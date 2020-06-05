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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 чер, 2020 10:20
Proofy написав:
имеется в виду если явные заболевания и сопутствующие короне, а не геморрой, к примеру.
Геморрой - это заболевание венозной системы, склонность к тромбозу.
Именно то от чего по последним исследованиям и концы отдают при коронавирусе, массивное тромбирование кровеносных сосудов в лёгких.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 06 чер, 2020 10:27
varlo написав:
Одужало - 11 812
Вот интересно.
В Москве выздоровело от коронавируса уже более 100 000 человек(понятно перед этим заболев).
Москва гдесь так с допущениями в три раза меньше населения Украины.
Получается разница показателей в 30 раз
Где-то здесь собака порылась в этих цифрах(с)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 10:44
freeze написав: Proofy написав:
имеется в виду если явные заболевания и сопутствующие короне, а не геморрой, к примеру.
Геморрой - это заболевание венозной системы, склонность к тромбозу.
Именно то от чего по последним исследованиям и концы отдают при коронавирусе, массивное тромбирование кровеносных сосудов в лёгких.
Так можно все что угодно натянуть к короне. Он и к пищеварительной сродство имеет.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 10:52
Proofy написав:
вчитайтесь, для людей за 60 или с проблемным здоровьем.
И то если не могут социально дистанцироваться.
серьезно? там так написано? или там написано что-то другое? рекомендую вчитаться...
зы в офисе пробовали социально дистанциироваться, в опен спейс? или в троллейбусе?
ззы живете один, с родителями и родственниками 50+ не общаетесь? возраст до 30? тогда у вас нет необходимости в маске - если заразитесь, да еще бессимптомно - о чем даже не узнаете, вы просто заразите кучу других людей, до которых вам дела нет. кто-то из них станет инвалидом, кто-то умрет. но это их проблема, не ваша
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adeges
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Додано: Суб 06 чер, 2020 10:54
freeze написав: varlo написав:
Одужало - 11 812
Вот интересно.
В Москве выздоровело от коронавируса уже более 100 000 человек(понятно перед этим заболев).
Москва гдесь так с допущениями в три раза меньше населения Украины.
Получается разница показателей в 30 раз
Где-то здесь собака порылась в этих цифрах(с)
у нас я понимаю новая инструкция: заболевания колеблются от 500 до 600 в день
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:12
adeges написав:
серьезно? там так написано? или там написано что-то другое? рекомендую вчитаться...
зы в офисе пробовали социально дистанциироваться, в опен спейс? или в троллейбусе?
ззы живете один, с родителями и родственниками 50+ не общаетесь? возраст до 30? тогда у вас нет необходимости в маске - если заразитесь, да еще бессимптомно - о чем даже не узнаете, вы просто заразите кучу других людей, до которых вам дела нет. кто-то из них станет инвалидом, кто-то умрет. но это их проблема, не ваша
Попробую себе пофантазировать дальше.
Вам за 50. Проблемы с лишним весом, диабет, сердце... Работаете удаленно с сохранением заработной платы. Понимая, что в группе высокого риска, очень боитесь заразится, поэтому усиленно изображаете из себя такого борца за гуманизм.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:14
freeze написав: Proofy написав:
имеется в виду если явные заболевания и сопутствующие короне, а не геморрой, к примеру.
Геморрой - это заболевание венозной системы, склонность к тромбозу.
Именно то от чего по последним исследованиям и концы отдают при коронавирусе, массивное тромбирование кровеносных сосудов в лёгких.
После 40 лет геморрой периодически обостряется у каждого второго. Он бывает внешний и внутренний. Наверное, лучше по общему анализу крови судить.
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:17
Пенсионер написав: adeges написав:
серьезно? там так написано? или там написано что-то другое? рекомендую вчитаться...
зы в офисе пробовали социально дистанциироваться, в опен спейс? или в троллейбусе?
ззы живете один, с родителями и родственниками 50+ не общаетесь? возраст до 30? тогда у вас нет необходимости в маске - если заразитесь, да еще бессимптомно - о чем даже не узнаете, вы просто заразите кучу других людей, до которых вам дела нет. кто-то из них станет инвалидом, кто-то умрет. но это их проблема, не ваша
Попробую себе пофантазировать дальше.
Вам за 50. Проблемы с лишним весом, диабет, сердце... Работаете удаленно с сохранением заработной платы. Понимая, что в группе высокого риска, очень боитесь заразится, поэтому усиленно изображаете из себя такого борца за гуманизм.
когда больше нечего сказать, просто переходят к личности оппонента...
рекомендую поставить меня в игнор, и будет вам счастье
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Додано: Суб 06 чер, 2020 11:28
Пенсионер написав: adeges написав:
серьезно? там так написано? или там написано что-то другое? рекомендую вчитаться...
зы в офисе пробовали социально дистанциироваться, в опен спейс? или в троллейбусе?
ззы живете один, с родителями и родственниками 50+ не общаетесь? возраст до 30? тогда у вас нет необходимости в маске - если заразитесь, да еще бессимптомно - о чем даже не узнаете, вы просто заразите кучу других людей, до которых вам дела нет. кто-то из них станет инвалидом, кто-то умрет. но это их проблема, не ваша
Попробую себе пофантазировать дальше.
Вам за 50. Проблемы с лишним весом, диабет, сердце... Работаете удаленно с сохранением заработной платы. Понимая, что в группе высокого риска, очень боитесь заразится, поэтому усиленно изображаете из себя такого борца за гуманизм.
Я классический вариант человека с отменным здоровьем, не имеющий родственников в группе риска (пожилых, с хроникой). Я за ограничительные меры. За то, чтобы думали не только о себе здоровом, а и о тех, кто в группе риска. Потому что у нас не Спарта, жить достойны все.
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Hotab
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Додано: Суб 06 чер, 2020 12:22
Hotab написав:
Потому что у нас не Спарта, жить достойны все.
Хорошо сказали.
В Мемориз записываю
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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