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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1359136013611362

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
38
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
11%
25
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
49
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
12
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
36
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
14
Найманий працівник, втратив роботу
6%
13
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
16%
37
Всього голосів : 231
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 10:20

  Proofy написав:имеется в виду если явные заболевания и сопутствующие короне, а не геморрой, к примеру.


Геморрой - это заболевание венозной системы, склонность к тромбозу.
Именно то от чего по последним исследованиям и концы отдают при коронавирусе, массивное тромбирование кровеносных сосудов в лёгких. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 10:27

  varlo написав:Одужало - 11 812


Вот интересно.
В Москве выздоровело от коронавируса уже более 100 000 человек(понятно перед этим заболев).
Москва гдесь так с допущениями в три раза меньше населения Украины.

Получается разница показателей в 30 раз :mrgreen:

Где-то здесь собака порылась в этих цифрах(с) :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 10:44

  freeze написав:
  Proofy написав:имеется в виду если явные заболевания и сопутствующие короне, а не геморрой, к примеру.


Геморрой - это заболевание венозной системы, склонность к тромбозу.
Именно то от чего по последним исследованиям и концы отдают при коронавирусе, массивное тромбирование кровеносных сосудов в лёгких. :mrgreen:
Так можно все что угодно натянуть к короне. Он и к пищеварительной сродство имеет. :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 10:52

  Proofy написав:
  adeges написав:Наконец бл-кий ВОЗ сказал, что маски нужны
https://www.theguardian.com/world/2020/ ... s-over-60s
вчитайтесь, для людей за 60 или с проблемным здоровьем.
И то если не могут социально дистанцироваться.


серьезно? там так написано? или там написано что-то другое? рекомендую вчитаться...

зы в офисе пробовали социально дистанциироваться, в опен спейс? или в троллейбусе?
ззы живете один, с родителями и родственниками 50+ не общаетесь? возраст до 30? тогда у вас нет необходимости в маске - если заразитесь, да еще бессимптомно - о чем даже не узнаете, вы просто заразите кучу других людей, до которых вам дела нет. кто-то из них станет инвалидом, кто-то умрет. но это их проблема, не ваша
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 10:54

  freeze написав:
  varlo написав:Одужало - 11 812


Вот интересно.
В Москве выздоровело от коронавируса уже более 100 000 человек(понятно перед этим заболев).
Москва гдесь так с допущениями в три раза меньше населения Украины.

Получается разница показателей в 30 раз :mrgreen:

Где-то здесь собака порылась в этих цифрах(с) :mrgreen:


у нас я понимаю новая инструкция: заболевания колеблются от 500 до 600 в день
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:12

  adeges написав:
серьезно? там так написано? или там написано что-то другое? рекомендую вчитаться...

зы в офисе пробовали социально дистанциироваться, в опен спейс? или в троллейбусе?
ззы живете один, с родителями и родственниками 50+ не общаетесь? возраст до 30? тогда у вас нет необходимости в маске - если заразитесь, да еще бессимптомно - о чем даже не узнаете, вы просто заразите кучу других людей, до которых вам дела нет. кто-то из них станет инвалидом, кто-то умрет. но это их проблема, не ваша

Попробую себе пофантазировать дальше.
Вам за 50. Проблемы с лишним весом, диабет, сердце... Работаете удаленно с сохранением заработной платы. Понимая, что в группе высокого риска, очень боитесь заразится, поэтому усиленно изображаете из себя такого борца за гуманизм.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 11:14

  freeze написав:
  Proofy написав:имеется в виду если явные заболевания и сопутствующие короне, а не геморрой, к примеру.


Геморрой - это заболевание венозной системы, склонность к тромбозу.
Именно то от чего по последним исследованиям и концы отдают при коронавирусе, массивное тромбирование кровеносных сосудов в лёгких. :mrgreen:

После 40 лет геморрой периодически обостряется у каждого второго. Он бывает внешний и внутренний. Наверное, лучше по общему анализу крови судить.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
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