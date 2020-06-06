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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 чер, 2020 12:40
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Бывший сотрудник ВОЗ рассказывает зачем вообще нужна эта организация
Додано: Суб 06 чер, 2020 13:01
Пенсионер
Вмешаюсь в ваши фантазии.а вы расписдяй. кот все и всё пох.Кот начхал на окружающих и думает только о себе и том. что ему вагодно.Таких нужно брать за ноги и бить головой об асфальт.
Додано: Суб 06 чер, 2020 13:05
Я иными словами такое же мнение высказывал не раз.крайне удивляюсь. что существую другие мнения.Видимо воспитание в совке. однако. лучше было. чем сейчас.Находятся конечно юристы с молдаванами извращенные сидящие в танках(ой нет. в тракторах, тот такой же)Но для нормального адекватного человека, то, что написал Хотаб это норма жизни, не требующая ни доказательств ни обсуждений.
Додано: Суб 06 чер, 2020 14:19
В Монако князь Альбер решил протестировать всех поголовно. Уже протестировано 41 % всего наличного населения.
Украина по тестирования на почётном 103 месте в мире - 0,09 %
А в Европе на втором месте с конца.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 06 чер, 2020 15:17
freeze , я думаю и смысла нет. Когда начнется самозатухание (через год) , значит есть иммунитет))).
И все равно не понятно, почему нет массовых смертей. Мы настолько "молодая" нация, что стариков долгожителей нет? Или они в глубокой изоляции и не заражаются??
Додано: Суб 06 чер, 2020 16:38
Довгожителі є, але їх шанси на виживання збільшуються від глибокої ізоляції. Недавно в нас померла мати відомої шахістки часів 80-х, маючи 102.90річних більше ніж сторічних зрозуміло. Є вони.
А в плані тестування до самозатухання чекати не треба. Тестування таки потрібне і плр і ті які визначають що є вже антитіла. Потрібно щоби матия кусь стратегію щоби не ширилося і що не менш важливо переконати великий відсоток тих, які усе заперечують і тим самим ризикують не лише своїм але й чужим життям.
До прикладу в Львові закрита на карантин така лікарня як кардіоцентр, через 9 хворих і невідомо ще скільки контактних лікарів. І це проблема бє вже не лише по інфекційних, а по сердечниках. Бо звужуютсья можливості лікування і надання допомоги.
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