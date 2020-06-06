Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1360136113621363 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 231 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 38 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 11% 25 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 49 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 12 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 36 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 14 Найманий працівник, втратив роботу 6% 13 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 16% 37 Всього голосів : 231 Додано: Суб 06 чер, 2020 12:40 Re: Эпидемия коронавируса в мире https://m.youtube.com/watch?v=s5mli8a1ooc Бывший сотрудник ВОЗ рассказывает зачем вообще нужна эта организация Uppi Повідомлень: 46 З нами з: 22.04.20 Подякував: 4 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 13:01 Пенсионер



Вмешаюсь в ваши фантазии.а вы расписдяй. кот все и всё пох.Кот начхал на окружающих и думает только о себе и том. что ему вагодно.Таких нужно брать за ноги и бить головой об асфальт. Вмешаюсь в ваши фантазии.а вы расписдяй. кот все и всё пох.Кот начхал на окружающих и думает только о себе и том. что ему вагодно.Таких нужно брать за ноги и бить головой об асфальт. Кучинелли

Повідомлень: 214 З нами з: 30.11.17 Подякував: 60 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 13:05 freeze написав: Hotab написав: Потому что у нас не Спарта, жить достойны все. Потому что у нас не Спарта, жить достойны все.



Хорошо сказали.

В Мемориз записываю Хорошо сказали.В Мемориз записываю

Я иными словами такое же мнение высказывал не раз.крайне удивляюсь. что существую другие мнения.Видимо воспитание в совке. однако. лучше было. чем сейчас.Находятся конечно юристы с молдаванами извращенные сидящие в танках(ой нет. в тракторах, тот такой же)Но для нормального адекватного человека, то, что написал Хотаб это норма жизни, не требующая ни доказательств ни обсуждений. Я иными словами такое же мнение высказывал не раз.крайне удивляюсь. что существую другие мнения.Видимо воспитание в совке. однако. лучше было. чем сейчас.Находятся конечно юристы с молдаванами извращенные сидящие в танках(ой нет. в тракторах, тот такой же)Но для нормального адекватного человека, то, что написал Хотаб это норма жизни, не требующая ни доказательств ни обсуждений. Кучинелли

Повідомлень: 214 З нами з: 30.11.17 Подякував: 60 раз. Подякували: 47 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 14:19

Украина по тестирования на почётном 103 месте в мире - 0,09 %

А в Европе на втором месте с конца. В Монако князь Альбер решил протестировать всех поголовно. Уже протестировано 41 % всего наличного населения.Украина по тестирования на почётном 103 месте в мире - 0,09 %А в Европе на втором месте с конца. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17148 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4219 раз. Подякували: 6784 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 15:17 freeze , я думаю и смысла нет. Когда начнется самозатухание (через год) , значит есть иммунитет))).

И все равно не понятно, почему нет массовых смертей. Мы настолько "молодая" нация, что стариков долгожителей нет? Или они в глубокой изоляции и не заражаются?? Hotab

Повідомлень: 2815 З нами з: 15.02.09 Подякував: 94 раз. Подякували: 1043 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 16:38 Hotab написав: freeze , я думаю и смысла нет. Когда начнется самозатухание (через год) , значит есть иммунитет))).

И все равно не понятно, почему нет массовых смертей. Мы настолько "молодая" нация, что стариков долгожителей нет? Или они в глубокой изоляции и не заражаются?? , я думаю и смысла нет. Когда начнется самозатухание (через год) , значит есть иммунитет))).И все равно не понятно, почему нет массовых смертей. Мы настолько "молодая" нация, что стариков долгожителей нет? Или они в глубокой изоляции и не заражаются??



Довгожителі є, але їх шанси на виживання збільшуються від глибокої ізоляції. Недавно в нас померла мати відомої шахістки часів 80-х, маючи 102.90річних більше ніж сторічних зрозуміло. Є вони.



А в плані тестування до самозатухання чекати не треба. Тестування таки потрібне і плр і ті які визначають що є вже антитіла. Потрібно щоби матия кусь стратегію щоби не ширилося і що не менш важливо переконати великий відсоток тих, які усе заперечують і тим самим ризикують не лише своїм але й чужим життям.



До прикладу в Львові закрита на карантин така лікарня як кардіоцентр, через 9 хворих і невідомо ще скільки контактних лікарів. І це проблема бє вже не лише по інфекційних, а по сердечниках. Бо звужуютсья можливості лікування і надання допомоги. Довгожителі є, але їх шанси на виживання збільшуються від глибокої ізоляції. Недавно в нас померла мати відомої шахістки часів 80-х, маючи 102.90річних більше ніж сторічних зрозуміло. Є вони.А в плані тестування до самозатухання чекати не треба. Тестування таки потрібне і плр і ті які визначають що є вже антитіла. Потрібно щоби матия кусь стратегію щоби не ширилося і що не менш важливо переконати великий відсоток тих, які усе заперечують і тим самим ризикують не лише своїм але й чужим життям.До прикладу в Львові закрита на карантин така лікарня як кардіоцентр, через 9 хворих і невідомо ще скільки контактних лікарів. І це проблема бє вже не лише по інфекційних, а по сердечниках. Бо звужуютсья можливості лікування і надання допомоги. stargazer Повідомлень: 1056 З нами з: 15.04.09 Подякував: 359 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 19:21 ЛАД написав: ЯЧитатель написав: varlo написав: https://nszu.gov.ua/covid/dashboard

Шикарная штучка... (Я про саму идею, а не о кошмарном исполнении. Можно смотреть по возрастам, полам и т.д.), но есть одно "НО": цифры от балды. Сверял заболевших по дням за этот месяц (итого по стране) с worldometers - не совпадает.

.... Шикарная штучка... (Я про саму идею, а не о кошмарном исполнении. Можно смотреть по возрастам, полам и т.д.), но есть одно "НО": цифры от балды. Сверял заболевших по дням за этот месяц (итого по стране) с worldometers - не совпадает.....

Хм, действительно не совпадают. Не совпадает и количество подтвержденных случаев на каждую дату и количество смертей за день. Интересненько. Причём, на сегодняшний день цифры совпадают (отличиями на 1-2 человека можно пренебречь).

Спасибо, что обратили внимание.

Посмотрим, как дальше будет. И интересно было бы услышать обьяснения от НСЗУ. Хм, действительно не совпадают. Не совпадает и количество подтвержденных случаев на каждую дату и количество смертей за день. Интересненько. Причём, на сегодняшний день цифры совпадают (отличиями на 1-2 человека можно пренебречь).Спасибо, что обратили внимание.Посмотрим, как дальше будет. И интересно было бы услышать обьяснения от НСЗУ.

Я так подумал (по моему райцентру ведь в итоге совпало, даже заболевшего вчера в 22:00 там сегодня уже отобразили), что может быть в базу данных, из которой эти все данные для визуализации тянутся - попадало одной датой, а в мир отдавалось другой датой (как например сейчас подается утром информация "за вчера"). Поэтому раз итоги [почти] совпадают, то мой первоначальный порыв "цифры от балды" был неверным. varlo отличную ссылку дал! Я так подумал (по моему райцентру ведь в итоге совпало, даже заболевшего вчера в 22:00 там сегодня уже отобразили), что может быть в базу данных, из которой эти все данные для визуализации тянутся - попадало одной датой, а в мир отдавалось другой датой (как например сейчас подается утром информация "за вчера"). Поэтому раз итоги [почти] совпадают, то мой первоначальный порыв "цифры от балды" был неверным. varlo отличную ссылку дал! ЯЧитатель Повідомлень: 387 З нами з: 15.03.13 Подякував: 1476 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 21:50 freeze написав: Hotab написав: Потому что у нас не Спарта, жить достойны все. Потому что у нас не Спарта, жить достойны все.



Хорошо сказали.

В Мемориз записываю Хорошо сказали.В Мемориз записываю

Мне не нравится. Больше нравится. Достойно жить достойны все. Мне не нравится. Больше нравится. Достойно жить достойны все. Пенсионер

Повідомлень: 1781 З нами з: 13.10.08 Подякував: 52 раз. Подякували: 202 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 21:52 Пенсионер написав: freeze написав: Hotab написав: Потому что у нас не Спарта, жить достойны все. Потому что у нас не Спарта, жить достойны все.



Хорошо сказали.

В Мемориз записываю Хорошо сказали.В Мемориз записываю

Мне не нравится. Больше нравится. Достойно жить достойны все. Мне не нравится. Больше нравится. Достойно жить достойны все.



Тогда у вас практически известный диалог получится.

Из известного фильма.



- Жить хорошо

- А хорошо жить еще лучше Тогда у вас практически известный диалог получится.Из известного фильма.- Жить хорошо- А хорошо жить еще лучше Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 17148 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4219 раз. Подякували: 6784 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1360136113621363 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гістьМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 697 , 698 , 699

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6981 1569533

ЛОБ П'ят 05 чер, 2020 15:40