Он и к пищеварительной сродство имеет. Так можно все что угодно натянуть к короне. Он и к пищеварительной сродство имеет. "Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк Proofy

Повідомлень: 1631 З нами з: 24.10.08 Подякував: 43 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 10:52 Proofy написав: adeges написав: Наконец бл-кий ВОЗ сказал, что маски нужны

https://www.theguardian.com/world/2020/ ... s-over-60s Наконец бл-кий ВОЗ сказал, что маски нужны вчитайтесь, для людей за 60 или с проблемным здоровьем.

И то если не могут социально дистанцироваться.

вчитайтесь, для людей за 60 или с проблемным здоровьем.И то если не могут социально дистанцироваться.



серьезно? там так написано? или там написано что-то другое? рекомендую вчитаться...



зы в офисе пробовали социально дистанциироваться, в опен спейс? или в троллейбусе?

ззы живете один, с родителями и родственниками 50+ не общаетесь? возраст до 30? тогда у вас нет необходимости в маске - если заразитесь, да еще бессимптомно - о чем даже не узнаете, вы просто заразите кучу других людей, до которых вам дела нет. кто-то из них станет инвалидом, кто-то умрет. но это их проблема, не ваша серьезно? там так написано? или там написано что-то другое? рекомендую вчитаться...зы в офисе пробовали социально дистанциироваться, в опен спейс? или в троллейбусе?ззы живете один, с родителями и родственниками 50+ не общаетесь? возраст до 30? тогда у вас нет необходимости в маске - если заразитесь, да еще бессимптомно - о чем даже не узнаете, вы просто заразите кучу других людей, до которых вам дела нет. кто-то из них станет инвалидом, кто-то умрет. но это их проблема, не ваша It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3100 З нами з: 14.03.06 Подякував: 188 раз. Подякували: 388 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 10:54 freeze написав: varlo написав: Одужало - 11 812 Одужало - 11 812



Вот интересно.

В Москве выздоровело от коронавируса уже более 100 000 человек(понятно перед этим заболев).

Москва гдесь так с допущениями в три раза меньше населения Украины.



Получается разница показателей в 30 раз



Где-то здесь собака порылась в этих цифрах(с) Вот интересно.В Москве выздоровело от коронавируса уже более 100 000 человек(понятно перед этим заболев).Москва гдесь так с допущениями в три раза меньше населения Украины.Получается разница показателей в 30 разГде-то здесь собака порылась в этих цифрах(с)



у нас я понимаю новая инструкция: заболевания колеблются от 500 до 600 в день у нас я понимаю новая инструкция: заболевания колеблются от 500 до 600 в день It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California adeges Повідомлень: 3100 З нами з: 14.03.06 Подякував: 188 раз. Подякували: 388 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 11:12 adeges написав:

серьезно? там так написано? или там написано что-то другое? рекомендую вчитаться...



зы в офисе пробовали социально дистанциироваться, в опен спейс? или в троллейбусе?

ззы живете один, с родителями и родственниками 50+ не общаетесь? возраст до 30? тогда у вас нет необходимости в маске - если заразитесь, да еще бессимптомно - о чем даже не узнаете, вы просто заразите кучу других людей, до которых вам дела нет. кто-то из них станет инвалидом, кто-то умрет. но это их проблема, не ваша серьезно? там так написано? или там написано что-то другое? рекомендую вчитаться...зы в офисе пробовали социально дистанциироваться, в опен спейс? или в троллейбусе?ззы живете один, с родителями и родственниками 50+ не общаетесь? возраст до 30? тогда у вас нет необходимости в маске - если заразитесь, да еще бессимптомно - о чем даже не узнаете, вы просто заразите кучу других людей, до которых вам дела нет. кто-то из них станет инвалидом, кто-то умрет. но это их проблема, не ваша

Попробую себе пофантазировать дальше.

Вам за 50. Проблемы с лишним весом, диабет, сердце... Работаете удаленно с сохранением заработной платы. Понимая, что в группе высокого риска, очень боитесь заразится, поэтому усиленно изображаете из себя такого борца за гуманизм. Попробую себе пофантазировать дальше.Вам за 50. Проблемы с лишним весом, диабет, сердце... Работаете удаленно с сохранением заработной платы. Понимая, что в группе высокого риска, очень боитесь заразится, поэтому усиленно изображаете из себя такого борца за гуманизм. Пенсионер

Повідомлень: 1780 З нами з: 13.10.08 Подякував: 52 раз. Подякували: 202 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 11:14 freeze написав: Proofy написав: имеется в виду если явные заболевания и сопутствующие короне, а не геморрой, к примеру. имеется в виду если явные заболевания и сопутствующие короне, а не геморрой, к примеру.



Геморрой - это заболевание венозной системы, склонность к тромбозу.

Именно то от чего по последним исследованиям и концы отдают при коронавирусе, массивное тромбирование кровеносных сосудов в лёгких. Геморрой - это заболевание венозной системы, склонность к тромбозу.Именно то от чего по последним исследованиям и концы отдают при коронавирусе, массивное тромбирование кровеносных сосудов в лёгких.

После 40 лет геморрой периодически обостряется у каждого второго. Он бывает внешний и внутренний. Наверное, лучше по общему анализу крови судить. После 40 лет геморрой периодически обостряется у каждого второго. Он бывает внешний и внутренний. Наверное, лучше по общему анализу крови судить.

http://www.savedelta.org.ua/ Delta oporteat nos salvos fieri! varlo Повідомлень: 6238 З нами з: 11.04.12 Подякував: 352 раз. Подякували: 742 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1359136013611362 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: adeges varlo і 2 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 697 , 698 , 699

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6981 1569324

ЛОБ П'ят 05 чер, 2020 15:40